Jakob Ingebrigtsen vil ikke møte sin hardeste rival, Timothy Cheruiyot, denne gangen, men feltet inneholder likevel mange meget habile løpere. Ikke minst er mange spente på hvor fort heimefavoritten Elliot Giles kan løpe. I vinter imponerte han stort med 1.43,63 på 800 m innendørs. Det var verdens nest raskeste løp gjennom alle tider på distansen. Er det en Jakob ikke bør komme i spurtduell med, så er det Giles – dersom briten fremdeles har saft igjen i beina. I vinter løp han 1500 m innendørs på 3.36,90, mens Jakob klarte 3.31,80 i et annet innendørsstevne.



Men det kan godt være en annen enn Giles som blir Jakobs største utfordrer. Australske Steward McSweyn hadde en forrykende sesong i fjor og satte pers med 3.30,51. Tre av McSweyns beste landsmenn – Ollie Hoare, Matthew Ramsden og Ryan Gregson stiller også til start.



En mann å se opp for er også ugandiske Ronald Musagala som har 3.30,58 som pers fra i fjor. Det blir også spennende å se hva svenske Kalle Berglund kan få til.

Løper for å vinne

Oppsummerende kan vi si at Jakob Ingebrigtsen er klar favoritt i dette feltet, men på 1500 m kan som kjent svært mye skje. Jakob får uansett god trening på å avgjøre et løp der han er favoritt, til sin fordel. Ifølge et intervju med NRK er han optimistisk:



– På søndag løper jeg nok for å vinne. Det kommer nok til å gå ut i en grei fart, så om det blir en ok tid, det kan man nok regne med, men jeg går ikke der for å springe personlig beste i første løp.



Filip Ingebrigtsen har også i vår slitt med formen og han stiller derfor ikke i Gateshead.



Entry list 1500 m SB PB

Henrik vil ta OL-kravet

En som stiller og er meldt i god form, er Henrik Ingebrigtsen. Hovedmål å ta OL-kravet på 13.13,50 på 5000 m – sjøl om Henrik trolig vil kvalifisere seg via rankingen uansett.



– Henrik har jo ikke noen problemer med å komme til OL i henhold til de vanlige kvalifiseringskravene (inkluderer ranking-poeng). Men for ham er det ikke godt nok. Han vil klare tidskravet, og ha en grei følelse. Han er jækla «fit» for øyeblikket, uttalte Gjert Ingebrigtsen til VG for noen dager siden. Persen til Henrik er på 13.15,38, så skal han ta OL-kravet, må han overgå seg sjøl på distansen.



Sju mann i feltet har bedre pers enn Henrik, og vurdert ut fra bestetidene er kenyanske Nicholas Kimeli klar favoritt. Han løp på 12.51,78 i fjor og er eneste løper med pers under 13 minutter. Nest best pers har Jacob Krop, også han fra Kenya, med 13.03,08. Men svært mange er på ca. Henriks nivå, og feltet ser ut til å kunne passe Sandnes-løperen meget godt.



Entry list 5000 m SB PB

Nytt Laura Muir-show?

Stevnet i Gateshead inneholder også mange andre godbiter, og for britene vil kvinnenes 1500 m være et høydepunkt. Der får heimefavoritten Laura Muir måle krefter mot Rababe Arafi fra Marokko og Axumawit Embaye fra Etiopia som er de to andre i feltet som har løpt under 4 minutter. Men Muir er nok en enda større favoritt på damesida enn det Jakob Ingebrigtsen er på herresida.



Stevnet sendes på NRK1 fra klokka 19.55 på søndag. 1500 meteren for menn går klokka 20.49 og 5000 meteren klokka 21.02 – mens det hele avsluttes med kvinnenes 1500 m klokka 20.51.



Laura Muir kan fort få mer å juble for under Diamond Leauge-stevnet i Gateshead. Her ser vi henne vinne 1500 meteren i EM i Berlin i 2018. (Foto: Bjørn Johannessen)