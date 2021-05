Kondis’ Vårcup består av tre helt nye løp i variert terreng som skal løpes i uke 20, 21 og 22. I uke 23 blir det muligheter for å registrere nye forsøk i alle tre løypene. Fjorårets utgave, Stjernecupen, overgikk arrangørenes forhåpninger med 74 deltagere i snitt og nesten 50 fullførende av cupen som bestod av fem løp.

Den første uka er ikke ferdigløpt før søndag kl 23.59, men allerede lørdag ettermiddag passerte "Kyllingen" hele 100 deltakere. Alle de tre vårløpene er for øvrig oppkalt etter Alf Prøysens viser, så her er det bare å gjette hva som venter av traséer og titler utover forsommeren.

Det første løpet går på lettløpte furumoer med en sammenhengende stigning på nesten 1 km og en "hundremeterskog" med teknisk sti. Resten går på underlag som best kan karakteriseres som flytstier.



Selv om det er mange som imponerer med gode tider, er det aller mest gledelige at tilbudet fenger så bredt. Det mangler litt på "Lillehammer-tilstander" hvor hundrevis løper Sørdalskarusellen hver uke, men vi må tilbake til den første joggebølgen på 80-tallet for å finne liknede løpsdeltakelse i Østerdalen.



Oppløpet på "Kyllingen". (Foto: Christoffer Hvammen)

Suveren leder

Fjorårets andremann i Stjernecupen, Strandbygda-løperen Magnus Torp Antonsen, har tatt en overbevisende ledelse med 15:28 og er over halvannet minutt foran Runar Helland fra Moi og treningskompisen Martin Sagen.

Blant kvinnene har Maiken Caspersen Falla benyttet tilbudet på hjemmebane og topper med 17:51. Lene Nylund som vant Grunnlovsmila søndagen i forkant imponerte med å følge bare 19 sekunder bak. Duoen er så langt i en klasse for seg, men Synnøve Volden fra Os lenger opp i Østerdalen som ligger på 3. plass vil nok komme sterkere etter hvert med 20:14 så langt.



Magnus Torp Antonsen i tøffere terreng enn i Stavåsen i Birkebeinerløpet i 2019. (Foto: Stein Arne Negård)



PS! Komplette resultater fra Kyllingen kommer søndag kveld.



