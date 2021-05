MANGE FLERE AV SAMUEL HAFSAHLS BILDER FRA PER HALLE INVITATIONAL KOMMER PÅ IMAGESHOP I LØPET AV SØNDAGEN!

Per Halles Invitational ble arrangert for andre gang av IL Runar og Tønsberg Friidrettsklubb i Greveskogen pinseaften. Stevnet er en hyllest til Per Halle som fortsatt er aktiv i miljøet og en del av trenerteamet til barnebarnet Simen Halle Haugen.



Stevnet holdt som i fjorårets lansering et meget høyt nivå med personlige rekorder i fleng. En uoffisiell opptelling viser f. eks. at hele 25 av de 33 fullførende på 5000 m satte personlig rekord på distansen!



Fredrik Sandvik hadde jobben som hare for det 16 mann store A-heatet på 5000 m som avsluttet en svært vellykket 2. utgave av Per Halle Invitational. (Foto Samuel Hafsahl)

800 m KS A-heat

Pernille Karlsen Antonsen, SK Vidar satte en solid personlig rekord med over tre sekunder da hun spurtbeseiret Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng på oppløpet og klokket inn på 2.05.58 . Nora Kollerød Wold, Fredrikstad IL dro feltet i 600 m før Østgård tok over, men det var 18-åringen fra SK Vidar som hadde igjen mest på de siste meterne og vant med 17 hundredeler på Dalsbygda-jenta. Amanda Frøynes, Sem IF tok 3. plassen på 2.07.84.

800m KS Plass St.nr. Navn Klubb Resultat 1 19 Pernille Karlsen Antonsen Sportsklubben Vidar 2.05,58 2 17 Ingeborg Østgård REN ENG 2.05,75 3 23 Amanda Frøynes SEM IF 2.07,84 4 20 Solveig Hernandez Vråle TJALVE 2.07,90 5 18 Sara Busic IL Skjalg 2.08,32 6 22 Christine Næss IL Tyrving 2.08,68 7 21 Anne Hjorth Arntsen Sørild friidrett 2.09,90 8 24 Selma Løchen Engdahl Tjalve 2.10,75 9 25 Leona Vedvik Tønsberg friidrettsklubb 2.14,34 - 16 Hare: Nora Kollerød Wold DNF

800 m MS A-heat

Andreas Roth, Ull/Kisa IL hadde harejobben og åpnet på bestilte 52 sekunder på første 400m før Tobias Grønnstad. IL Tjalve tok over midt ut på den siste runden. På oppløpet kom Ull/Kisas Markus Einan stadig nærmere og knep seieren med ni hundredeler og ny hårfin PB med 1.47.64. Ole Jacob Solbu Høsteland fra Ås IL var 3. mann på 1.50.21 som i likhet med svært mange satte ny personlig rekord i Greveskogen.

- Jeg følte jeg hadde litt mer inne, men er godt fornøyd med sesongens første 800m, sa Markus Einan til Direktesports kommentator rett etter løpet.



Haren Andreas Roth etter 400 m med litt luft ned til Tobias Grønnstad og Markus Einan og resten av 800 m-feltet. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ni hundrdeler skilte på målstreken i Markus Einans favør vis á vis Tobias Grønnstad på 800 m. (Foto: Samuel Hafsahl)

800m MS Plass heat A St.nr. Navn Klubb Resultat 1 27 Markus Einan IL I BUL 1.47,64 2 29 Tobias Grønnstad TJALVE 1.47,73 3 32 Ole Jacob Solbu Høsteland ÅS 1.50,21 4 30 Luca Thompson IK Tjalve 1.50,59 5 31 Moa A Bollerød Sem IF 1.50,81 6 34 Leon Douglas BUL IL 1.51,06 7 33 Ånung Viken Vollan IK 1.51,18 8 35 Anders Bjørndal Gneist il 1.54,13 - 26 Hare: Andreas Roth DNF 800m MS Plass Heat B St.nr. Navn Klubb Resultat 1 39 Andreas Fjeld Halvorsen SK vidar 1.54,37 2 36 Ole Sivert Røyrhus Ranheim IL 1.54,78 3 40 Oliver Vedvik Tønsberg Friidrettsklubb 1.55,67 26 Hare: Andreas Roth DNF

3000 m KS

Haren Trine Mjaaland dro det store 3000m-feltet til det gjensto fire runder da Amalie Sæte overtok kommandoen og Ull/Kisa-løperen så seg aldri tilbake. Rundetidene ble presset ned et hakk, og etter en passering på 2000 m på ca. 6.10 gikk det unna på den siste kilometeren. Amalie Sæten kunne glad konstatere at en på forhånd sliten kropp var i stand til prestere og senket sin personlige rekord med to og et halvt sekund til 9.06.10. Ina Halle Haugen, IL Runar avsluttet også meget sterkt og senket sin PB med over seks sekunder til 9.11.81. Klubbvenninna Mari Roligheten Ruud, IL Runar tok 3. plassen på 9.18.88



Stilstudie av Amalie Sæten mot slutten av sitt vinnerløp på 3000 m. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ina Halle Haugen med en meget god finish inn til klar 2. plass i det sterke feltet. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ina Roligheten Ruud kjemper seg inn til 3. plass på 3000-meteren. (Foto: Samuel Hafsahl)



3000m KS Plass St.nr. Navn Klubb Resultat 1 45 Amalie Sæten ULL/KISA 9.06,10 2 46 Ina Halle Haugen IL Runar 9.11,81 3 47 Mari Roligheten Ruud IL Runar 9.18,88 4 51 Ingeborg Løvnes Tjalve 9.19,89 5 48 Vienna Søyland Dahle Skjalg IL 9.20,90 6 43 Sigrid Jervell Våg Tjalve 9.22,51 7 44 Kristine Eikrem Engeset Tjalve 9.22,62 8 54 Ine Bakken IL Gular 9.25,02 9 52 Hanne Mjøen Maridal Strindheim Il 9.30,91 10 50 Maren Halle Haugen IL Runar 9.32,49 11 58 Sigrid Alvik Tyrving 9.33,45 12 53 Malin Hoelsveen Raufoss 9.39,57 13 57 Sigrun Gjølberg Rygge IL 9.43,05 14 56 Anna Marie Nordengen Sirevåg Sk Vidar 9.43,54 - 42 Hare: Trine Mjåland DNF 3000m KS Plass St.nr. Navn Klubb Resultat 1 60 Gjendine Gjeldstad Rebård IL Runar 10.21,10

5000 m MS B-heat

Jon Sætre, IL Gneist vant kveldens første 5000 m etter å ha distansert Petter Johansen på den siste runde. Lillehammer-løperen gjorde drajobben etter at haren Ådne Andersen hadde gjort jobben fra start. Sætre fikk 14.19.00, mens Johansen løp inn på 14.26.62. Begge perset med rundt 15 sekunder.



Petter Johansen tok ansvar i front etter at haren Ådne Andersen hadde gjort sin del av jobben. Her med Cedrik Bakke Christophersen og vinner Jon Sætre i rygg. (Foto: Samuel Hafsahl)



5000m MS Plass Heat B St.nr. Navn Klubb Resultat 1 82 Jon Sætre Gneist IL 14.19,00 2 85 Petter Johansen Lillehammer IF 14.26,62 3 98 Trygve Feidje Mjelde Osterøy IL 14.26,85 4 81 Tord Franke Ulset Selsbakk IF 14.28,51 5 80 Simen Ellingsdalen Steinkjer Friidrettsklubb 14.28,87 6 96 Vebjørn Hovdejord Snøgg Friidrett 14.29,06 7 99 Marius Liljeberg Wang Herkules Friidrett 14.33,07 8 88 Philip Massacand Gneist IL 14.34,48 9 95 Fredrik Schwencke Kamp/Vestheim IF 14.35,22 10 84 Mathias Vanem Aas Steinkjer Friidrettsklubb 14.40.29 11 94 Johannes Teigland IL Gular 14.43,18 12 97 Robert Bergstå Svarstad IL 14.44,95 13 92 Markus Loftås Osterøy IL 14.45,50 14 86 Cedrik Bakke Christophersen Viking Friidrett 14.53.25 15 90 Ulrik Lolland Rygge IL 14.55,25 16 102 Oskar Opstad Vike Runar il 15.05,53 17 89 Helge Langen Rindal IL 15.59,97 - 79 Hare: Ådne Andersen

5000 m MS A-heat

Ull/Kisas Fredrik Sandvik var mannen som sørget for et klokkejevnt skjema til 13.45 på første 3000 m i A-heatet på 5000 m som var kveldens siste og største høydepunkt i Greveskogen. Deretter var det fjorårsvinner Ferdinand Kvan Edman som tok over føringen i tetgruppa som da var reduserte til sju mann.



Per Halle hadde fire barnebarn med i stevnet, og etter søster Inas sterke 3000 m var det storebror Simen sin tur til å vise seg fram fire runder fra mål. En runde senere var igjen Edman framme og dro da fem løpere fortsatt var med i reell kamp om seieren. To runder før mål gikk Brandbu-løperen Magnus Tuv Myhre fordi Sigurd Ruud Skjeseth, Ull/Kisa IL og Eivind Øygard, Jølster IL og dannet en trio sammen med Edman og Halle Haugen. På oppløpet overrasket Magnus Tuv Myhre med en uimotståelig spurt og klokket inn nær 18 sekunder raskere enn noen gang på 13.38.69. Ferdinad Kvan Edman og Simen Halle Haugen fikk henholdsvis 13.39.23 og 13.40.60 på de neste plassene.

- Det var tøft på første 1000 før jeg kom inn i det, sa en glad og tilsynelatende uberørt vinner til NRK rett etter løpet.

I likhet med Karoline Bjerkeli Grøvdal kunne Brandbu-gutten underskrive på at alternativ trening funker etter at et tretthetsbrudd førte til 6-7 uker helt uten løping i vinter. Sykling, ellipse og aquajogg har blitt gjennomført med tilnærmet samme intensitet som løping, og treninga framover vil også ha innslag av alternative bevegelsesformer, avslørte kveldens spurtkanon til en faglig nyssgjerrig Jann Post.



Tetkvintetten på de siste 2000 m (fra h.): Ferdinand Kvan Edman, Simen Halle Haugen, Magnus Tuv Myhre, Sigurd Ruud Skjeseth, Ull/Kisa IL og Eivind Øygard. (Foto: Samuel Hafsahl)



Per Halle Invitationals nettsider

Per Halle Invitational på Facebook

5000m MS Plass Heat A St.nr. Navn Klubb Resultat 1 66 Magnus Tuv Myhre Brandbu IF 13.38,69 2 63 Ferdinand Kvan Edman TJALVE 13.39,23 3 67 Simen Halle Haugen Runar IL 13.40,60 4 64 Sigurd Ruud Skjeseth ULL/KISA 13.41,47 5 70 Eivind Øygard Jølster IL 13.46.13 6 62 Marius Vedvik GULAR 13.49,12 7 68 Abdullahi Dahir Rabi IL Runar 13.49,88 8 75 Mathias Flak Steinkjer Friidrettsklubb 14.01,86 9 74 Simon Steinshamn IL i BUL 14.03,42 10 76 Trym Tønnesen Halden IL 14.08,13 11 71 Petter Rypdal Tjalve 14.13,07 12 69 Senay Amlesom Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL 14.18,33 13 78 Erik Lomås Salangen IF Friidrett 14.18,65 14 100 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett 14.25,28 15 73 Trond Einar Moen Pedersli Strindheim IL 14.29,74 16 91 Erik Tangen Gundersen Il Skjalg 14.37,28 - 61 Hare; Fredrik Sandvik DNF

ALLE RESULTATER