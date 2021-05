Kristian Blummenfelt har nå vunnet to av to i 2021. Konkurransen var olympisk distanse, og Blummenfelt kom i mål på 01.42.33. Gustav Iden kom inn 51 sekunder bak og ble nummer 8, og har med det også to topp-10 i 2021.

Max Studer fra Sveits tok andreplassen, 9 sekunder bak og Genis Grau fra Spania ble nummer tre, 23 sekunder bak. Mario Mola, som regjerte triatlon med VM-titler tre år på rad (2016-2018) var med på sin første konkurranse på lang tid, og var den Blummenfelt fryktet mest før start. Han ble nummer 10, 59 sekunder bak Blummenfelt.



Etter en ok svøm kom Blummenfelt i andre gruppe ut på syklingen, men tok igjen første gruppe og la seg i front etter 1 av 8 runder på syklingen. Iden lå lengre bak i neste gruppe, men kjørte opp sin gruppe, med Mola på heng etter drøyt halvkjørt på syklingen.

Casper Stornes hadde en tung dag og ble nummer 51. Han vil få nye muligheter neste helg sammen med Iden og Blummenfelt, når de skal konkurrere i verdenscup i Italia.

Miksstafett i OL uten Norge

Norge kom fredag inn på 4. plass i OL-kvalifiseringen i miksstafett i Lisboa der en pallplass var nødvendig for å kvalifisere seg.

Det norske laget besto av Lotte Miller, Kristian Blummenfelt, Solveig Løvseth og Gustav Iden. Hver av dem gjennomførte distansene 300 meter svøm, 7 km sykling og 1,8 km løp.

Lotte Miller åpnet for Norge med en sedvanlig god svøm. Selv om hun mistet litt tid på løpingen lå Norge greit an i konkurransen da Blummenfelt startet på sin etappe. Blummenfelt tok inn drøye 10 sekunder på syklingen og ytterligere sekunder på løpingen plasserte laget rett bak 3. plassen før Solveig Løvseth fikk ansvaret for Norge. Litt tap på svømmingen gjorde at hun ble liggende mye aleine. Selv om hun jobbet godt ble det for tungt for fjerdemann, Gustav Iden å ta igjen de fire foran. Belgia vant foran Italia og Sveits.

Søndag kl 14.30 er det kvinnenes tur individuelt der Stine Dale og Solveig Løvseth stiller for Norge.