Det er ikke mange ultraløp som har blitt arrangert hittil i år, så det var 108 glade løpere på startstrek da "Soria Moria til Verdens Ende" ble arrangert lørdag og søndag i pinsen. Det var riktignok ikke i originalløypa med start fra Soria Moria i Voksenkollen, det lot seg ikke gjøre på grunn av Covid19-restriksjoner.

Arrangøren "Langt om Lenge" med Mona Kjeldsberg i spissen omarbeidet løypa ut fra hvilket regelverk som gjaldt de ulike stedene.

- Løypa var i år en spesialtilpasset løype. Det var start på Hengsrød (som til vanlig er CP4 i SMVE) med en runde på ca 80 km + en runde på ca 30 km fra samme sted, og deretter vanlig trasé fra Hengsrød til Verdens Ende, forteller Mona Kjeldsberg.

Hun forteller også at årets løype var 3 km kortere, hadde 600 meter mindre stigning og var mer lettløpt med noe mer grusvei og asfalt enn normalt - noe vi også kan se på de veldig raske løpstidene i år.

- Det er uansett ikke tvil om at det ble løpt svært godt i år! Men med en totalt annerledes løype blir det umulig å sammenligne tider med tidligere år. Det var forøvrig en fornøyelse å arrangere i år for så mange blide og takknemlige løpere, sier Kjeldsberg.





Det er like før start på 100 miles med 71 løpere på startstreken. (Arrangørfoto)

Marius Stengle-Håkonsen vant overlegent - i år igjen

Han var tidlig i tet og snudde seg aldri. Akkurat som i fjorårets løp var Marius Stengle-Håkonsen totalt overlegen i den drøyt 160 kilometer lange løypa. Nittedølen, som løper for Romerike Ultraløperklubb, vant årets løp på meget raske 17:30:08, og distanserte andremann Håkon Nesteby fra Alvdal IL med nesten to timer.

I fjorårets løp var seiersmarginen 1:21 til Vegard Triseth fra Grenland Ultra Runners, Triseth som ble tredjemann i år med 19:49:43. Totalt fullførte 41 av 58 herreløpere på 100 miles, med løpstider fra 17 til 32 timer.





Marius Stengle-Håkonsen hadde god tid til å juble før konkurrentene kom til mål. (Foto: Mona Kjeldsberg)





Håkon Nesteby ble nummer to. Han ser ikke misfornøyd ut med det! (Foto: Mona Kjeldsberg)



Vegard Triseth ble nummer tre. (Foto: Mona Kjeldsberg)



Nykomponert løperduo vant kvinneklassen på 100 miles

For mange av deltagerne var SMVE et ledd i forberedelsene til noe mye lenger enn 100 miles-løp. I begynnelsen av juli skal det løpes 515 km fra Oslo til Bergen, 515 kilometer i terrenget, forøvrig med samme arrangør.

Vinnerne av kvinneklassen fikk slik sett en perfekt generalprøve. Kirsti Skåtøy Johansen fra Egersund IK og Sidsel Mohn fra Bergkameratene (Kongsberg) løp sammen fra start til mål på SMVE 100 miles, og disse to skal også løpe Oslo Bergen Trail sammen. Dette var ‘ilddåpen’ og ‘kjentmannsprøven’ for damene som ikke kjenner hverandre fra før, men fant hverandre gjennom Sidsel sin kontaktannonse på Facebook.

I mål kom de til delt 8. plass totalt og klar seier i kvinneklassen på tiden 22:20:08. I fjor ble Sidsel nummer to, 25 minutter etter vinneren Annette Velde Sande. Den som kom nærmest vinnerduoen i årets løp var Deimante Razukiene fra Romerike Ultraløperklubb - som løp inn til klar 3. plass på tiden 23:51:29. 9 av 13 startende kvinner fullførte.





Kirsti Skåtøy Johansen og Sidsel Mohn med seierspremier. (Foto fra Kirstis fb-side)

Etter løper skriver Kirsti Skåtøy Johansen bl.a. dette på sin facebokside:

☆ Superwomen Sidsel Mohn , min makker denne helga, og Oslo-Bergen trail sommer vi løp sammen hele døgnet og krysset målstreken samtidig = delt 1 plass!

☆ Heftig terreng, til knes i myr på my på myr... Sørpe, Leire, natt, morgengry

☆ Takknemlig, ydmyk og utrolig glad med tanke på hvordan hode og kropp henger sammen... Mennesket = FANTASTISK!

☆ ultraløpere er rause, smilende, inkluderende, deler sine erfaringer og hjelper der det trengs masse flotte mennesker i løypa!

Dette oppsummerer jo også litt av løypa. Det var nok av utfordringer i tillegg til distansen 164 km og 3800 høydemeter.





Deimante Razukiene ble nummer tre (Foto fra Deimantes fb-side)

- So I finished my first 100 miles ultra marathon. Is it the hardest thing I've ever done so far? No, it's not , because I took it easy and enjoyed every moment of it. It was a fantastic event with great people, imagine how magic it is to run alone at night in the dark forest through the rain. 24hours of only positive experiences!





Alle som våger å stille til start på et så langt løp som 100 miles er "vinnere". Her er tre optimistisker karer før start. Arne Nåtedal, Bent Halling og Thomas Norder. Arne og Bent fullførte sammen på litt under 27 timer, mens Thomas fikk DNF denne gangen. (Foto: Mona Kjeldsberg)



Molly Bazilchuk og Allan Hovda vant 50 miles

Fjorårets suverene vinner, Kristin Aastad fra Team Action Frank, måtte i år se seg slått av Sky Blazer-løperen Molly Bazilchuk. Molly løp i mål på 8:16:19 og var drøyt 11 minutter foran Kristin som ble nummer to.

Disse to var i en klasse for seg selv, mens polske Aleksandra Narkowicz fra Team Salomon kom på tredjeplass med 9:29:10. Alle de 12 startende kvinnene fullførte.

I herreklassen var det triatlet Allan Hovda fra Team Baker Hansen som var raskest. Med 7:46:07 var han 19:40 foran Alexander Solum fra Nøtterø Rønners. Også i herreklassen ble det polsk på 3. plass, det sørget Tomasz Puzniak for. Med løpstider fra 7-17 timer kom 23 av 25 startende herreløpere til mål på 50 miles.





Molly Bazilchuk vant 50 miles. (Foto: Mona Kjeldsberg)





Allan Hovda vant herreklassen på 50 miles. (Foto: Mona Kjeldsberg)





Kristin Aastad ble nummer to. (Foto: Mona Kjeldsberg)





Starten på 50 miles natt til søndag. (Foto: Audun Nystad Bugge)



Slik så det ut der løperne kom mot mål. Her er det Molly som løper mot mål. (Foto: Audun Nystad Bugge)



RESULTATER:

Kvinner 100 miles (13 startet, 9 fullførte): 1. Sidsel MOHN 9 1965 22:20:08 2. Kirsti JOHNSEN SKÅTØY 10 1975 22:20:08 3. Deimante RAZUKIENE 139 1982 Romerike Ultraløperklubb 23:51:29 4. Line CALISKANER 25 1972 Romerike Ultraløperklubb 25:51:56 5. Janne KVISVIK 50 1973 25:51:56 6. Marit AAMDAL 56 1979 Romerike Ultraløperklubb 26:05:01 7. Sofiia GRANHEIM 32 1983 Blaker IL 26:37:10 8. Anna RYYMIN 54 1977 26:55:11 9. Øyunn BYGSTAD 148 1984 Romerike ultraløpeklubb 29:42:16

Menn 100 miles (58 startet, 41 fullførte): 1. Marius STENGLE-HÅKONSEN 143 1980 Romerike Ultraløperklubb 17:30:08 2. Håkon NESTEBY 84 1994 Alvdal IL 19:23:19 3. Vegard TRISETH 90 1975 Grenland Ultra Runners 19:49:43 4. Lachlan MCDONALD 29 1983 20:18:17 5. Håkon NÆSHEIM LUNDBLAD 70 1984 Team Badebakken 20:41:24 6. Stefan KERNSTOCK 41 1977 Privat 21:14:53 7. Svein Tore HOLSETHER 153 1972 Yara BIL 22:04:52 8. Johan GULDBJØRNSEN 120 1980 Skagerrak Sportsklubb 22:20:08 9. Lars Erik GYLLAND 79 1978 Hell Ultraløperklubb 23:38:30 10. Kim JOHANNESEN 57 1985 Löplabbet Drammen 23:52:14 11. Trond Bach SKUGGEDAL 105 1982 EarlyBirds 24:20:28 12. Sindri TORKELSSON 112 1979 Running from Depression 25:13:28 13. Finn-Eirik JOHANSEN 5 1965 25:18:08 14. Lars SODEFJED 35 1980 Kristiansand løpe klubb 25:21:30 15. Mark HETHERINGTON 74 1984 Kristiansand Løpeklubb 25:22:24 16. Rolf SKOTHEIM 127 1975 IL Koll 25:37:11 17. Thomas MITTUN-KJOS 129 1971 IL Koll 25:37:12 18. Fredrik MILSON 119 1986 Team OCR Norway 26:29:07 19. Robin JOHNSEN 1 1979 26:29:12 19. Marco PARISE 64 1971 Bèrghem Ultraløperklubb 26:29:12 21. Eirik UTHEIM 80 1986 Hell ultraløpeklubb 26:37:11 22. Håkon MELAND-TANGEN 140 1976 Bækkelagets SK Orientering 26:44:29 23. Erling FURUNES 138 1978 26:55:59 24. Bent HALLING 94 1969 Øl & Wiener 26:55:59 25. Arne NÅTEDAL 137 1967 IL Ivrig 26:55:59 26. John Frisli JAHRE 24 1988 Tjøme løpeklubb 27:27:38 27. Asgeir HJORTHAUG 122 1974 Altra Red Team 27:35:55 28. Michael SQUARCINA 61 1986 27:38:59 29. Jørgen SLETTVOLD TELLEFSEN 3 1977 Hell Ultraløperklubb 27:39:20 30. Lars MØLLER 59 1972 27:44:07 31. Cato PEDERSEN 113 1980 Tjølling IF 28:02:16 32. Dennis LANDING 8 1989 Stay Hard 28:45:10 33. Lars KALDHUSSÆTER 135 1984 Taking Souls 28:45:11 34. Kolbjørn BOTTEN 18 1973 Tverlandet il 29:39:15 35. Øystein LORENTZEN 14 1980 29:42:56 36. Ole Marius RØSTEN 19 1975 Bodø Bauta Løpeklubb 29:46:27 37. Jørgen GRØNDAL 13 1987 Bèrghem Ultraløperklubb 29:49:07 38. Morten ALMQUIST 83 1967 Tjøme Løpeklubb 31:04:59 39. Heine PETERSEN 149 1963 Team Salomon 31:05:00 40. Peter HACK 131 1971 31:07:14 41. Eivind AAKRE 132 1967 Holmestrand Ultraløperklubb 32:05:28

Kvinner 50 miles (12 startet/fullførte): 1. Molly BAZILCHUK 511 1990 8:16:19 2. Kristin AASTAD 536 1994 Team ActionFrank 8:27:42 3. Aleksandra NARKOWICZ 531 1984 Salomon Norge 9:28:10 4. Cathrine LORENTZEN 535 1977 10:46:17 5. Jeanette VIKA 555 1979 Holmestrand ultraløperklubb 10:46:17 6. Svenja KERNSTOCK 522 1979 Veritas BIL 10:54:01 7. Rakel Erla SÆVARSDOTTIR 504 1988 Romerike Ultraløperklubb 10:54:38 8. Emma ERIKSSON 501 1986 Team Baker Hansen 11:39:40 9. Kristin MØRKEDAL 542 1975 Equinor BIL 12:29:13 10. Hilde JOHANSEN 550 1973 Romerike Ultraløperklubb 12:39:21 11. Ragnhild AUDESTAD 509 1965 Romerike Ultraløperklubb 13:51:39 12. Ana Teresa G HOLSETHER 537 1972 17:23:40

Menn 50 miles (25 startet, 23 fullførte): 1. Allan HOVDA 548 1986 Team Baker Hansen 7:46:07 2. Alexander SOLUM 541 1984 Nøtterø Rønners 8:05:47 3. Tomasz PUZNIAK 527 1981 8:52:11 4. Henning MOHOLDT 540 1978 Romerike Ultraløperklubb 9:29:36 5. Gjøran A. LERSKALLEN 503 1982 Sande SK 10:20:11 6. Gunnar RUSTAN 554 1975 Smoke in the Water 10:20:46 7. Fredrik ZACHARIASSEN 533 1984 HULK 10:29:57 8. Jo SAAKVITNE 528 1983 10:39:54 9. Thomas Willy LINDGREN 552 1988 Romerike Ultraløperklubb 10:54:38 10. Ovar AARSLAND 505 1980 Dale fjelløpere 11:15:15 11. Simen TOLLERSRUD 553 1986 Team Baker Hansen 11:39:40 12. Shezad INAYAT 502 1970 11:53:11 13. Are GAUSLAA 525 1972 Rederiforbundet BIL 12:02:40 14. Harald SOLBERG 526 1976 NR B.I.L 12:07:02 15. Stig Andy KVALHEIM 549 1969 Romerike Ultraløperklubb 12:41:18 16. Eirik Totland PETTERSEN 551 1983 2150 Kondisjonsidrettslag 12:41:39 17. Ole Kristian Velstadbråten BANGÅS 506 1975 Holmestrand Ultraløperklubb 12:46:50 18. Sindre NEDBERGE HANSEN 521 1984 13:19:25 19. Helge HØVIK 530 1978 Berger IL 13:19:25 20. Petter VABOG 546 1957 Romerike Ultraløperklubb 14:52:43 21. Morten HALS 543 1952 Team Baker Hansen 15:44:57 22. Maximilian NAWRATH 534 1988 15:55:14 23. Jesper DØNNESTAD 517 1983 17:23:41