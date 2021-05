29 løpere klare til start. (Arrangørfoto)



Mosjøen friidrett har slitt i flere år med liten aktivitet og få utøvere. Det har vært en barnegruppe, men med få utøvere, siste år kun 4 stykker. Før 2021-sesongen ble det opprettet en løpegruppe for voksne i MIL friidrett med ett hovedformål: Økt engasjement rundt MIL friidrett. Noe igjen som kanskje kunne bidra å rekruttere flere barn inn i friidretten og samtidig tilby en sosial arena for løpeinteresserte voksne, uansett nivå.

Strategien har foreløpig vært en suksess. Barne- og ungdomsgruppa har økt fra 4 til ca. 25 faste deltakere. Løpegruppa har en fellestrening i uka og har ligget jevnt på 20-25 deltakere. I april ble det luftet tanker om et løp og det ble fort enighet om å gjennomføre en 5 km 19 mai i regi MIL friidrett.

Rask 5 km

Korona-restriksjoner medførte begrenset annonsering, det måtte bli et lokalt løp for folk bosatt i Mosjøen. MIL friidrett løpegruppe er en uerfaren gruppe, men med hjelp av noen ildsjeler og god hjelp av Kondis ble det laget en meget rask 5 km-trase som så ble lagt inn i terminlista til Kondis. Dessverre rakk løypa ikke å bli kontrollmålt, men det håper man å få til i sommer.

Løpet ble døpt til "Vestersida 5 km" og det stilte 29 løpere fra 12-60 år til start i tilnærmet perfekte løpsforhold denne onsdags-kvelden.

Trener Andreas Rønning og ildsjel Karle Øvereng er enige om at det er mange i Mosjøen som er i god form!

- 19 løpere under 20minutter og 8 under 18 minutter er mer enn bra, sier begge.

Søsken med høyt nivå

Av enkeltprestasjoner trekker treneren frem søsknene Johannes og Elise Bredesen Øvereng.

- De leverer helt i toppsjiktet nasjonalt i sine respektive aldersklasser, henholdsvis i M17-18 og J14-15 år. Det er virkelig imponerende, sier Andreas

MIL friidrett satser på at dette blir et fast vårløp og gleder seg til neste år hvor også deltakere utenfor kommunen kan bli invitert. MIL friidrett er godt fornøyd med løpet og gjennomføring av arrangementet. Samtidig ser klubben at det er få jenter/damer som er med på treningene.

- Det vil definitivt bli foretatt ulike aktive grep for å rekruttere jenter/damer inn I miljøet og til treninger, sier Andreas, og understreker at dette skal være en løpegruppe for alle. Bredde og topp, alle aldre og begge kjønn!



15 år gamle Elise Bredesen Øvereng løp 5 km på 18.12 som eneste jente. (Arrangørfoto)



Resultater Vestersida 5 km 19.05.2021: JENTER/DAMER Plassering Deltaker Født Klasse Klubb Tid 1 Elise Bredesen Øvereng 2006 J14-15 Mosjøen IL 18,12 GUTTER/HERRER 1 Johannes Bredesen Øvereng 2003 M18-19 Mosjøen IL 15,39 2 Erik Norstoga 1981 M40-44 Mosjøen IL 16,34 3 Andreas Rønning 1993 M23-34 Mosjøen IL 16,49 4 Joakim Klausen Aakvik 1986 M35-39 Mosjøen Il 17,12 5 Tommy Thrana 1973 M45-49 Mosjøen Il 17,18 6 Marcus Sevaldsen 1996 M23-34 Mosjøen IL 17,19 7 Kristoffer Åkvik 2004 M16-17 Mosjøen IL 17,22 8 Christer Eidstø 1991 M23-34 17,55 9 Andreas Moen Forsjord 1984 M35-39 Kjærstad IL 18,03 10 William Puntervold 1983 M35-39 18,33 11 Adrian Mijlin 1991 M23-34 MOCK 18,35 12 Espen Forsell 1988 M23-34 Mosjøen IL 18,58 13 Kjell Vidar Nordheim 1970 M50-54 Hattfjelldal IL 19,16 14 Christian Nyland 1992 M23-34 19,16 15 Bjørn Rønning 1964 M55-59 Mosjøen IL 19,28 16 Halvor F Åkervik 1984 M35-39 19,35 17 Terje Brygfjell 2003 M18-19 19,38 18 Egil Solberg 1987 M23-34 19,52 19 Christian Thomas Borgen 1986 M35-39 19,53 20 Øyvind Forsjord 1979 M40-44 Kjærstad IL 20,16 21 Tommy Gjerstad 1975 M44-49 Mosjøen IL 20,31 22 Brage Gjerstad 2007 M14-15 Mosjøen IL 21,57 23 Ciljan Sørensen Olsen 2006 M14-15 22,29 24 Viktor Kjønnås 2003 M18-19 22,37 25 Lukas Kaspersen 2009 M11 Mosjøen IL 24,15 26 Brage Ånes 2009 M11 Mosjøen IL 24,31 27 Morten Hjartland 2009 M11 Mosjøen IL 28,01 28 Trond Vegard Kaspersen 1986 M35-39 28,01