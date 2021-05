Det var Espen Roll Karlsen som startet med en plan om å overta løyperekorden på 5 km, og det lyktes han med også. Med tiden 15.37 fikk han forbedret den gamle løyperekorden til Jørgen Austvik med 8 sekunder. I fellesstarten med alle distansene 3, 5 og 10 kilometer fikk han en viss drahjelp fra de raskeste 3-km-løperne, der Robert Hisdal jaget sin egen løyperekord som han satte i forrige løp. Noe han var 3 sekunder for sein til å gjøre.

Det kom et lett regn over deltakerne denne gangen, men i motsetning til det forrige løpet som hadde noen kraftige vindkast så var det lite vind.

Siren Rosenlund var den klart raskeste kvinnen på 10 km, hun løp inn på gode 18:03. Hun rykker dermed opp 4-5 plasser på årsstatistikken til Kondis, der hun holder seg innenfor topp 20.

Og på 10 km var det Sondre Øvre-Helland som viste sin kapasitet, tiden 32.04 er i toppklasse, og han går inn på en 4. plass på årsstatistikken til Kondis.Thomas Schjøtt Hannevig og Bjørn Tore Kronen Taranger fulgte her på de neste plassene, litt over to minutter bak Sondre, men likefullt sterke tider i denne sammenhengen.

Blant kvinnene var det Unni Sten som var den raskeste på 10 km, men hun var da også den eneste her. Vi får satse på at hun får konkurranse på neste løp.

Og ikke minst må det nevnes at Kaland Løpskarusell mobiliserer godt blant de yngste i sitt eget idrettslag, her var til sammen 35 løpere i klassene under 13 år.

De tre beste menn på 10 km: Thomas Schjøtt Hannevig, Sondre Øvre-Helland og Bjørn Tore Kronen Taranger.

Resultater menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 563 Sondre Øvre-Helland Viking M23-34 32:04 2 585 Thomas Schjøtt Hannevig BERGEN M23-34 34:19 3 578 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Løpeklubb M40-44 34:25 4 561 Håvard Nakken Follesø Equinor M23-34 35:16 5 562 Ingolf Gald BFG Bergen Løpeklubb M45-49 35:28 6 564 Eivind Hermansen Varegg Fleridrett M40-44 35:50 7 664 Hugo Olsen BFG Bergen Løpeklubb M50-54 36:17 8 568 Bjarte Haugland Varegg Fleridrett M40-44 37:14 9 591 Stein Henrik Olaussen Varegg Fleridrett M35-39 38:18 10 716 Dorian Mcfarland BUB Bergen M45-49 39:17 11 574 Leif Nordland HSI M50-54 39:27 12 635 Torvald Ulland Reiestad Scana Asa M40-44 40:25 13 576 Hans Marius Solevåg BØNES M50-54 42:08 14 583 Ronny Førland FRI IL M45-49 44:13 15 580 Tom Inge Olsen KALANDSEIDET M45-49 53:23

Espen Roll Karlsen spurter inn til ny løyperekord på 5 km. Men Jens Bøhmer kan skimtes der bak.

Resultater menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 715 Espen Roll Karlsen Gneist M23-34 15:37 2 594 Jens Bøhmer Team Kristn H M23-34 15:53 3 619 Didrik Prestegård Norna-Salhus IL M18-19 16:35 4 587 Luca Klingenberg ZHS Triathlon München M23-34 17:36 5 665 Roger Nyhammer Varegg Fleridrett M50-54 18:16 6 573 Martin Mjelde Bjarg IL M12-13 18:20 7 598 Jonny Andersen FRI IL M45-49 18:55 8 566 Mats Hess Røtne NESTTUN M23-34 19:20 9 565 Hans Christian Bratli Martin Prestegård AS M23-34 19:51 10 572 Remi Mjelde Bjarg IL M40-44 19:53 11 575 Frank Heggernes Varegg Fleridrett M50-54 21:34 12 627 Erlend Soltvedt NESTTUN M23-34 22:11 13 567 Ove Bertelsen Varegg Fleridrett / Melkesyre M55-59 23:39 14 638 Morten Pettersen FANA M50-54 23:57 15 719 Ulf Hiisbergh NESTTUN M45-49 24:36 16 595 Sondre Engtrø Kalandseid IL M12-13 24:39 17 634 Steingrim Ringel BFG Bergen Løpeklubb M75+ 24:59 18 592 Roger Anglevik FRI IL M75+ 27:23



Jens Bøhmer er en god løper som har løpt for Gular i en årrekke.



Siren Rosenlund var den klart raskeste kvinnen på 5 km, inn på 18:03.

Resultater kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 588 Siren Rosenlund Varegg Fleridrett K23-34 18:03 2 586 Hanne Tande BØNES K50-54 22:43 3 590 Desta Marie Beeder BERGEN K23-34 23:47 4 582 Janne Jensen Kalandseid IL K50-54 24:38 5 559 Pinar Heggernes Varegg Fleridrett K50-54 26:32

Unni Sten er den eneste kvinne som løper 10 km.

Kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 718 Unni Sten Kalandseid IL / Balljentene K50-54 53:51

Robert Hisdal er stadig vekk på rekordjakt denne sesongen. Her er han 3 sekunder for sein til å slå sin egen løyperekord på 3 km som han satte i forrige løp: - Jeg startet spurten for sent, jeg trodde det var en sving til.

Resultater menn 3 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 597 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb M40-44 09:14 2 714 Jalal Zarghoon Sofa Sliter M23-34 11:55 3 581 Nikolai Oppedal Berge Fana IL M12-13 12:19 0 569 Emil Harnes Hoff Kalandseid IL M0-9 15:41 0 596 Brage Engtrø Kalandseid IL M0-9 18:11 4 632 Isak Aadland Lyngbø Kalandseid M10-11 18:31 0 633 Mats Aadland Lyngbø Kalandseid M0-9 18:46 5 717 Erik Toppe Håvardstun Kalandseid IL M10-11 18:52 6 579 Emil Sanne Kalandseid IL M12-13 20:03 0 560 Aune Kaland Kalandseid IL K0-9 29:44 7 577 Ludvig Sanne Kalandseid IL M10-11 29:47 0 720 Sondre Søtvik Seime Kalandseid IL M0-9 33:29



Jalal Zarghoon inn til andreplass på 3 km.



Fra starten: Aune Kaland og Mats Aadland Lyngbø er i gang med sin 3 km.



Hermine E. Mellin-Olsen og Ludvig Sanne er i gang.



Janne Jensen hører til Kalandseid IL. Hun er også arrangementsjef i Bergen City Marathon.



Jonny Andersen.



Isak Aadland Lyngbø.



Noen av ildsjelene hos arrangørene: Jim Kaland, Einar Engtrø og Stefan Sanne.



Pinar Heggernes.



Desta Marie Beeder



Ingolf Gald løper inn til en 5. plass på 10 km, men han var selv ikke fornøyd med løpet sitt.



Målgang for Aune Kaland og Ludvig Sanne.