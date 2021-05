Så mange som 21 av de 172 deltakerne i Yellow River Stone Forest 100 km mistet livet da et uvær av de sjeldne slo inn i den eksponerte løypa. Løpet starta om morgenen lørdag 22. mai, og uværet med storm, regn, hagl og temperatur som falt ned mot frysepunktet, kom utpå ettermiddagen. Vinden skal ha vært så sterk at det ble vanskelig å holde seg på beina.

Særlig tøft ble det for de som befant seg oppe i fjellet da stormen slo til. Sjøl om arrangøren avlyste løpet, så hjalp ikke det de som befant seg langt fra hjelpestasjoner og mulighet for ly og varme. Da redningsarbeidet var ferdig om morgenen dagen etter, viste det seg at 21 løpere hadde frosset i hjel. I tillegg var det 8 løpere som var så nedkjølt at de måtte ha medisinsk hjelp. Over 1200 personer skal ha hjulpet til i søket etter de savna løperne.

Antakelig ville seks løpere til ha dødd dersom ikke en sauegjeter hadde gitt dem ly ei hule der han hadde mat, bålmulighet og klær i beredskap i tilfelle uvær skulle komme mens han sjøl gjette i fjellet. En av de seks forteller at han ikke husker noe fra han trykket på nødknappen på GPS-en til han våkna inne i hula. Gjeteren hadde funnet han bevisstløp på bakken og båret han til hula der han heldigvis kom til seg sjøl.

Sjøl om det var obligatorisk å ha nødduk i sekken, så var vinden så sterk at det ble vanskelig å bruke den. Flere løpere skal ha opplevd at duken ble tatt av vinden. På dette bildet ser vi hvordan løperne klynger seg sammen for å finne ly og holde varmen:





Løpere prøver fortvilt å holde varmen. (Foto: ShanghaiEye)



Blant de omkomne var Jing Liang som hadde vunnet dette løpet tre ganger tidligere og som ble nummer to i Hong Kong 100 km i både 2019 og 2020. Uværet ser ut til å ha ramma de som lå i tet, og som var kommet høyest opp i fjellet, hardest. Blant de seks som lå lengst framme, skal det bare være han som ble funnet av sauegjeteren, som berga livet.

Minst 60 planlagte maraton- og terrengløp skal nå være avlyst eller utsatt på grunn av dødsfallene i Yellow River Stone Forest. Hensikten skal være å sørge for at sikkerheten under arrangementene blir ivaretatt på en bedre måte.



