(Foto: Tom Roger Johansen og Arne Dag Myking)

Siden Nygårdsparken skulle være stengt så var start og mål lagt til miljøet på Marineholmen ved siden av, men det var like fullt masse folk i parken som drev med grilling og kos. Det nye startstedet var dermed et glimrende alternativ for konkurranseløping.

Bykarusellen har en løype som går halveies rundt Store Lungegårdsvann med vending fra den andre siden av vannet. Frem og tilbake en gang er 5 km, for 10 km løpes sløyfen to ganger.

Arrangørene Gular og Gneist hadde denne gangen fellesstart for 5 og 10 kilometer, så her måtte løperne være bevisste på hvem de hengte seg på.

De klareste vinnerne fikk vi på 10 km der Adele Henriksen fra Gular klokket inn på 34:41 som er fem og et halvt minutt foran neste kvinne, klubbvenninnen Åshild Tepstad. Ikke fullt så langt foran for Sondre Øvre-Helland fra Viking, men med en sluttid på 32:57 var han nesten to minutter foran André Aasen fra BFG Bergen Løpeklubb.

På 5 km var det også Gularjenter som var raskest, Elin Farestveit kom seg her inn rett foran Amalie Joensen. Tredjeplassen gikk til Tine Alfstad Olsen som representerer TIF Viking – Langrenn. Blant mennene var det Varegg som fylte premiepallen på 5 km: Fredrik Torgersen, Børge Larsson og Jonas Gjesdal.

Løpstraseen gikk rundt Store Lungegårdsvann, på gangstien som følger vannet. Her er det Torunn Jensen som er i front for Åshild Tepstad, Henrik Føllesdal og Christina Ellefsen Hopland.

Starten gikk fra Marineholmen ved Damsgårdssundet.



Gunhild Pedersen (79) løper ut, går inn til femteplass på 5 km.

De første som dukker opp over gangbroen fra Amalie Skram VGS er Vareggløperne Fredrik Torgersen (fremst) og Børge Larsson.



Jonas Gjesdal har blitt nødt til å slippe de to klubbkompisene men tar en klar tredjeplass på 5 km.

10 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 54 Fredrik Torgersen Varegg Fleridrett M20-34 15:24 2 150 Børge Larsson Varegg Fleridrett M20-34 15:26 3 133 Jonas Gjesdal Varegg Fleridrett M20-34 15:36 4 124 Ken-Tony Johansen Gular M20-34 15:55 5 151 Bjørn Rusten Lundberg Varegg Fleridrett M20-34 16:32 6 33 Eirik Emil Andresen Varegg Fleridrett M20-34 16:36 7 4 Magnus Kallager Varegg Fleridrett / Framo M20-34 16:37 8 135 Knut Saksvik RÅDAL M20-34 16:38 9 143 André Pereira STAVANGER M20-34 16:45 10 67 Nils Martin Anvik Hellenes Drøbak-Frogn IL M20-34 16:46



Ken-Tony Johansen.



Elin Farestveit blir beste kvinne på 5 km. Det er flere som tar nytte av farten hennes her.



Tine Alfstad Olsen er en god langrennsløper som også er god på gateløp.

10 beste kvinner 5 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 89 Elin Farestveit Gular K20-34 17:48 2 85 Amalie Joensen Gular K20-34 17:51 3 132 Tine Alfstad Olsen TIF Viking - Langrenn K15-19 18:03 4 66 Sølvi Renate Nedreberg Askeland Varegg Fleridrett K20-34 18:39 5 79 Gunhild Pedersen Bergen Politiidrettslag K20-34 18:49 6 69 Anne-Mette Juuhl Gular / Bergen Kommune BIL K35-39 19:01 7 86 Tuva Thomassen Fagerbakke Gular K20-34 19:09 8 82 Camilla Langdalen Ringkollen Skiklubb K20-34 19:35 9 31 Oda Sikkeland Tyrving IL / Team BDO Nhhs K20-34 19:42 10 108 Synne Heggøy Fjeldberg Gular K20-34 20:04

Sølvi Renate Nedreberg Askeland er her i front for en gruppe menn som prøver å henge på henne.

Sondre Øvre-Helland er den første 10-km-løper som kommer inn for vending.



Så kommer Adele Henriksen inn for vending. Hun benytter drahjelp fra Espen Irgens Haugen som går mot mål på sin 5 km.



Åshild Tepstad benytter seg også av drahjelp fra noen mannlige løpere, inn til andreplass på 10 km etter Adele Henriksen.



Christina Ellefsen Hopland er her i front for Oda Sikkeland som skal inn til mål på 5 km, og Torunn Jensen som skal inn til vending og til slutt tar tredjeplassen på 10 km. Christina får en DNF på resultatlisten.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 81 Adele Henriksen Gular K15-19 34:41 2 91 Åshild Tepstad Gular K20-34 40:16 3 97 Torunn Jensen BØNES K20-34 40:51 4 21 Ine Birgitte Nyhus Varegg Fleridrett K20-34 41:37 5 83 Ida Jahren Herud Fossum IF K20-34 42:21 6 78 Bergit Svendseid BERGEN K35-39 44:01 7 95 Julie Støverstein BERGEN K20-34 44:19 8 74 Embla Øye BERGEN K20-34 44:19 9 146 Martine Pettersen FANA K20-34 44:44 10 87 Marie Abelsen Arntsen BERGEN K20-34 44:44 11 76 Camilla Heggø Olsen BØNES K20-34 51:08 12 35 Meredith Bjerknes NESTTUN K20-34 58:00 13 98 Christina Ellefsen Hopland Varegg Fleridrett K20-34 DNF



Adele på vei ut på andre runde, her med følge av André Aasen (45) og Lars-Erik Notevarp Bjørge som blir nummer 2 og 3 på herrenes 10 km. Men det var kun Sondre Øvre-Helland som var foran Adele i mål.

10 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 107 Sondre Øvre-Helland Viking M20-34 32:57 2 45 André Aasen BFG Bergen Løpeklubb M20-34 34:46 3 18 Lars-Erik Notevarp Bjørge Varegg Fleridrett M20-34 35:09 4 55 Andreas Lervik BERGEN M40-44 35:30 5 25 Anders Stensaker Dragefjellet Løpeklubb M20-34 35:41 6 103 Stian Andersen BFG Bergen Løpeklubb M20-34 35:53 7 115 Andreas Onarheim Bergen Triathlon Club M20-34 35:56 8 19 Erlend Hjelle Bjørgvin Løpeklubb M20-34 36:06 9 136 Magne Knudsen Gneist M35-39 36:18 10 72 Anders Espeland Mjåtveit Varegg Fleridrett M20-34 36:36



Stian Andersen.



Ida Jahren Herud, Fossum IF.



Martine Pettersen.





Julie Støverstein.



Tuva Thomassen Fagerbakke. Og Ulriken.

Tre beste menn 5 km: Jonas Gjesdal, Fredrik Torgersen og Børge Larsson, alle Varegg.

Trygve Havro løper for Friske viljer i Gneist, han debuterte her som distanseløper med sterke 21:36 på 5 km.



De beste på 5 km: Elin Farestveit og Fredrik Torgersen.

Christina M Linde vant ikke noen distanser men derimot en uttrekkspremie på hotellfrokost.

Asbjørn Kvernrød passerer under nye Nygårdsbro. Han løper i klasse M75-79 der tiden 28:19 gir en tredjeplass. Thomas Myklebust Heggøy er løypevakt.



Meredith Bjerknes havner et stykke ned på resultatlisten, men her virker hun veldig fornøyd.