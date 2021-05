Bortsett fra i stafetter så blir løping vanligvis regna som en individuell idrett. Riktignok så legges det inn lagkonkurranse i for eksempel VM, EM og nordisk mesterskap i terrengløp, men det er likevel den individuelle konkurransen som får klart mest oppmerksomhet.

Run Czech som arrangerer søndagens maratonløp, prøver å gjøre noe med dette. De har på forhånd seeda laga slik at de i utgangspunktet skal være jevngode. Det er med minst én løper fra Tsjekkia på hvert lag som ellers består av eliteløpere fra Europa for øvrig, Asia og Afrika.

De to med best pers er Kinde Atanaw fra Etiopia som har løpt på 2.03.51, og Ruti Aga, også hun fra Etiopia, som har pers på 2.18.34. Langrennsinteresserte nordmenn vil kunne følge det tsjekkiske heimehåpet Eva Vrabcová Nývltová som var verdenscupløper i langrenn før hun gikk over til å satse løping. Hun har 2.26.31 som pers, og tok bronse i EM i 2018.



Eva Vrabcová Nývltová er blitt 35 år og mor, men den tidligere langrennsløperen har fortsatt idrettskarrieren som maratonløper på høyt europeisk nivå. (Foto: Run Czech)



For å kåre en vinner i lagkampen, summerer en hvor mange poeng tida til hver enkelt løper på laget gir på World Athletics poengskala. I tillegg gis det en bonus på 10 prosent for hver løper som perser. Seks av de åtte løperne på hvert lag teller, og reservene brukes om noen bryter. Laget som vinner, mottar 32 000 dollar i premie. I tillegg er det også individuell premiering.

Spørsmålet er hvor engasjerende det er med en slik lagkonkurranse når det ikke er noe annet som binder løperne sammen enn at de løper for hver sin sponsor. I Tour de France og Ski Classic er det i det minste faste lag som trener og konkurrerer sammen hele året. Dette er "engangslag", så slik sett har ikke løperne på de ulike lagene noen tilknytning til hverandre.

Run Czech har imidlertid lagt så mye arbeid i dette at det er å forvente at TV-produksjonen og rammen rundt blir veldig bra, så forhåpentligvis blir det vel så spennende å følge dette løpet som et vanlig maratonløp.

I tillegg er det også innlagt tsjekkisk mesterskap i arrangementet slik at det nok blir over 100 løpere til start. Løpet går i stedet for tradisjonsrike Praha Marathon som skulle gått nå, men er blitt utsatt til oktober.



Løpet sendes direkte herfra klokka 6.20 søndag morgen

Tidene til løperne på laget vil bli gjort om til poeng og summert. De som perser, vil få plussa på 10 prosent på poengsummen.



Team Volkswagen er et av de fire laga. Løpet går ei rundløype på 3 km forbi mange av Prahas severdigheter. (Foto: Run Czech)