Maratonløpet The Battles of the Teams som gikk som en erstatning for Praha Marathon, var først og fremst en lagkonkurranse mellom fire lag som løp for hver sin kommersielle sponsor. Men i tillegg var det innlagt tsjekkisk mesterskap pluss at en norsk maratonløper hadde fått lov å være med i feltet.

Tempoet i tetgruppa så ut til å passe Weldu Negash Gebretsadik ganske så bra. Sjøl om det var med flere løpere med perser helt i verdensklasse, så var farten moderat. Halvmaraton ble passert på 1.05.30, og Weldu lå innpakka i den ganske så store tetgruppa.

25 minutter seinere måtte imidlertid både Weldu og flere andre slippe, sjøl om farten i teten ikke ble økt noe særlig. BUL-løperen er imidlertid en meget god "positiv split-løper", og sjøl om han ble løpende mye alene mot slutten, så var det aldri snakk om noen sprekk.

2.13.12 er 1.42 bak OL-kravet og 4 minutter bak persen som Weldu satte i 2014. Under varme forhold i VM i Doha i 2019 ble han nummer 24 med 2.16.34.





Weldu Negash Gebretsadik er blitt 34 år, men holder fremdeles et høyt nivå. Her ser vi han under VM i Doha for to år siden. (Foto: Bjørn Johannessen)





Maratonløpet i Praha ble vunnet av Benson Kipruto på 2.10.16. Forholdene var gode med sol, vindstille og 7 varmegrader ved start. Bare 45 sekunder skilte de seks første som alle kom fra Kenya eller Etiopia.

Også i kvinneklassen ble det kenyansk seier, til Purity Rionoipo som løp fra de andre etter ca. 30 km og vant på 2.20.14. Heimefavoritten Eva Vrabcová Nývltová ble nummer seks med 2.27.07, og den tidligere langrennsløperen klarte dermed OL-kravet på 2.29.30 med god margin, bare 13 måneder etter at hun ble mor.

Enda mer glad var hennes lagvenninne Moira Stewartova som ble nummer ni med 2.29.28. Tidligere i vår var hun 9 sekunder bak OL-kravet i et forsøk på å klare det i Sveits. Nå var marginene på hennes side, og kravet ble innfridd med 2 sekunds margin.



Eva Vrabcová Nývltová klarte OL-kravet med å løpe på 2.27.07 bare 13 månder etter at hun ble mor. (Foto: Run Czech)



Maraton menn

1 1 Benson Kipruto 2:10:16 35 KEN TEAM BIRELL - 2 2 Dickson Chumba 2:10:26 25 KEN TEAM VOLKSWAGEN - 3 3 Nobert Kigen 2:10:27 45 KEN TEAM SKUPINA ČEZ - 4 4 Kenneth Keter 2:10:29 37 KEN TEAM BIRELL - 5 5 Lencho Anbesa 2:10:50 13 ETH TEAM MATTONI - 6 6 Kinde Atanaw 2:11:00 15 ETH TEAM MATTONI - 7 7 Mengistu Zelalem 2:11:48 27 ETH TEAM VOLKSWAGEN - 8 8 Yitayal Atnafu 2:11:58 23 ETH TEAM VOLKSWAGEN - 9 9 Wily Canchanya 2:12:33 32 PER TEAM BIRELL - 10 10 Abdi Ibrahim 2:12:52 47 BHR TEAM SKUPINA ČEZ - 11 11 Weldu Negash Gebretsadik 2:13:12 201 NOR - - 12 12 Abel Kipchumba 2:15:31 17 KEN TEAM MATTONI - 13 13 Thomas Kiplagat 2:17:39 43 KEN TEAM SKUPINA ČEZ - 14 14 Tibor Sahajda 2:18:23 12 SVK TEAM MATTONI - 15 15 Vít Pavlišta 2:18:28 21 CZE TEAM VOLKSWAGEN -



Maraton kvinner

1 17 Purity Rionoripo 2:20:14 26 KEN TEAM VOLKSWAGEN - 2 19 Guteni Shone 2:21:46 36 ETH TEAM BIRELL - 3 20 Valary Aiyabei 2:22:39 16 KEN TEAM MATTONI - 4 21 Bedatu Hirpa 2:22:58 44 ETH TEAM SKUPINA ČEZ - 5 23 Betty Lempus 2:24:16 18 KEN TEAM MATTONI - 6 24 Tigist Abayechew 2:26:13 14 ETH TEAM MATTONI - 7 25 Eva Vrabcová Nývltová 2:27:07 11 CZE TEAM MATTONI - 8 28 Aberu Mulisa 2:28:02 48 ETH TEAM SKUPINA ČEZ - 9 29 Meseret Belete 2:28:31 38 ETH TEAM BIRELL - 10 33 Moira Stewartová 2:29:28 31 CZE TEAM BIRELL - 11 40 Reia Iwade 2:32:33 42 JPN TEAM SKUPINA ČEZ - 12 41 Worknesh Mola 2:32:37 28 ETH TEAM VOLKSWAGEN - 13 53 Magdalena Horká 2:42:30 131 CZE 2BWINNER TEAM - 14 56 Eva Filipiová 2:48:33 105 CZE AK Olymp Brno - 15 58 Hana Vičarová 2:51:14 113 CZE 2BWINNER TEAM -



Alle resultat



Lagkonkurransen som det ble fokusert så mye på både på forhånd og underveis, tror jeg vi kan si aldri tok av. For at den skal fenge, må det nok være noe som både løpere og tilskuere kan identifisere seg med. Med unntak for de som ble belønna med pengepremier, så var det nok nokså likegyldig om det var Birrell, Mattoni eller et annet sponsorlag som vant.





Video fra løpet kan sees her med engelske kommentarer





Purity Rionoripo fra Kenya stod nok for dagens beste sportslige prestasjon da hun vant på 2.20.14. (Foto: Run Czech)



