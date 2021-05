Fem løp er allerede avviklet i årets terrengkarusell i Kristiansand.

Klare til start! Marit Kroslid til venstre og Geir Kroslid til høyre​. (Foto: Sverre Larsen)



Jan R. Hansen har sendt oss den vanlige rapporten fra gjennomføringen.

Unicon-løpet på Odderøya

Etter vår lovprising av vær og løpsforhold forrige torsdag, ble det kjapt en brå slutt på vårværet her på Sørlandet. Hele pinsen, og dagene opp til Odderøya-løpets siste dag, ble grå og våte. Men heldigvis snudde det til avslutningsdagen torsdag, som kunne oppvise sol og hyggelige temperaturer igjen, og løyper som absolutt hadde tålt regnet.

Av forståelige grunner ble det liten aktivitet i pinsen, men til og med tirsdagen hadde vi ca. 200 deltakere, noenlunde det samme kom til på onsdag, og ca. 500 stilte denne siste dagen.

Mange roste løypen, som har flere flotte utsikts-punkt mot sjøen, men har også krevende motbakker for dem som måtte ha fartsambisjoner.

Før korrigering for uteglemte og løpere som ikke rakk å registrere seg, står vi med et deltakertall på 893, fordelt på 426 jenter og 467 gutter, som er veldig bra, og litt flere enn forrige løp startet med.



Milslukerne fikk kjørt seg litt denne gangen, men likevel så mange som 173 (over 19 %) valgte 2 runder.

Bare noen få nye løpere hentet seg startnummer, mens totalt 20 startet sesongen med dette løpet, slik at vi nå har 1359 deltakere som er i gang.





Resultater // Vanlig løype (3,85 km)

Av jentene i vanlig løype fikk vi en solid seier til Anne Kari Borgersen (18:26), foran Hilde Furuborg (19:08), Lisbeth Jensen Gallefoss (19:11), Gina Gallefoss Stray (19:24) og Bjørg Kari Haugland (20:07). Hos guttene var det stor fart på Terje Fredriksen (15:37), foran Tarjei Breiteig (16:51), Andreas Herstad Dolmen (17:25), Hans Lossius (17:33) og Arvid Fredriksen (17:42).



Resultater // Milslukeren (7,5 km)

På milslukeren ble Inger Britt Bakstad (41:37) klart best, foran Dung Tuyet Nguyen (45:56) og Teresa Pham (49:14). Hos guttene ble det en kjempetid på Jørgen Solli Strøm-Olsen (31:07), foran Kristian Emanuelsen (36:09) og Kenneth Sløgedal (36:27).



Glimrende gjennomført igjen av Terrengutvalget!



Fornøyd løper, Isabelle Aabel. (Foto: Sverre Larsen)





Neste løp:

Gumpen Gruppen-løpet 4,2 km og 8,4 km

For 8. karuselløp neste uke drar vi til Hamresanden, og Gumpen Gruppen-løpet, som har start/mål på den grønne sletta bak Hamretun Barnehage (som tidligere). Løypa er forlenget litt, og løypelengdene er nå 4,2 km (vanlig løype) og 8,4 km (milsluker).

Løypa vil være merket fra ettermiddagen mandag 31/5 til og med torsdag 3/6 kl. 18.

Nettregistrering kan gjøres allerede fra fredag 28/5, siden det er fullt mulig å ta seg rundt i løypa vhja kart og løypebeskrivelse.

Utvalget blir som vanlig til stede på avslutnings-dagene, onsdag kl. 15-18, samt torsdag helt fra kl. 12 til kl. 18.