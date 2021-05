NRK.no melder lørdag, at Idrettstinget har vedtatt å oppheve forbudet, med 133 mot 30 stemmer.



Fakta om høydehus

Et høydehus er et spesialdesignet bygg hvor luftens oksygeninnhold kan reduseres. Det er en teknologi som bygger på samme prinsipper som man finner i et trykkammer. Det klare formålet ved dette, er å konstruere en oksygensammensetning som ligner det man opplever ved større høyder over havet. Den klare fordelen ved et slikt høydehus, er at utøvere ikke behøver å reise på utenlandsopphold for å få den samme treningseffekten som man altså får i høyden.



Det var på begynnelsen av 90-tallet, man tok i bruk teknologien rundt høydehus. Norge var tidlig ute, og det første kommersielle høydehuset stod ferdig ved Trysilfjellet i OL-året 1994. Dette ble spesielt populært blant utøvere innenfor langrenn. Høydehuset ga en unik mulighet til å bo i et miljø med oksygenfattig luft, men trene i "lavlandet". I 2003, vedtok Idrettstinget et forbud mot såkalt simulert høyde. Det er dette forbudet som samme ting nå har opphevet.





Vebjørn Rodal, vår OL-vinner fra 1996, har deltatt kraftig i debatten rundt bruk av høydehus. (Foto: Sol Hagen)



Debatten

Det har de siste ukene foregått en relativt synlig debatt i denne "høydehus-saken". OL-gullvinner Vebjørn Rodal har vært en av de som har uttalt seg tydelig i saken, og som mange har fått med seg, så er han sterkt i mot bruken av simulert høyde. Han har fått tidvis kraftig motbør fra blant andre Ingebrigtsen-guttas far og trener, Gjert Ingebrigtsen, som har kalt Rodal for bitter.

- Han har ingen argumenter. Jeg savner saklige argumenter. Hans egentlige motiv er en voldsom bitterhet for at han følte OL-medaljen hans ble nedvurdert sammenlignet med VM-gullene til Bjørn Dæhlie i ski-VM i 1997, sa Ingebrigtsen til Adresseavisen den 15. mai i år.

- Jeg sliter med å forstå det brennende engasjementet for å oppheve forbudet når effekten – i beste fall – er helt marginal. Forskningen er ganske entydig: Hvis du skal ha en effekt på blodverdiene, må du oppholde deg i høydekammer med en varighet på mellom 15-20 timer i døgnet på simulert høyde på over 2000 meter over havet i en periode på tre til fire uker, sa Rodal til den samme avisen.



Idrettstinget har nå opphevet forbudet

NRK melder som sagt i dag, at forbudet ble opphevet med 133 mot 30 stemmer. Videre skal nå de praktiske retningslinjene for bruk av simulert høyde vedtas av det ekstraordinære idrettstinget til høsten. Etter dette, vil de nye reglene kunne tre i kraft.