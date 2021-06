Etter VM-uttaksløp i Tsjekkia siste helgen i mai har landslagssjef Janne Salmi tatt ut det norske laget til sommerens VM i Tsjekkia. Der det under VM i Østfold i 2019 handlet utelukkende om skogsdistanser, er det i år også sprintdistanser på VM-programmet da fjorårets rene sprint-VM ble avlyst (utsatt til 2022).

Dermed er resultatene fra sprint-EM midt i mai en del av grunnlaget bak uttaket på – nettopp – sprintdistansene til mesterskapet som finner sted en måned frem i tid.

Det er funnet plass til 12 løpere i den norske VM-troppen fordelt på 5 damer og 7 herrer:

- Dette har vært et krevende uttak, da VM-uttaksløpene var de første ordentlige skogskonkurranser denne sesongen og resultatene var også litt variable. I tillegg måtte vi også ta hensyn til det tøffe VM-programmet, og den store forskjellen det er både i terrengtype og kravspesifikasjon på de ulike distansene i sommerens mesterskap. Men til slutt har vi landet på et lag som vi tror vil gi flest medaljer og de beste resultatene for Norge, sier landslagssjef Janne Salmi og fortsetter:

- Det er gledelig at vi har fem unge utøvere som får sin VM-debut, noe som gir lyse utsikter også for fremtiden.

- Men når det gjelder årets mesterskap, er det ingen tvil om at vi har et lag med medalje- og gullkandidater i alle øvelser. Målet er å slåss om å være beste nasjon i mesterskapet, men først skal vi legge ned god trening både hjemme og under VM-samlingen i Tsjekkia til uken.

Den nevnte VM-samlingen er lagt til VM-landet Tsjekkia fra 7. – 13. juni og selve mesterskapet – med Doksy som vertsby – går fra 3. – 9. juli.

Program:

Lørdag 3. juli – sprint kvalifisering og finale

Søndag 4. juli – sprintstafett

Tirsdag 6. juli – mellomdistanse kvalifisering og finale

Torsdag 8. juli – skogsstafetter

Fredag 9. juli – langdistanse



Norges lag: Damer sprint stafett spr. mellomdist. skogsstaf. langdist. Andrine Benjaminsen, Lillomarka X X X X X Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum X X reserve X Ingrid Lundanes, NTNUI X Marie Olaussen, Fredrikstad SK X X reserve Kamilla Steiwer, Fredrikstad SK X X X Reserve: Ingeborg Eide, Byåsen IL X X X Herrer sprint stafett spr. mellomdist. skogsstaf. langdist. Magne Dæhli, Halden SK X reserve X Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig X Kasper Fosser, Heming Orientering X X X X X Audun Heimdal, NTNUI X Eskil Kinneberg, Raumar OL reserve X X Olav Lundanes, Halden SK X X X Gaute Steiwer, Fredrikstad SK X reserve reserve X Reserver: Dag Blandkjenn, Kristiansand OK X Lukas Liland, Nydalens SK X



KIlde: Norsk orientering