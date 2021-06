Selv om det ikke var like varmt som tidligere i uka var det ikke helt optimale forhold for rekorder da årets utgave av Romsdal 5/10/halv - Romsdals perseløp ble arrangert på lørdag.

Det var litt varmt og en litt sjenerende vind, men det ble løpt fort likevel og flere satte personlige rekorder. Det var også flere tider som nå går inn høyt oppe på aldersstatikken som Kondis fører.

Kanskje det beste løpet totalt sett var Kolbjørn Hjertvik som løp inn til en andreplass på alle tiders statistikken for 5 km menn 70-74 år, som med tiden 20:20 legger seg nesten to og et halvt minutt foran nestemann på listen.

Totalvinneren i dameklassa, Marianne Standal, løp inn til andreplass på årsstatistikken i sin klasse. Helge Fuglseth løp inn til en soleklar ledelse på årsstatistikken for halvmaraton menn klasse 70-74 år.

Det var god bredde i toppen på 10 km med hele 12 menn under 40 minutter.

Kristian Woldvik imponerte med 15:42 på 5 km. Live Solheimdal løp også inn på ei god tid på 5 km. Arrangørene understreker at de setter stor pris på at toppløpere som henne stiller opp i et lokalt løp for å få en gjennomkjøring.

Det var et gledelig innslag av mange yngre løpere, men ellers ønsker arrangørene seg flere kvinnelige løpere og flere deltakende mosjonister. Det må også nevnes at det var Einar Engvig som gikk seirende ut av den forhåndsannonserte duellen mellom Einar Engvig og Runar Røsand på halvmaraton.

Resultat 5 km kvinner:

Place Bib Racer name Category Finish time 1 302 Live Solheimdal SK Vidar - Molde 23-34 år 16:49 2 316 Kristin Ottestad-Dahlen Osmarka IL - Gjemnes 12 år 25:04

Resultat 5 km menn:

Place Bib Racer name Category Finish time 1 301 Kristian Woldvik Svorkmo - Melhus 35-39 år 15:42 2 303 Erik Kårvatn Rindal IL - Tingvoll Kommune 18-19 år 16:15 3 305 Mads Gjethammer Molde Og Omegn IF 14-15 år 18:09 4 307 Knut Kongshaug Kårvåg IL - Averøy 45-49 år 18:21 5 313 Kristian Skjeflo UnhjemIsfjorden IL - Rauma 13 år 18:23 6 311 Ola Gjøen Megård MOI - Eidsvåg 14-15 år 18:37 7 308 Adam WojdaIkke Klubb - Kristiansund 45-49 år 18:41 8 306 Brage Bjerkeli Molde og Omegn IF - Molde 13 år 18:41 9 312 Bjørnar Skjeflo UnhjemIsfjorden IL - Rauma 13 år 19:14 10 310 Emil Aslaksen Røed Molde og Omegn IF - Molde 14-15 år 19:28 11 309 Lars Steinar Laingen Vestnes Varfjell Kampsport - Molde 45-49 år 19:36 12 314 Yngve Laingen Skaret Skiforening - Molde 40-44 år 19:51 13 315 Kolbjørn Hjertvik Kårvåg IL - Averøy 70-74 år 20:20 14 317 Henrik Schnell# - Kristiansund N 23-34 år 27:40

Resultat kvinner 10 km:

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time 1 212 Marianne Standal Molde Olymp - Molde 45-49 år 41:14:00 2 223 Kari Gagnat Flemma IL - Molde 50-54 år 01:01:05



10 km-vinner Marianne Standal tar en ekstraspurt for å følge Kari Gagnat i mål.

Resultat 10 km menn:

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time 1 201 David André Aasen Arnevåg Mopil / Cubastolen / Melhus IL 23-34 år 34:07:00 2 204 Sturle Starheim Gossen IL - Aukra 45-49 år 35:09:00 3 202 Eskil Engdahl Torvikbukt Il - Gjemnes 20-22 år U23 36:50:00 4 203 Bjørn Erik Langstein Tomrefjord IL - Molde 23-34 år 37:24:00 5 208 Terje Hellum Fræna SK&O - Hustadvika 40-44 år 37:26:00 6 207 Daniel Hestad Team Einar - Molde 45-49 år 38:08:00 7 209 Stian Leganger Trollveggen Triathlon - Molde 23-34 år 38:19:00 8 205 Kenneth Sira IL TRIUMF - Tingvoll 35-39 år 38:30:00 9 215 Thomas Sandhaug Molde og Omegn IF - Molde 45-49 år 38:48:00 10 216 Bror Steen Torsdagstrimmen - Molde 23-34 år 38:55:00 11 210 Torstein Svendsgaard- - Molde 23-34 år 39:00:00 12 214 Terje Strand Hustadvika 40-44 år 39:08:00 13 220 Iver Kristian Arnesen Molde Olymp - Molde 40-44 år 41:53:00 14 213 Helge Dahlen Osmarka IL - Gjemnes 35-39 år 42:32:00 15 211 Richard W. Naas IL Frode - Hustadvika 23-34 år 43:39:00 16 218 Erlend Heinåli Isfjorden IL - Rauma 14-15 år 43:58:00 17 217 Knut Vidar Haukebø Siem Molde og Omegn IF - Molde 35-39 år 44:02:00 18 222 Martin Melland IL Norodd - Kristiansund 35-39 år 44:20:00 19 219 Erik HattremTerje Gautvik Chatters&Runners - Molde 45-49 år 44:35:00 20 221 Ronny Midttveit- - Molde 45-49 år 45:47:00 21 224 Kristoffer Heggdal Maritech - Molde 23-34 år 53:36:00



David André Aasen vinner 10 km.

Resultat kvinner halvmaraton:

Place Bib Racer name Category Finish time 1 106 Victoria Heggdal Voie Molde Sykehus - Hustadvika 23-34 år 01:29:03 2 111 Marianne Anderson- - - Molde 35-39 år 01:53:14

Victoria Heggdal Voie vinner halvmaraton for kvinner.

Resultat halvmaraton menn:

Place Bib Racer name Category Finish time 1 101 Per Myren-- - Kristiansund 35-39 år 01:18:51 2 103 Erik Fuglseth ORIVO - Molde 40-44 år 01:26:45 3 105 Einar Engvig Norodd Il - Kristiansund 45-49 år 01:27:16 4 107 Runar Dahl Røsand Averøy 3 Fjell - Averøy 35-39 år 01:33:41 5 102 Jan Erik Buan Kristiansund 50-54 år 01:33:50 6 104 Åsmund Kleivenes Idrett Uten Alkohol - Oslo 50-54 år 01:36:32 7 108 Svein Johannessen Kondis - Ålesund 60-64 år 01:38:37 8 109 Helge Fuglseth Ålesund FIK - Ålesund 70-74 år 01:38:38 9 110 Steinar Kristoffersen Trollveggen Triathlon Klubb - Molde 55-59 år 01:40:58 10 112 Are Espelid Wold- - Molde 35-39 år 01:56:32



Per Myren vinner halvmaraton.



Marianne Anderson.



Richard W. Naas i front her.



Mads Gjethammer.



Jan Erik Buan er ferdig med sin halvmaraton.



Kristin Ottestad-Dahlen var den yngste deltakeren.



Runar Dahl Røsand.



Torstein Svendsgaard fra Molde går i mål på sin 10 km.



