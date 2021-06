Endelig var det mulig å løpe orientering i Akershus og Oslo o-krets, men kun for aldersgruppen 13-16 år, som fikk sitt første løp i Trimtex cup fra Sandbakken i Østmarka. Løpet var det tradisjonelle Knut Valstads minneløp. I de fire Trimtex cup klassene stilte tilsammen 90 ungdommer til start i sommervarmen. Det fikk løyper med både fysiske og o-tekniske utfordringer..

D13-14 ble vunnet av Helene Scheele fra Nydalen, som løp sine 3,4 km på 33,55 min og vant med hele 10 min til neste løpere i klassen.

D15-16 ble vunnet av arrangørklubben Oppsals Ingeborg Roll Mosland også her med stor seiersmargin, 5,36 min.

H13-14 ble vunnet av Erlend Sommerhein, Fossum, som var 6,30 min foran neste løpere i mål.

H15-16 var den jevneste klassen, her vant Jonas Fenne Ingierd, Bækkelaget med 1,07 min til neste løper

Resultater

D 13-14:

1) Helene Scheele, Nydalens SK, 33.55,

2) Oline Soma Slåstad, Raumar Orientering, 43.56,

3) Synne Nordby Hvenekilde, Oppsal Orientering, 43.58,

4) Henni Hattestad Kristensen, Heming Orientering, 44.42,

5) Tuva Berger Gjelstad, Oppsal Orientering, 49.09,

6) Alma Rygh Holten, Nydalens SK, 51.42.

D 15-16:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 32.25,

2) Marie Scheele, Nydalens SK, 38.01,

3) Anna Øvrebø Myrvold, Heming Orientering, 43.02,

4) Signe Holo, Fossum IF, 45.39,

5) Maja Mo Hjelseth, Nydalens SK, 47.40,

6) Maren Aure Skogedal, Asker Skiklubb, 47.45.

H 13-14:

1) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 31.06,

2) Simen Dalen Eriksen, Asker Skiklubb, 37.36,

3) Eivind Vågsnes, Oppsal Orientering, 38.47,

4) Ask Felland Sætnan, Fossum IF, 39.07,

5) Sondre Hafskjold, Nydalens SK, 39.33,

6) Sigmund Ølstad, Fet OL, 40.55.

H 15-16:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 42.36,

2) Christoffer Ånensen, Oppsal Orientering, 43.43,

3) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 44.01,

4) Martin Christoffer Borg, IL Koll, 45.20,

5) Tobias Tronbøl Lium, IL Koll, 49.32,

6) Mons Sætre-Lorentzen, Fet OL, 54.45.