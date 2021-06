Kristian Blummenfelt vant triatlonens to første VM-runder, både i Yokohama og i Lisboa, og selv om han måtte nøye seg med en syvendeplass i den forrige runden i Italia så var han sett på som en av favorittene til å vinne også i Leeds, der den fjerde runden gikk 6. juni.

I en pressemelding fra Norges Triatlonforbund ble det sagt at de norske ønsket seg tøffere konkurrenter, så de la selv listen høyt. Det var Lotte Miller i tillegg til Kristian Blummenfelt som utgjorde det norske laget i Leeds.

Og konkurransen ble tøff nok. Lotte Miller måtte bryte etter den innledende svømmeøvelsen og Kristian Blummenfelt endte til slutt på sjetteplass.

Det var den i avsluttende løpeøvelsen at Kristian måtte se konkurrentene dra fra. Etter svømmingen var han et stykke bak de beste, og ut på syklingen var han nr. 22, 18 sekunder etter de fremste. Sykkeldelen var nok den beste øvelsen for det norske håpet, han lå hele tiden fremme i det som var hovedfelt og passet på at ingen av dem som forsøkte å stikke fra lykkes med det. Og det var hele tiden noen som prøvde seg i den noe harde løypen inne i parken i Leeds. Det var flere vendinger av 180-graderstypen som ga mulighet for de fremste til å gå i brudd.

Da triatletene byttet fra sykkel til løpesko var feltet godt samlet, Blummenfelt løp ut som nummer seks, fire sekunder bak førstemann. Ved passering halvveis på denne 10 kilometeren prøvde britiske Alex Yee og Hayden Wilde fra New Zealand å stikke fra. Kristian Blummenfelt la seg i en mindre gruppe som tok opp jakten på disse to, men etter hvert ble hele showet overtatt av Alex Yee, som tilsynelatende ubesværet og sterk dro lenger og lenger fra alle andre. Forfølgergruppen strakte seg da også helt ut, og Alex Yee vant klart foran amerikanske Morgan Pearson og belgiske Marten van Riel.

På rankingen på denne verdensserien ligger nå Kristian Blummenfelt på tredjeplass, etter nettopp Alex Yee og Morgan Pearson.

Results: AJ Bell 2021 World Triathlon Championship Series Leeds | 15 beste menn::

Rankingliste World Triathlon Championship pr. 6. juni 2021: