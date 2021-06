Med Sifan Hassans enestående løp i Hengelo denne helgen, har nå alle fire verdensrekorder på 5000 meter og 10000 meter blitt senket i løpet av 10 måneder. Mange tilskriver dette rekordfallet den nye teknologien som finnes både når det gjelder sko og de såkalte lysharene (pacing/wave lights). Like fullt, dette var enkelt og greit et enestående løp!



Litt rask historie om kvinnenes 10000 meter-rekorder

Som de fleste friidrettsinteresserte kjenner til, har verdensrekorden tidligere tilhørt Ingrid Kristiansen. Først senket hun sovjetiske Olga Bondarenko sin rekord fra 1984, med cirka 14 sekunder. Det skjedde på Bislett stadion i Oslo, 27. juli 1985. Den nye verdensrekorden lød da på 30:59,41. Hun ble med andre ord den første kvinnen som løp under 31 minutter. Et snaut år senere, skulle Ingrid senke sin egen rekord, og man kan trygt formulere det som «knusing». På samme stadion, Bislett i Oslo, løp hun inn på 30:13,74. En forbedring på nesten 46 sekunder!

Denne rekorden fikk lov til å leve til 1993, da kinesiske Wang Junxia senket den med hele 42 sekunder i det kinesiske mesterskapet i Bejing, og fikk sluttiden 29:31,78. En forbedring på 3 minutter fra året før. Dette var starten på det som skulle bli et ras av verdensrekorder, satt av kinesiske utøvere, med Wang Junxia i spissen. Dopingspekulasjonene florerte, og i 2016 ble det offentliggjort et brev fra 1995, hvor Junxia vedgikk at hun mot sin vilje, ble dopet av sin trener.

Det skulle gå hele 23 år før noen klarte å forbedre rekorden igjen. Den 12. august, i OL i Rio, løp etiopiske Almaz Ayana inn til 29:17,45. Den rekorden stod i nesten fem år, inntil Sifan Hassan slo den med over 10 sekunder søndag 6. juni. Ny tid: 29:06,82.







Ingrid Kristiansen, fra sine beste år. Foto: ingridkristiansen.com



Sifan Hassan - Ny verdensrekordholder på 10000 meter

Hassan, som kom til Nederland fra Etiopia som flyktning da hun var 16 år, er altså den nye rekordholderen på 10000 meter. Dette betyr at hun i skrivende stund, har verdensrekord på 1 mile (4:12,33), på 5000 meter gateløp, kun kvinner (14:44), på timesløp (18.930 meter) og altså på 10000 meter bane (29:06,82)

- Å løpe inn til ny verdensrekord her i Hengelo i dag, er noe jeg bare har kunnet drømme om. Det er den perfekte bekreftelsen på at alt det harde arbeidet vi har gjort har vært vellykket, og at jeg er klar for Tokyo, fortalte Hassan etter løpet.

Hassan har tidligere uttalt at hun ønsker å løpe både 5000 meter (2. august) og 10000 meter (7. august) under OL i Tokyo. Det er kun én utøver som hittil har klart å vinne begge øvelser i samme mesterskap, noe etiopiske Tirunesh Dibaba klarte i 2008.



