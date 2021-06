Norges Friidrettsforbund har på bakgrunn av Trinn 2 av gjenåpninga, utarbeidet nye retningslinjer for arrangement, gjeldende fra 2. juni. Den viktigste endringen er at breddeidrettsbegrepet er tatt ut, noe som betyr at seniorløpere nå kan konkurrere utenfor sin egen kommune. Arrangøren har fått godkjent av kommuneoverlegen følgende retningslinjer for deltakelse:



Konkurranser er nå åpnet «på tvers av kommuner», noe som betyr at vi åpner for alle, bortsett fra de som er bosatt i kommuner som har strengere forskrifter enn de nasjonale. Lokale forskrifter kan på kort varsel endre seg. Derfor vil utøvere som er påmeldt, men som på grunn av lokal forskrift ikke kan delta, få refundert sin startkontingent i sin helhet.

Påmeldingen for konkurranseløperne er nå åpnet. Alle løpere blir bedt om å forhåndspåmelde seg, slik at man får presentert startlister med starttider dagen i forkant.



Om løypa

Løypa blir som før. Den går etter en opparbeidet grussti rundt den idylliske Igltjønna i Rindal Sentrum med start og mål på Trollbanen. 15-18 år 1 runde (3 km), junior og senior 2 runder (6km). 11-14 år løper en kortere runde på litt over 1 km.





Premiering

Klasse 11, 12, 13, 14 år: Premier til alle

Klasse 15–16 år, 17-18 år Premie til klassevinnerne

For 19 år og eldre: Pengepremier til de tre beste uansett klasse, hhv kr 1.000,-, kr 600,- og 400,-. I tillegg en premie på kr 1.000, - for nye løyperekorder. Alle klassevinnere fra 19 år og oppover får en pengepremie på kr 300,- (unntatt de som har vunnet en av de "tre beste" premiene).



Premiene i Trollheimsløpet, har stort sett vært husflidspremier i tre. I 2019 ble de erstattet av pengepremier. Men en premie henger igjen. Det er vandrepremien i dameklassen, en rosemalt kiststol. Berit Mogstad, kan ved å vinne i år, ta med seg den for godt.





Vandrerpremien i dameklassen.



Løpets Facebookside vil bli fortløpende oppdatert.