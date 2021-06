Hompetitten følger alt fra brede skitraséer til smale, tekniske stier gjennom hogstfelt i Svartholtet rett øst for byen. (Foto: Amund Sigstad)



Det to første løpene hadde henholdsvis 132 og 114 deltakere, og med tresifret antall deltakere på tredje uka er Kondis' vårcup blitt en suksess som nye grupper av mosjonister har testet ut i sommervarmen. Deltakelsen fra i fjor er nesten doblet da henholdsvis 75, 69, 75, 61 og 60 deltok på de fem ukesløpene.

De beste i Kondis' vårcup 3 uke 22: Kvinner (48 deltakere): Plass Navn Dato Min/km Tid 1 Synnøve Volden Jun 2, 04:12 18:40 2 Lene Nylund Jun 4, 04:19 19:12 3 Hedda Faraasen Alme Jun 2, 04:34 20:15 4 Marianne Skjeggenes Jun 2, 04:42 20:54 5 Kaja Borg Jun 6, 04:46 21:10 6 Katarina Aas Jun 6, 04:48 21:19 7 Elisabeth Bie Jun 6, 04:56 21:55 8 Helene Berger Jun 3, 04:56 21:56 9 Rønnaug Skille Jun 6, 04:59 22:06 10 Dorte Løvhaug Johnsen Jun 4, 05:03 22:25 11 Vilde Kvale Jun 3, 05:04 22:31 12 Monica Helen Omsted Jun 4, 05:11 23:03 13 Julie Brochmann Jun 3, 05:18 23:30 14 Sissel Saucedo Jun 5, 05:20 23:40 15 Marianne Kristiansen Jun 2, 05:21 23:44 16 Stine Skjæret Jun 4, 05:28 24:15 17 Lisbeth Traaseth Jun 6, 05:32 24:36 18 Johanna Brandsegg Jun 4, 05:34 24:44 19 Hege Baardsgaard Hanssen Jun 6, 05:34 24:44 20 Berit Schulstad Jun 6, 05:35 24:47 Menn (53 deltakere): 1 Magnus Torp Antonsen Jun 2, 03:32 15:42 2 Runar Helland Jun 4, 03:54 17:20 3 Ola Erik Moe Jun 5, 03:55 17:22 4 Martin Sagen Jun 2, 04:00 17:47 5 Lars Petter Streitlien Jun 4, 04:05 18:07 6 Vegard Jørstad Jun 5, 04:09 18:27 7 Øyvind Borg Jun 2, 04:11 18:35 8 Fredrik Andersen Lindstad Jun 4, 04:17 19:03 9 Amund Sigstad Jun 2, 04:22 19:25 10 Askild Bø Jun 2, 04:25 19:36 11 Christoffer Hvammen Jun 2, 04:25 19:38 12 Rune Alme May 31, 04:26 19:43 13 Øyvind Holt Jun 4, 04:26 19:43 14 Tore Kristen Stafset Jun 3, 04:28 19:49 15 Steffen Magnor Jun 3, 04:30 20:01 16 Jarle Hansen Jun 5, 04:34 20:16 17 Marius Krokhaug Jun 2, 04:35 20:19 18 Lucas Berge Jun 2, 04:35 20:19 19 Steffen Johansen Jun 4, 04:36 20:25 20 Simen Løken Jun 1, 04:37 20:30

Nye sjanser i finaleuka

Oversikten over deltakere med tre løp teller så langt 82 navn, 36 kvinner og 46 menn. Her blir det garantert store endringer i finaleuka da det er mulig å registrere sin deltakelse eller forbedre sine tider i alle tre løpene. Alle tre løypene er merket, og ikke noe er helt avgjort før søndag 13. juni kl 23:59.



Starten på Kyllingen som er et av de Prøysen-inspirerte løypene som kan løpes på nytt inneværende uke. (Foto: Rolf Bakken)



De beste i Kondis' vårcup etter 3 løp: Kvinner: Plass Navn Totaltid 3 løp Km-tid snitt 1 Lene Nylund 50:04:00 04:05 2 Synnøve Volden 51:29:00 04:12 3 Hedda Faraasen Alme 55:39:00 04:33 4 Marianne Skjeggenes 56:04:00 04:35 5 Kaja Borg 56:33:00 04:38 6 Katarina Aas 57:22:00 04:42 7 Rønnaug Skille 58:40:00 04:48 8 Elisabeth Bie 58:55:00 04:49 9 Dorte Løvhaug Johnsen 59:11:00 04:51 10 Vilde Kvale 59:58:00 04:55 Menn: 1 Runar Helland 46:23:00 03:48 2 Ola Erik Moe 46:37:00 03:49 3 Tore Kristen Stafset 47:22:00 03:51 4 Magnus Torp Antonsen 46:48:00 03:56 5 Lars Petter Streitlien 48:23:00 03:58 6 Øyvind Borg 49:51:00 04:05 7 Vegard Jørstad 50:30:00 04:08 8 Erlend Stafset 51:07:00 04:09 9 Martin Sagen 50:29:00 04:12 10 Fredrik Andersen Lindstad 51:16:00 04:12