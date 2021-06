Den ene verdensrekorden etter den andre blir skøvet ned fra tronen nå for tiden. I Hengelo sist søndag, løp Sifan Hassan inn til en fantastisk rekord, da hun slo Almaz Ayanas rekord fra OL i Rio med rundt 10 sekunder. Den rekorden fikk leve i fem år. Like lenge fikk ikke Hassans nye rekord leve, ettersom den allerede to dager senere, ble senket ytterligere fem og et halvt sekund av Letesenbet Gidey. Dette skjedde også i Hengelo i Nederland, som vi fra tidligere vet at er en "rekordbane".

Letesenbet Gidey innehar nå både verdensrekorden på 5000 meter (14:06,62) og 10000 meter (29:01,03).



Fantastisk siste halvdel

Under rekordløpet ble det løpt en skikkelig såkalt negativ splitt, fra Gideys side. Noe som betyr at siste halvdel av løpet har gått raskere enn første halvdel. Hennes første 5000 meter gikk unna på 14:42, mens hun i andre halvdel løp på 14:18. At det er raskt, forstår man når verdensrekorden hennes på 5000 meter er kun 12 sekunder raskere. Hennes siste 1600 meter gikk unna på uoffisielle 4:26.

Da klokka ringte for den siste runden, de siste 400 metrene, lå hun nøyaktig på rekordfarten til Hassan fra søndag. Med andre ord måtte hun ha en sisterunde på 68 sekunder for å ta rekorden. Det gikk lett. Sisterunden til Gidey gikk på rundt 62 sekunder, noe som er helt fantastisk.



Andre sterke prestasjoner fra Hengelo

De nærmest optimale løpsforholdene i Hengelo denne kvelden, var med på å bidra til at vi fikk flere svært gode idrettsprestasjoner.



19 år gamle Bikila Tadese Takele fra Etiopia, innledet kvelden med å løpe 3000 meter hinder på 8:09,37. En tid som er best i verden i år. Kvinnenes løp ble vunnet av Mekides Abebe (Etiopia). På 800 meter overrasket den relativt ukjente Werkwuha Getachew (Etiopia) med årsbeste i verden, ny nasjonal rekord og en supertid på 1:56,67. Dette var hennes første løp under 2 minutter.



På kvinnenes 5000 meter bølget det noe frem og tilbake. De åpnet sterkt, og det var Gudaf Tsegay fra Etiopia som tok komandoen og forsøkte å stikke fra feltet. Senbere Teferi og Ejgayehu Taye falt noe tilbake, men kom sterkt opp igjen. Allikevel, Tsegay var sterkest til slutt og løp i mål på tidenes femte beste tid - 14:13,32.



Fort gikk det også på herrenes 5000 meter, og det var Etiopias Getnet Wale som stakk avgårde med seieren. Wale er nok mest kjent for sine bragder på 3000 meter hinder, og det var knyttet spenning til hvordan han ville gjøre det på 5000 meter flatt. Sett i ettertid, så tenker vi vel at det gikk ganske greit. Wale løp inn til 12:53,28, men fortalte etter løpet at han med noe bedre fartsopplegg, kunne ha løpt inn på 12:40-tallet.



Raskt gikk det også på 1500 meter. På kvinnenes øvelse vant 20 år gamle Freweyni Hailu, som før stevnet i Nederland hadde en personlig rekord på 4:04,20 (fra mai i år). Hun forlot stevnet med ny årsbeste i verden, og selvfølgelig ny personlig rekord, på 3:57,33. Knusing av personlig bestenotering ble det også for Diribe Welteji på andreplass, som forbedret sin rekord fra 4:09,70 til 3:58,93! På herrenes øvelse var Samuel Tefera en naturlig favoritt før start, men han ble fraløpt på oppløpet av Teddese Lemi, som senket sin personlige bestenotering med over 3 sekunder, til 3:31,90. Samuel Abate lurte seg også foran Tefera med 3:32,80, og forhåndsfavoritten ble nummer tre med 3:33,06.



På 10000 meter for herrer i Hengelo, fant vi noen av Jakob og Henrik Ingebrigtsens konkurrenter på 5000 meter i det kommende Diamond League-stevnet i Roma (torsdag 10. juni). Seieren i Hengelo gikk til Selemon Barega, på 26:49,51. Han spurtslo Yomif Kejelcha (26:49,73) og Berihu Aregawi (26:50,37). Hagos Gebrhiwet som kom på fjerdeplass, deltar også på morgensdagens 5000 meter i Roma.



Resultater 10000 meter for kvinner

Plass Navn Nasjon Tid 1 Letesenbet Gidey Etiopia 29:01,03 2 Tsigie Gebreselama Etiopia 30:06,01 3 Tsehay Gemechu Etiopia 30:19,29 4 Yalemzerf Yehualaw Etiopia 30:20,77 5 Bosena Mulate Etiopia 31:01,54 6 Francine Niyonsaba Burundi 31:08,51



Se video fra stevnet her (for 10000 meter kvinner, hopp til 2:52:00)







