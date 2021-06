Tage Morken Augustson hadde på forhånd annonsert at han ville prøve seg på løyperekorden på 10 km. På det første av årets tre løp i Kaland Løpskarusell trodde alle at Tage hadde sikret seg rekorden på 10 km, men det viste seg at arrangørens oversikt ikke var helt oppdatert, og at Sondre Øvre-Helland i 2019 gjorde et løp i denne traseen på 31:52. Og denne uken lyktes altså Tage å overta løyperekorden med et løp til 31:37.

Dessuten ble det denne gangen løpt raskt av Eli Anne Dvergsdal, som også satte en løyperekord her i årets første løp. Denne gangen forbedret hun sin egen løyperekord på 5 km, fra 17:13 til 16:42, noe som nok var en tilfredsstillende bekreftelse for allsidige Eli Anne om at treningsarbeidet bringer henne fremover. På sin Instagramkonto la hun da også ut denne meldingen:

Monday Evening Raceday, and a new CR in Kaland 5k in 16.42🏃🏽‍♀️

Means probably nothing to anyone else, but means a little lot to myself; my fastest 5km since 2015, and 2nd fastest time ever🥺🙏🏽

Dessuten gjorde Adele Henriksen også en god 5 kilometer her, hun kom inn litt bak Eli Anne på tiden 17:07, noe som altså betyr at hun ville vært innehaver av løyperekorden hvis ikke Eli Anne hadde vært til stede og forbedret sin egen rekord.

Det var i alt 88 deltagere på dette løpet, fordelt over distansene 10, 5 og 3 km, samt barneløp på 600 meter.

Tage Morken Augustson klarte denne gangen å frariste løyperekorden i Kaland Løpskarusell fra Sondre Øvre-Helland som hadde vært innehaver av denne i to år. Tiden 31:37 er i skrivende stund på en fjerdeplass på den norske årsstatistikken for 10 km gateløp.

Resultater 10 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 755 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett / Varegg / Team Kjell M23-34 31:37 2 485 Harald Ihlebæk Bækkelagets SK M23-34 33:16 3 528 Anders Stensaker Dragefjellet Løpeklubb M23-34 35:01 4 457 Henrik Angermund Varegg Fleridrett M40-44 35:38 5 732 Sander Landro BFG Bergen Løpeklubb M23-34 36:49 6 620 Einar Bredeli Varegg Fleridrett M23-34 37:03 7 481 Øyvind Villanger Lovstafetten Bergen M23-34 38:49 7 776 Tomas Mikal Lind Eagan PARADIS M50-54 38:49 9 766 Ove Dalseid HSI M45-49 38:57 10 728 Glenn Jensen Ryland Kondis M23-34 39:02 11 746 Jan Skorpeide Varegg Fleridrett / Varegg M55-59 40:16 12 768 Sondre Rygh Trodal DNB / Ulriken Velo M23-34 40:33 13 619 Stian Langeland Wesnes SØREIDGREND M40-44 40:42 14 727 Geir Jensen SØREIDGREND M55-59 44:15 15 536 Anders Inntjore Lovstafetten Bergen M23-34 49:04

Sterk løping også av Harald Ihlebæk: 33:16.



Anders Stensaker, 3. plass 10 km



Med tiden 16:42 på 5 km er Eli Anne inne på topp-ti-listen over årets beste 5-kilometer i Norge, der de fleste foran henne har satt tiden i Rekordløpet på Gardermoen, som i ettertid har vist seg å være litt for kort.

Resultater 5 km kvinner :

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 751 Eli Anne Dvergsdal Gneist / Dynafit K23-34 16:42 2 737 Adele Henriksen Gular K18-19 17:07 3 743 Siren Rosenlund Varegg Fleridrett K23-34 18:10 4 739 Tiril Kåstad Fana IL / Fana il Orientering K14-15 21:23 5 754 Cecilie Randsborg Melkesyre K55-59 22:57 6 730 Marie Faanes RÅDAL K23-34 24:09 7 758 Kristina Broz NESTTUN K40-44 25:45 8 476 Rebekka Solheim NESTTUN K40-44 26:49 9 762 Grete Faanes RÅDAL K23-34 27:41 10 759 Cathinka Rosmer Drevassbukt Kalandseid IL K35-39 28:49 11 753 Trine Helland LAKSEVÅG K35-39 29:34



Sterk 5 km av Adele Henriksen, som helst konkurrerer på litt lengre distanser.



Siren Rosenlund.

Janne Jensen blir den klare vinner på 3 km, der hun også er blant de eldste.

Resultater 3 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 769 Janne Jensen Kalandseid IL K50-54 14:05 2 722 Marie Kaland-Lavik Kil il K12-13 15:11 0 765 Hermine Mellin-Olsen Kalandseid IL K0-9 16:12 3 763 Unni Sten Kalandseid IL K50-54 16:22 0 639 Pia Kaland Kalandseid IL K0-9 17:43 4 738 Regine Kåstad NESTTUN K45-49 19:18 5 771 Eva Handal KALANDSEIDET K10-11 19:26 0 760 Iris A. Søtvik Seime Kalandseid IL K0-9 21:13

Kenneth Lavik blir beste herre på 3 km.

Klart for fellesstarten for de tre lengste distansene.

Resultater 3 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 723 Kenneth Lavik Kil il M40-44 12:33 2 734 Sondre Engtrø Kalandseid IL M12-13 13:55 3 741 Magnus Kåstad Fana IL / Fana il Fotball M10-11 14:51 0 721 Emil Harnes Hoff Kalandseid IL M0-9 16:21 4 491 Emil Sanne Kalandseid IL M12-13 17:10 0 735 Brage Engtrø NESTTUN M0-9 17:16 0 733 Mats Lyngbø KOKSTAD M0-9 17:46 5 775 Erik Toppe Håvardstun KALANDSEIDET M10-11 17:48 0 774 Sondre Søtvik Seime Kalandseid IL M0-9 21:23 6 500 Ludvig Sanne Kalandseid IL M10-11 26:17 0 772 Egil Eugen Hopland Eknes Kalandseid IL M0-9 31:56 0 472 Noah Solheim Lygre Kaland M0-9 31:56 0 637 Aune Kaland Kalandseid IL M0-9 32:41

Ingen kan true Jens Bøhmer på 5 km.

.. men Magnus Jønsson er ikke så veldig langt bak.

Resultater 5 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 726 Jens Bøhmer Team Kristinh M23-34 16:05 2 487 Magnus Jønsson Lovstafetten Bergen M23-34 16:39 3 724 Ingolf Gald BFG Bergen Løpeklubb M45-49 17:12 4 475 Anders Kleppe Norheim NESTTUN M23-34 17:38 5 757 Hugo Olsen BFG Bergen Løpeklubb / Telenor Telesport M50-54 17:51 6 773 Håkon Landro BFG Bergen Løpeklubb M45-49 18:09 7 748 Petter Simonsen FYLLINGSDALEN M23-34 18:27 8 694 Mats Hess Røtne NESTTUN M23-34 18:37 9 729 Espen Krohn-Hansen RÅDAL M35-39 18:57 10 749 Leif Nordland HSI M50-54 18:59 11 736 Cato Håvik Strandvik IL M35-39 19:09 12 570 Tor Svanøe NESTTUN M40-44 19:36 13 756 Øyvind Frantzen Kalandseid IL M60-64 19:48 14 764 Torstein Frantzen Varegg Fleridrett M50-54 19:52 14 596 Hans Marius Solevåg BØNES M50-54 19:52 16 511 Jalal Zarghoon Sofasliter M23-34 20:15 17 527 Jens Mikkelson BERGEN M35-39 20:55 18 731 Erlend Soltvedt NESTTUN M23-34 21:35 19 636 Bjørn Oppheim BERGEN M50-54 22:41 20 750 Ove Bertelsen Varegg Fleridrett / Melkesyre M55-59 24:21 21 770 Tom Inge Olsen KALANDSEIDET M45-49 24:48 22 745 Gunnar Undeland FYLLINGSDALEN M40-44 24:56 23 740 Jonas Kåstad Fana IL / Fotball M10-11 25:52 23 742 Olav Hausberg NESTTUN M50-54 25:52 25 744 Didrik Undeland FYLLINGSDALEN M12-13 29:03 26 752 Knut Erik Reigstad VALESTRANDSFOSSEN M35-39 31:27



Maren Iden Bjerkeset blir beste kvinne på 10 km

Resultater kvinner 10 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 510 Maren Iden Bjerkeset FYLLINGSDALEN K23-34 46:00 2 584 Hanne Tande BØNES K50-54 48:14 3 747 Tone Irgens Henanger Bergen Triathlon Club K45-49 49:08



Mats Hess Røtne.



Sterk 10 km av Jan Skorpeide med 40:16 i klasse M55-59.



Mats Lyngbø og Erik Toppe Håvardstun.