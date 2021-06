De personlige rekordene faller som fluer, i den grad fluer egentlig faller. Så også denne onsdagen på Bislett. Det har i dag blitt avholdt nok et stevne på Bislett, og denne gangen var det "1500 Elite" som stod på planen. Den store favoritten blant kvinner på 1500 meter denne sommeren, er helt klart Amalie Sæten (Ull/Kisa). I dag tok hun nok en komfortabel seier. Hun fikk hjelp av hare Trine Mjåland på de første to-tre rundene, og hadde få problemer med å løpe først over målstreken. Den siste runden gikk riktignok noe tyngre enn normalt, men tiden 4:13,05 er allikevel respektabelt. Dog var det cirka fire sekunder bak den nye rekorden hun satte på samme sted, for fem dager siden.







Amalie Sæten fra Ull/Kisa IL leverte i dag også. 4:13,05 ble tiden i dag. Foto: Samuel Hafsahl



Andreplass ble det på Ingeborg Østgård fra Ren-Eng. Dette var hennes første 1500 meter i år, og hun satte ny personlig rekord med solide 17 sekunder! Sluttiden ble 4:16,59, og det var en imponerende spurt hun vartet opp med på oppløpet. Den spurten sørget for at hun var et par tideler foran Runars Ina Halle Haugen. Også sistnevnte noterte seg for en ny personlig rekord. 3 sekunder bedre enn den forrige.

På fjerdeplass havnet Sigrid Jervell Våg fra Tjalve. Det ble ingen pers på henne i dag, men hun leverte sitt beste resultat for året, på 4:19,63.

Kondis kommer tilbake med egen bildesak torsdag



Flere perser

Sara Busic fra Skjalg kan skrive ned 4:20,13 som ny pers i dagboken sin, og Malin Hoelsveen fra Raufoss, vil sikkert huske denne dagen som "da hun løp 4:20,69 på Bislett". Det var pers med tre sekunder, og hun er altså nå nummer tre i J16 i Norge gjennom alle tider! På verdensbasis er hun nummer fire i verden i U18 denne sesongen, og det er den beste U18-tiden i Europa i år! Ranheims løper Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg løp svært sterkt i B-heatet, og perset på tiden 4:20,10!



Herrene leverte også

Raskest av alle i dag, ble Ferdinand Kvan Edman fra Tjalve. Han leverte 3:39,72. En god tid som er et drøyt sekund fra hans personlige rekord. Fredrik Sandvik fra Ull/Kisa fortsetter sin god "senke perser"-trend, og noterte i dag ny rekord på 3:40,03. Det betyr at han har senket sin pers med nærmere 7 sekunder den siste uka. Litt småkjedelig å være 3 hundredeler fra sub 3:40 så klart, men ingen grunn til å felle tårer - 3:40 faller snart.

Magnus Tuv Myhre (Brandbu) er også definitivt inne i en god periode. Ny pers i dag igjen, på 3:43,78. Det holdt til tredjeplass. På fjerde finner vi Jølster-løperen Eivind Øygard. Han løp på 3:44,32, og du har kanskje allerede gjettet det? Det var ny personlig rekord.

Også for herrene gikk det unna i B-heatet. Benjamin Olsen fra Sarpsborg var raskest av alle der, og løp inn på 3:48,37. Cirka et par centimeter bak fulgte Andreas Fjeld Halvorsen fra Vidar. Begge to løp under 3:50 for første gang! De er nummer ti og elleve på U18-statistikken i verden i år, og kun tre europeere har løpt bedre i denne klassen. Vi tar også med at Benjamin Olsen er nummer tre i G17 i Norge gjennom alle tider, mens Fjeld Halvorsen er nummer to i G16.

Benjamin Olsen (93) kjemper seg inn 2 hundredeler foran Andreas Fjeld Halvorsen (100). Foto: Samuel Hafsahl



Resultater 1500 meter Herrer

Plass Navn Klubb Tid 1 Ferdinand Kvan Edman IK Tjalve 3:39,72 2 Fredrik Sandvik Ull/Kisa IL 3:40,03 3 Magnus Tuv Myhre Brandbu IL 3:43,78 PB 4 Eivind Øygard Jølster IL 3:44,31 PB 5 Marius Vedvik IL Gular 3:44,55 6 Simen Halle Haugen IL Runar 3:44,92 7 Moa Bollerød Sem IF 3:45,96 8 Anders Bjørndal IL Gneist 3:46,51 9 Ole Jakob Høsteland Solbu Ås IL 3:48,12 PB 10 Benjamin Olsen Sarpborg IL 3:48,37 PB

Resultater 1500 meter Kvinner

Plass Navn Klubb Tid 1 Amalie Sæten Ull/Kisa IL 4:13,05 2 Ingeborg Østgård FIK REN-ENG 4:16,59 PB 3 Ina Halle Haugen IL Runar 4:16,82 PB 4 Sigrid Jervell Våg IK Tjalve 4:19,63 5 Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg Ranheim IL 4:20,10 PB 6 Sara Busic IL Skjalg 4:20,13 PB 7 Malin Hoelsveen Raufoss 4:20,69 PB 8 Christine Næss Tyrving IL 4:23,13 PB 9 Selma Løchen Engdahl IK Tjalve 4:24,36 PB 10 Sigrid Alvik Tyrving IL 4:24,56 PB



