Noen av løypene fikk litt ekstra utfordring ved Fagerlund skole der var det mulig å løpe i forskjellige «etasjer» i overbygg med flere nivåer. Dette gikk frem av kartet som var tegnet i sprintnorm.



Nammo-cupen består av fem løp for løpere opp til 20 år. Det kjempes om tre forskjellig trøyer etter poengberegning i alle klasser unntatt D/H -10 og N-åpen. Besteforeldre, foreldre og løpere over 20 år er denne kvelden henvist til sidelinja som heiagjeng og støtteapparat. I flere av klassene ble det sekundstrid om plasseringene, og i D17-20 skilte det bare ni sekunder på de tre beste.

Løypelengder og klassevinnere:

H 17-20 2,2 km: Ole Gunnar Kleppa Madslien, Lillehammer OK

D 17-20 1,9 km: Kristine Kravdal, Gjø-Vard OL

H 15-16 1,9 km: Amund Flaskerud, OL Toten-Troll

D 15-16 1,5 km: Marie Ovidia Rannestad, Hamar OK

H 13-14 ,4 km: Emil Tonjer Fingarsen, Elverum OK

D 13-14 1,4 km: Mina Bleken Rud, Vang OL

B-åpen 1,4 km: Carina Fjellsol, Ringsaker OK

H 11-12 1,2 km: Erik Beitdokken, Lillehammer OK

D 11-12 1,2 km: Magnhild Kleppa Madslien, Lillehammer OK

C-åpen 1,2 km: Camilla Silkoset, Vang OL

H-10 1,1 km: 4 flinke løpere

D-10 1,1 km: 7 flinke løpere

N-åpen 0,9 km: 26 løpere, bare vinnere

Kommende løp i Nammo-cupen 2021:

16.06: Sprint, Lillehammer OK. (utsatt fra 26/5)

18.08: Mellomdistanse, Gjø-Vard OL.

04.09: (Finale) Langdistanse, Løten OL

