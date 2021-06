Sjøl om vi etter hvert er blitt vant med at Jakob Ingebrigtsen gjør utrolige ting, så var det nesten uvirkelig å se han løpe fra Joshua Cheptegei og de andre løperne i verdenseliten med et tilnærma perfekt taktisk og fysisk løp. Det så ut som han hadde lært veldig mye av VM-finalen på samme distanse i Doha for to år siden. Da starta han spurten for tidlig, og stivna så mye på oppløpet at han måtte nøye seg med femteplass.

Nå hadde han is i magen og venta med å sette inn støtet til utgangen av siste sving. Mannen som spurta ifra Jakob da Jakob satte den forrige persen sin, Hagos Gebrhiwet fra Etiopia, måtte nå nøye seg med andreplass. Den gangen satte Jakob norsk rekord med 13.02,03 og var 17 hundredeler bak Gebrhiwet. Nå satte Jakob europeisk rekord med 12.48,45 og var 57 hundredeler foran Gebrhiwet.

Den gamle europarekorden var på 12.49,71 og tilhørte Mohammed Mourhit. Den ble satt i 2000, og det hører med til den historien at Mourhit to år seinere ble tatt for EPO-bruk og ble utestengt i to år. Fremdeles har Mourhit, som kom til Belgia fra Marokko, europarekorden på 3000 m med 7.26,62.

Verdensrekordholder Cheptegei holdt farten oppe

Løpsopplegget i Firenze så ut til å passe Jakob Ingebrigtsen bra. Mannen som satte verdensrekord på både 5000 og 10 000 m i fjor, ugandiske Joshua Cheptegei, sørga for å holde farten oppe da harene gav seg allerede etter et par kilometer. Jakob løp litt avventende og lot tetgruppa få ei luke ca. halvveis, men tre-fire runder før mål var han a jour. Derifra og inn så han ut til å ha full kontroll. Sisterunden til Jakob gikk på 56 sekunder og siste 1000 m på 2.30.



Etterpå var det en ganske så fornøyd 20-åring som ble intervjua i NRKs sending:



– Dette var helt fantastisk, men så er det også mye hardt arbeid som ligger bak. Dette var den første 5000 meteren min på to år, og dermed vet en ikke helt hvordan en ligger an. Samtidig har jeg løpt fort på trening, og jeg vet at jeg er bedre egna for 5000 m nå enn jeg har vært. For meg er det ekstra gøy å være med i løp, og det er litt annerledes å få det ut konkurranse enn på trening, så dette er veldig gøy, sa den glade vinneren. På spørsmål om seieren var forventa, svarte han:



– Forventa og forventa, jeg vet at jeg er i stand til å gjøre det. Samtidig er det mye som skal klaffe, en må ha litt flaks. I dag fikk god hjelp av de andre, og jeg visste at hvis jeg var i stand til å vinne dette løpet her, så er jeg – kanskje ikke den beste, men en av verdens beste løpere på 5000 m, og det er ganske kult.

1500 m i OL

Jakob ble også spurt om det var aktuelt å løpe 5000 m i OL. Til det svarte han at tidskjemaet gjorde det veldig vanskelig, så antakelig må han nøye seg med å løpe 1500 m.



Av verdens beste 5000 m-løpere som ikke var med i Firenze, kan vi nevne Samuel Barega fra Etiopia og Jacob Kiplimo fra Uganda. Men også de skulle hatt en usedvanlig god dag for å ha slått Jakob i den formen han viste nå.



​5000 m menn

1 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 12:48.45 AR WL PB 13:02.03 2 ETH GEBRHIWET Hagos 12:49.02 SB 12:45.82 3 CAN AHMED Mohammed 12:50.12 SB 13:18.49 12:47.20 4 ESP KATIR Mohamed 12:50.79 NR PB 13:08.52 13:08.52 5 CAN KNIGHT Justyn 12:51.93 PB 13:09.76 6 UGA CHEPTEGEI Joshua 12:54.69 SB 12:35.36 7 BRN BALEW Birhanu 12:57.71 SB 12:56.26 9 ITA CRIPPA Yemaneberhan 13:17.96 13:17.23 13:02.26 10 ETH BEKELE Telahun Haile 13:18.29 SB 12:52.98 11 AUS McSWEYN Stewart 13:20.11 13:05.87 13:05.23 12 BEL KIMELI Isaac 13:21.66 SB 13:13.02 13 ETH EDRIS Muktar 13:25.98 13:04.69 12:54.83 14 ITA AOUANI Iliass 13:28.09 PB 13:55.02 15 AUS RAMSDEN Matthew 13:32.37 13:19.52 13:16.63 DNF MAR IGUIDER Abdelaati 13:14.47 12:59.25 DNF NOR INGEBRIGTSEN Henrik 13:16.80 13:15.38



Mens det gikk strålende for Jakob Ingebrigtsen, fikk storebror Henrik et tungt løp. Farten ut fra start ble for tøff, og han måtte slippe seg bak etter noen runder, for så å bryte. Men Henrik rakk i alle fall å få med seg målgangen til Jakob og å være den første som gratulerte han med seieren og rekorden.



Strålende fornøyd var også overraskelsesmannen fra 5000 meteren i Gateshead, Mohamed Katir, som ble nummer fire og satte spansk rekord med 12.50,79.



Ellers fikk vi en fantastisk duell mellom Sifan Hassan og Faith Kipyegon på 1500 m. Hassan var den som holdt farten oppe underveis, og hun var også sterkest på oppløpet og vant med 3 tideler på meget sterke 3.53,63. Også Laura Muir viste god form og ble nummer tre med 3.55,59.



Soufiane El Bakkali fra Marokko var i en klasse for seg på 3000 m hinder og vant tilsynelatende lett på 8.08,54. Forholdene var fine for baneløping med 23-24 varmegrader og vindstille vær.

Sifan Hassan vant 1500 m-duellen mot Faith Kipyegon nå, akkurat som hun gjorde i VM i Doha for to år siden. (Foto: Bjørn Johannessen)