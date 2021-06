(Fotograf er Arne Dag Myking, hvis ikke annet er angitt)

Det var nærmere 220 løpere fordelt over fire distanser da Bergen Ultra i Maratonkarusellen arrangerte det som egentlig skulle vært NM 100 km.

Det ble arrangert både hel- og halvmaraton, 63 og 100 km da Maratonkarusellen hadde sitt Bergen Ultra. Etter mye frem og tilbake for å få arrangert NM 100 km der arrangementet har blitt utsatt flere ganger så ble det arrangert et Bergen Ultra, men det var ikke et NM.

Det var fint løpsvær under løpet, 15 grader og lite vind, enkelte regnbyger. Det var den vanlige traseen til Maratonkarusellen som ble brukt, den går fra Fana Stadion og opp til Kalandsvatnet og retur til stadion.

100 km



Vinnere av Bergen Ultra 100 km: Therese Falk og Bjørn Tore Kronen Taranger. (Foto: Tom Roger Johansen).

På 100 km løp Therese Falk inn på 7:55:10. Dette er en solid ny personlig bestetid på Therese, den gamle persen var på 8:19:15 og satt i 2018. Dette er suverent raskeste løp av en norsk kvinne på norsk jord. Det var ikke uventet at Therese Falk vant, hun har tross alt blitt kåret til årets ultraløper hvert år de siste fem årene, og det var heller ikke noen andre kvinner som fullførte 100 km. Men desto sterkere å gjennomføre et så solid løp. Hun løp veldig jevnt og stabilt, hver 10-km-passering lå nokså tett opptil 47 minutter

Det var 9 menn som fullførte den lengste distansen på 100 km.Bjørn Tore Kronen Taranger ble klart beste herre, og han kunne motta Maratonkarusellens store premiepokal, men altså ikke som norgesmester. Tiden ble 07:22:55 som er en god tid, men han har tidligere løpt på 7:07 i samme løype.

Han løp i dag fra start til mål i ensom majestet. Bjørn Tore er godt fornøyd med formen sin for tiden:

– Man har alltid lyst å løpe raskere… Men motoren min er for øyeblikket sterkere enn karosseriet, med andre ord, formen er svært god. Må heller ikke glemme at vi løp 1000 høydemeter.

Etter Bjørn Tore fulgte Arvid Haugen og Frank Løke på de neste plassene.

Resultater 100 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 166 Therese Falk Hareid IL Kvinner 45-49 07:55:10 2 165 Emma Werner SOLVORN Kvinner 35-39 DNF

Resultater 100 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 154 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Løpeklubb Menn 40-44 07:22:56 2 162 Arvid Haugen BFG Bergen Løpeklubb / Norwegian Hull Club Menn 50-54 08:15:33 3 167 Frank Løke STOKKE Menn 40-44 08:33:16 4 156 Stig Rasmussen Mikkeller Running Club Menn 45-49 09:14:51 5 160 Rune Kvam BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 09:42:03 6 158 Dag Erik Torgersen BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 09:56:33 7 159 Jan Silgjerd FLAKTVEIT Menn 50-54 10:26:48 8 161 Gustav Johan Vikse SVEIO Menn 50-54 10:38:54 9 163 Per Audun Heskestad Fil Aks-77 / Per Audun Heskestad / Frekhaug Løpe- og Hostesaftlag Menn 65-69 10:41:55



Therese Falk løp jevnt som en klokke i 100 kilometer og kom inn på en glimrende ny personlige bestetid . Og hun ser jo aldri sliten ut heller.



Arvid Haugen løper inn til andreplassen på 100 km.



Frank Løke tar den siste pallplassen på 100 km.



Den garvete ultraløperen Per Audun Heskestad holdt seg løpende i 10:41:55. I 100 km altså.

63 km

Det var islandske Holmfridur Adalsteinsdottir som gjorde det raskeste løpet blant kvinnene på 63 km-distansen der hun ble etterfulgt av den konkurranseglade Liv B. Jegteberg Lystad. Kirste Sandness tok tredjeplass på den listen.

Den raskeste mann ble Thomas Schjøtt Hannevig foran Ole-Andreas Elvik Naess og Øyvind Loftås.



Holmfridur Adalsteinsdottir passerer Hamretjørna.

Resultater 63 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1177 Holmfridur Adalsteinsdottir IL Trio Kvinner 45-49 04:57:42 2 31 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar Kvinner 60-64 06:33:35 3 1049 Kirste Sandness Sandnes IL Kvinner 55-59 08:33:26 4 29 Karin Lampe RÅDAL Kvinner 50-54 08:57:47 5 1047 Pia Tømmernes Bergen Triathlon Club Kvinner 45-49 09:26:38



Liv B. Jegteberg Lystad er både løpsglad og konkurranseglad.



Kirste Sandness.

Resultater 63 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2 Thomas Schjøtt Hannevig BERGEN Menn 23-34 04:26:08 2 1040 Ole-Andreas Elvik Naess BERGEN Menn 23-34 04:37:33 3 1041 Øyvind Loftås FRI IL Menn 40-44 04:43:47 4 1044 Gisle Pedersen Bergen Triathlon Club Menn 55-59 05:40:14 5 33 Glenn Jensen Ryland SØREIDGREND Menn 23-34 05:46:20 6 18 Geir Jensen SØREIDGREND Menn 55-59 05:47:08 7 17 Erik Werner Opptur Motbakkeklubb Menn 55-59 05:47:11 8 10 Helge Hagen FRI IL / ABB Menn 45-49 05:53:17 9 1 Jan Wilhelmsen Menn 60-64 06:13:07 10 1045 Gunnar Aarseth Spirit Stavanger Friidrettsklubb Menn 60-64 06:18:50 11 1042 Herold Kråkenes Taskekrabben Menn 40-44 06:18:55



Thomas Schjøtt Hannevig ble vinneren av 63 km. Her sparer han på kreftene bak ryggen til Eirik Emil Andresen, som tar andreplassen på helmaraton.



Ole-Andreas Elvik Naess løper inn til andreplass på 63 km. Her blir han heiet fram ved vending av pappa Robert Næss.



Øyvind Loftås.

Helmaraton

Premiepallen helmaraton: Eirik Emil Andresen, Tor-Aanen Kallekleiv og Ole-Jacob Knutsen-Berge.

På helmaratondistansen så det lenge ut til å gå mot en klar seier for Sondre Øvre-Helland, halvveis i løpet ledet han med to og et halvt minutt på Tor-Aanen Kallekleiv. Men han fikk tydeligvis noen problemer utover i løpet, for har brøt litt etter dette. Dermed ble det Tor-Aanen Kallekleiv som tok en ganske klar seier på maraton. Nestemann på pallen ble Eirik Emil Andresen, over 15 minutter etter vinneren. Ole-Jacob Knutsen-Berge tok tredjeplassen.

Beste kvinne ble Kjersti Ervik foran Kristin Husby.



Kristin Husby og Kjersti Ervik.

Resultater maraton kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1033 Kjersti Ervik HOMMELVIK Kvinner 45-49 03:17:52 2 1036 Kristin Husby LAKSEVÅG Kvinner 55-59 03:30:07 3 1031 Marita Bertelsen OLSVIK Kvinner 23-34 03:30:37 4 1037 Edna Karin Boge Leikvoll BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 60-64 03:30:41 5 30 Annbjørg Haga Varegg Fleridrett Kvinner 50-54 03:49:33 6 1032 Leni Økland-Lihaug BFG Bergen Løpeklubb / BFG Kvinner 35-39 03:53:53 7 1035 Hilde Beate Daland BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 50-54 03:53:53 8 1046 Elisabeth Rustad-Nilssen Heming Kvinner 23-34 04:24:45 9 1038 Lise Lithun Gjesdal IL Kvinner 60-64 04:32:32 10 1030 Anette Langhelle KLEPPESTØ Kvinner 23-34 04:39:47



Marita Bertelsen, 3. plass.

Resultater 15 beste menn maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Team Trivest Menn 35-39 02:33:35 2 1002 Eirik Emil Andresen BERGEN Menn 23-34 02:49:04 3 1170 Ole-Jacob Knutsen-Berge STRAUMSGREND Menn 45-49 02:51:40 4 1014 Trygve Buanes Viking Menn 40-44 02:58:01 5 1011 Arne Dingstad Rong ÅGOTNES Menn 40-44 03:03:58 6 1018 Jan Tore Nygård Undheim Friidrett/Skånevik il Menn 45-49 03:06:35 7 1021 Tomas Mikal Lind Eagan PARADIS Menn 50-54 03:07:37 8 1043 Morten Teigen Hansa Menn 50-54 03:08:36 9 14 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag Menn 50-54 03:09:42 10 13 Bjørn Heradstveit BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 03:10:47 11 1168 Ove Wolff Hyllestad IL / Hyllestad Menn 50-54 03:12:27 12 1019 Tor Erik Nilsen Sotra Sportsklubb Menn 50-54 03:12:45 13 1001 Ole Holgersen Ask Friidrett / LØP Sammen Askøy Menn 23-34 03:16:54 14 7 Stein Henrik Olaussen Øl og Kondis Menn 35-39 03:17:22 15 1023 Odd Gunnar Tveit Birkenes IL Menn 55-59 03:24:48



Sondre Øvre-Helland er første løper som passerer drikkestasjonen på Hamrevegen, men senere i løpet bryter han.



Edna Karin Boge Leikvoll gikk i mål som nummer tre, men siden det benyttes nettotider så havner hun på en fjerdeplass. Hun har altså vært tidlig ute i starten, i forhold til Marita Bertelsen som tok tredjeplassen.

Halvmaraton

På halvmaratondistansen gjorde Adele Henriksen et godt løp og vant klart. Vinnertiden hennes på 01:15:44 er faktisk en liten forbedring av hennes egen norske bestenotering på halvmaraton i U20-klassen, som hun satte i Åsaneløpet Halvmaraton for en måneds tid siden.

Heller ikke Eli Anne Dvergsdal klarte å følge Adele, men hun tok en klar andreplass, to minutter etter Adele.

For herrene var det ingen som kunne true Tage Morken Augustson, det er det visst ingen som kan gjøre for tiden. Han tok en klar seier på 01:09:07, Per Christian Eggen Mjøs og Robert Hisdal fulgte på de neste plassene.

Adele Henriksen vinner klart på halvmaraton. (Foto: Tom Roger Johansen)

15 beste kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1142 Adele Henriksen Gular Kvinner 18-19 01:15:44 2 1146 Eli Dvergsdal Gneist Kvinner 23-34 01:17:44 3 1150 Mailinn Leikvoll BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 23-34 01:25:42 4 1145 Sølvi Renate Nedreberg Askeland Varegg Fleridrett Kvinner 23-34 01:26:37 5 1147 Ine Birgitte Nyhus Varegg Fleridrett Kvinner 23-34 01:29:23 6 1143 Torunn Jensen BØNES Kvinner 20-22 01:29:34 7 1155 Monika Zsak Litlesotra Orienteringsklubb Kvinner 35-39 01:31:43 8 1149 Maren Iden Bjerkeset FYLLINGSDALEN Kvinner 23-34 01:43:25 9 1153 Aldona Lubojanska PARADIS Kvinner 35-39 01:43:34 10 1151 Svetlana Sorokina BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 35-39 01:43:46 11 1159 Tone Askildt Varegg Fleridrett Kvinner 40-44 01:43:50 12 1160 Gjertrud Kjølen STRAUMSGREND Kvinner 40-44 01:44:24 13 71 Svanhild Wisth Varegg Fleridrett Kvinner 50-54 01:49:14 14 67 Ellen Gooderham BERGEN Kvinner 35-39 01:49:42 15 1161 Ingunn Gjersvik BERGEN Kvinner 40-44 01:53:49



Eli Anne Dvergsdal.

15 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1171 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett Menn 23-34 01:09:07 2 1076 Per Christian Eggen Mjøs Varegg Fleridrett / Løplabbet Menn 23-34 01:12:48 3 1091 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb Menn 40-44 01:13:47 4 39 Truls Nesslin NESTTUN Menn 35-39 01:14:53 5 41 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb / Bergen Løpeklubb/Equinor Menn 40-44 01:15:34 6 1063 Vegard Åsland Sørensen BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 01:15:57 7 1074 André Aasen BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 01:16:35 8 1067 Johan Løve Gjersvik BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 01:16:39 9 46 Ingolf Gald BFG Bergen Løpeklubb Menn 45-49 01:17:03 10 1095 Trygve Andresen Varegg Fleridrett Menn 40-44 01:20:42 11 1058 Eivind Kvitstein Rygene IL Menn 23-34 01:20:47 12 1124 Hugo Olsen Menn 50-54 01:20:49 13 1093 Otto Galta Vinmonopolet AS Menn 40-44 01:21:13 14 1087 Tom-Erik Sund BFG Bergen Løpeklubb / Team Trivest Menn 35-39 01:21:16 15 1069 Maciej Gargula BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 01:21:35



Adele Henriksen og Tage Morken Augustson. (Foto: Tom Roger Johansen)



Per Christian Eggen Mjøs. (Foto: Tom Roger Johansen)

Jan Tore Nygård får seg noe drikke på matstasjonen.



Arne Dingstad Rong passerer Stend.



Som alltid god premiering på Maratonkarusellens arrangementer.



Helge Fuglseth er vår Kondis-medarbeider i Ålesund. Her løper han inn til 03:31:55 på helmaraton, og en klar klasseseier i Menn 70-74.



Her kommer Ole Kvernenes, Hilde Beate Daland, Leni Økland-Lihaug og Gunnar Aarseth.



Erik Eidsheim.



Verena Stegelvik Midthun.

Odd Gunnar Tveit



Annbjørg Haga.



Janos Kozma har tatt med et kamera på turen.



Therese Falk tar selv vendingene som en vinner.



Stian Nyhus.



Fra starten som gikk kl. 9. Denne hadde alle distanser unntatt halvmaraton konkurranseklasse.



Tomas Mikal Lind Eagan og Trygve Buanes er godt i gang.



Oddny Ringheim er også godt i gang.



Vi er litt usikker på hvem dette er, startnummeret er skjult. Men det ser i hvert fall ut som en god start på løpet.