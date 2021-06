(Alle foto i bildegalleriet over: Sylvain Cavatz)

Det ble et veldig tett oppgjør med mange vekslinger underveis i herreklassen på Halv-Fet Triathlon i Gansvika. Konkurransen var fortsatt helt åpen da fire mann, Kristian Grue, Ullensaker CK, Hans Christian Tungesvik, Royal Sportsklubb, Jon Sæverås Breivold, Ntnui Triatlon og Allan Hovda, Haugesund Triatlonklubb, var samlet etter syklingen.



Under løpingen fikk først Hans Christian Tungesvik problemer, og ble minuttet bak på den første av to runder. Allan Hovda stoppet etter en løpsrunde og Kristian Grue fikk også problemer på andre runden. Dermed ble det Jon Sæverås Breivold som knep seieren med 16 sekunders margin til Hans Christian Tungesvik. Alle tre gjennomførte den halve Ironman-distansen på under fire timer, og vinnertiden til Jon Sæverås Breivold var tre minutter bedre enn Kristian Grue sin vinnertid i fjor.

Kopierte seieren

I kvinneklassen hadde Julie Aspesletten få problem med å forsvare fjorårsseieren etter å ha ha tatt føringen tidlig på syklingen. I mål var OSI-atleten 25 minutter foran Jannicke Klepp Fundingsrud fra Drøbak Multisport og Kaja Bergwitz-Larsen, Oslofjord Triatlon og 10 minutter raskere enn sin egen vinnertid i 2020-utgaven.



11 kvinner og 76 menn fullførte den lengste distansen, noe som 5 mer enn i fjorårets utgave.



De beste i Halv-Fet Triathlon 12.06.2021: Kvinner (14 deltakere): Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Julie Aspesletten Oslostudentenes IK/OSI 04:34:55 2 Jannicke Klepp Fundingsrud Drøbak Multisport 05:00:39 3 Kaja Bergwitz-Larsen Oslofjord triatlon/Lørenskog CK 05:01:04 4 Isabella Vianello Oslostudentenes IK 05:14:24 5 Hilde Johannessen Oslo Politis IL/Opil 05:17:52 6 Emilie Klev Bergheim Oslofjord triatlon 05:20:57 7 Lillian Dramsdahl Oslofjord Tri/Team Renault 05:40:31 8 Madeleine Jarnang Noteam 06:48:38 9 Martr Christensen Noteam 06:49:57 10 June Lium Noteam 06:50:23 Menn (83 deltakere): 1 Jon Sæverås Breivold Ntnui Triatlon 03:55:25 2 Hans Christian TUNGESVIK Royal Sportsklubb 03:55:41 3 Kristian Grue Ullensaker CK 03:57:49 4 Andreas Mathingsdal Pedersen Kristiansand Triathlon 04:13:15 5 Frode Jermstad Skogn il Triatlon/ Blanktjern Co 04:17:01 6 Marius Bjerkeset Noteam 04:18:11 7 Benjamin Christensen Oslofjord triatlon 04:19:40 8 Sondre Auganæs NTNUI 04:20:13 9 Christian NORDKVELDE Lillehammer Svømmeklubb/Kjekkas if 04:25:58 10 Theis Pedersen Noteam 04:27:38 11 Chris Nerli Oslofjord triatlon/O3 04:28:10 12 Magnus Gill Oslo Idrettslag 04:31:30 13 Fridtjof Rasin Røinås Noteam 04:31:52 14 Thomas Sandvik Drammen Triathlon Club 04:32:52 15 Tom De Visser Oslostudentenes IK/OSI Triathlon 04:35:26 16 Per Iver Grimsrud Tønsberg Triatlonklubb 04:36:12 17 Andreas Skavhaug Oslofjord triatlon 04:36:13 18 Audun Berg Tønsberg Triathlon 04:36:25 19 Rune Narheim Ringerike Sykkelklubb 04:36:34 20 Kim Skotte Bærumsvømmerne/BSV Triatlon 04:36:38



