Petter Ellingsbø, Hamar IL Triathlon har brukt vinteren godt og løp inn til NM-sølv i seniorklassen lørdag. (Foto fra Hove Tri's facebookside)



Petter Ellingsbø, Hamar IL Triathlon som tok sølv i årets NM Sprint rapporterer "inside" fra sitt eget løp og arrangementet:

- Må vel starte med at jeg ble nr. 3 totalt siden jeg ble slått av en junior (Sebastian Wernersen fra Tønsberg Triathlonklubb). Løpet for min del startet bra. Ble tidlig med en gruppe på 3-4 stykker på svømminga som lå sammen helt inn til mål. Det var en del vind og dermed litt bølger på lørdagen. Jeg holdt beina til de to foran (Vetle Bergsvik Thorn og Sebastian Wernersen) helt inn på svømmingen.





Sebastian Wernersen (til v.) og ​Vetle Bergsvik Thorn. (Foto fra Hove Tri's facebookside)

Kupert skogsløype

- Ut av skiftesonen var jeg rundt 15-20 sek bak de to andre. Jeg gikk hardt ut på første runde og hentet ca. 5 sek, og det ble litt tøffere på runde to hvor jeg tapte litt. Etter en hard sykkeletappe ble løpingen hard i en kupert skogsløype. Der slet jeg litt med magekramper og stive lår på runde en, men det løsnet litt ut på andre runden.

- Kom i mål som nr. 2 i klassen og 3 totalt, ca. 1. 12 min. bak vinner. Brukte rundt 10 min på svømmingen, som var 750 m pluss en god bit å løpe inn i skiftesonen. 32 min på syklingen på 21 km og rundt 17:45 på 5 km løp. Er uansett godt fornøyd med løpet. og ser jeg har tatt steg gjennom vinteren og blitt bedre, så det er gledelig. Skal også sies at mange av de beste landslagsutøverne var i utlandet, så hadde nok ikke blitt sølv om alle de hadde stilt....

Petter roser arrangørene i Arendal Triathlonklubb som gjorde en veldig god jobb, og arrangementet ble utført på en veldig god og rutinert måte i fjorden som gir ekstra utfordringer.



Gullet i kvinner senior gikk til suverene Aneta Grabmüllerov, OSI IK på 1.09,57. Sara Magndal, Nittedal Triathlonklubb og nevnte Sebastian Wernersen fra Tønsberg Triathlonklubb tok gullet i juniorklassene med god margin.





NM 2021 på sprintdistansen: Aneta Grabmüllerova. (Foto fra Hove Tri's facebookside)

Haugesund Triathlonklubb best i UM





Karoline Johansen, Fredrikstad Triathlonklubb og Erik Madsen Haugesund Triathlonklubb vant begge Hove Tri Lang bestående av 1600 meter svømming, 39 kilometer sykling og 10 kilometer løping med vel tre minutters margin og tidene 2:04:59 og 2:32:20.





Vinneren av lang løype i dameklassen ble Karoline Johansen. (Foto fra Hove Tri's facebookside)





UM Supersprint ble også avviklet på Tromøya og her imponerte Pernille Rønnevik fra Haugesund Triathlonklubb med suverent beste tid av jentene uansett klasse som vinner av RJ13-14 år. Klubbkameraten Sander Tollevik var aller raskest av guttene som vinner av UG15-16 år.

