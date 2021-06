Det var fine forhold på Eidsvoll i går, og 48 løpere fikk en topp tur gjennom den raske 5-kilometeren. Løypa er kontrollmålt, og består av to runder. Perseløpet arrangeres av Feiring IL.



Topp 5 // Menn

Plass Navn Klasse Tid 1 Halvard Bech, Oslo M20-34 15:39 2 Martin Brekke, Kongsberg M20-34 15:46 3 Lars-Olav Vidvei, Vestfossen M20-34 16:00 4 Jon Fiva, Tyrving IL M40-44 16:04 5 Håkon Helge Hjemly, Aurskog-Høland FIL M50-54 16:07



Topp 5 // Kvinner

Plass Navn Klasse Tid 1 Astrid Brathaug Sørset, Tyrving IL K20-34 16:52 2 Jessica Gunnarsson, Sportsklubben Vidar K45-49 17:47 3 Solveig Steen Hofstad, IF Hellas K18-19 17:57 4 Hedda Høntorp, Oppegård IL K16-17 19:05 5 Malin Høntorp, Oppegård IL K14-15 19:46



SE ALLE RESULTATER HER



Vinner av dagens 5-kilometer ble Halvard Bech fra Oslo, på tiden 15:39. (Foto: Bjørn Saksberg)



Nummer to i mål ble Martin Brekke fra Kongsberg. Sluttid 15:46. (Foto: Bjørn Saksberg)



Nummer tre i dag, ble Lars-Olav Vidvei (3353) fra Vestfossen. Han fikk tida 16:00. Her ligger han rett bak Håkon Helge Hjemly (3355) og Jon Fiva (3359). Foto: Bjørn Saksberg.





Best av kvinnene ble Astrid Brathaug Sørset fra Tyrving IL. Hun vant på 16:52. Her leder hun an foran Morten Dalhaug, som avsluttet på 16:51. (Foto: Bjørn Saksberg)





På andreplass bak Sørset, kom svenske Jessica Gunnarsson, som løper for SK Vidar. Hun fikk i dag tiden 17:47, og stiller i klasse K45-49. På tredjeplass endte Solveig Steen Hofstad fra IF Hellas. Foto: Bjørn Saksberg.





Kolbjørn Hjertvik satte ny aldersrekord i klassen M70-74 med tiden 19:26 (!) I henhold til Kondis´ statistikk var den tidligere. (Foto: Bjørn Saksberg) rekorden 20:08.

Ingen vet med sikkerhet hvordan coronasituasjonen utvikler seg videre, men det ser jo relativt lovende ut for arrangementer og løp i tiden fremover. Foreløpig er dette den videre planen til Perseløpet.



Dato Distanse 27. juni 5 kilometer 27. juni 10 kilometer 4. juli Maraton 4. juli 50 kilometer