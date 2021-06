Arrangørene hadde nok håpet på flere deltakere, men nå er jo situasjonen slik at man heller ikke skal ha for mange. Det var åpnet opp for 250 påmeldte til hele karusellen for å sikre at man i hvert fall nådde smittevernsbegrensingene på max. 200 deltakere.

Det var fin løpetemperatur med noen regnbyger da starten på dette løpet ble sendt ut, en fellesstart denne gangen, ikke de mange puljene som ble benyttet i Vinterkarusellen. Det går dermed fremover mot en mer normal hverdag etter pandemien.

Den gode plassen i løypen benyttet André Aasen til å løpe fra alle og komme i først i mål som vinner av 5 km. Det plaget tydeligvis ikke André at han to dager tidligere løp halvmaraton i Bergen Ultra. Det var unge Tord Andresen fra Gneist som kom nærmest, og tok andreplassen. Dawid Franek på tredje.

De beste kvinnene på 5 km ble også noen kjente fjes i karusellsammenheng: Renate Galleberg vant foran Linda Gröning, og her var det unge Lena Nyvoll Tangen som tok den siste pallplassen. Hun henviste her mamma Sølvi Nyvoll Tangen til fjerdeplass, minuttet etter henne.

På 10 km var raskeste mann Stian Andersen, ultraløperen som også deltok i Bergen Ultra, men som måtte bryte på halvmaraton der. Ole-Jacob Theis Birkeli og Ola Brattvoll fulgte på de neste plassene.

På 10 km var det tre beste Oda Lamo foran Trine Rollefsen Næss og Maria Larsen.

Det blir Sommerkarusell fra Fana Stadion de to neste mandagene før det blir en pause til 9. august.



Fellesstart med koronaavstand: Ola Brattvoll er i gang med løpet.



André Aasen er første løper som kommer inn til broen over Flyplassveien og mål på 5 km. Stian Andersen er like bak, men han skal ta en runde til før han går i mål som vinner av 10 km.



Premiepallen kvinner 5 km: Linda Gröning, Renate Galleberg og Lena Nyvoll Tangen.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5509 Renate Galleberg NESTTUN K40-44 20:43 2 5504 Linda Gröning Varegg Fleridrett K45-49 20:53 3 23 Lena Nyvoll Tangen Fana IL K1-14 21:39 4 20 Sølvi Nyvoll Tangen Fana IL K45-49 22:43 5 149 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 23:15 6 21 Anne Kløve FANA K55-59 23:39 7 124 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 24:02 8 143 Barbro Brekke RÅDAL K20-34 24:38 9 54 Monica Solberg BFG Bergen Løpeklubb K35-39 25:06 10 136 Linn Gjesdal Varegg K20-34 25:17 11 55 Lise Vesterbukt LAKSEVÅG K50-54 25:24 12 133 Elise Catrin Skaala Rognaldsen Tryg K20-34 26:00 12 66 Camilla Røren RÅDAL K45-49 26:00 14 120 Torbjørg Kjoberg BFG Bergen Løpeklubb K55-59 26:01 15 132 Lene Jeanette Skråmestø Tryg K35-39 26:07



Premiepallen menn 5 km: Tord Andresen, André Aasen og Dawid Franek

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 97 André Aasen Schlumberger (Onesubsea) M20-34 17:48 2 175 Tord Andresen Gneist M15-19 18:20 3 34 Dawid Franek Matvareexpressen M40-44 18:57 4 177 Sondre Haukanes Gneist M1-14 19:10 5 84 Lars Småberg MATHOPEN M15-19 19:19 6 18 Espen Krohn-Hansen RÅDAL M35-39 19:21 7 176 Jonny Andersen FRI IL M45-49 19:27 8 33 Markus Eckerstorfer Bergen Triathlon Club M35-39 20:02 9 130 Anders Mathiesen Tryg M40-44 20:20 10 82 Kjetil Kårbø Loddefjordløperne M40-44 20:26 11 98 Kristoffer Skaugrud Andreassen Gneist M15-19 20:44 12 5501 Markus Galleberg NESTTUN M1-14 20:45 13 51 Nikolai Oppedal Berge Fana IL M1-14 20:48 14 5506 Christian Larsen Team Bjorøy M40-44 21:02 15 160 Ola Leier Øl og Kondis M40-44 21:17



Ut fra Fana Stadion: Cecilie Follesø og Marie Faanes.



Ole-Jacob Theis Birkeli og Tord Andresen krysser gangboen over Flyplassveien.



Premiepallen menn 10 km: Ole-Jacob Theis Birkeli, Stian Andersen og Ola Brattvoll.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5514 Stian Andersen BFG Bergen Løpeklubb M20-34 36:30 2 108 Ole-Jacob Theis Birkeli Schlumberger (Onesubsea) M20-34 37:25 3 47 Ola Brattvoll STRAUMSGREND M50-54 39:49 4 57 Ole Ones KLEPPESTØ M20-34 41:25 5 85 Øystein Risøen Opptur Motbakkeklubb M50-54 42:32 6 77 Jarle Johan Larsen Bergen Triathlon Club M55-59 43:48 7 29 Knut Matre Team Matre M45-49 44:07 8 147 Hans Petter Vestre Bergen CK M55-59 45:19 9 37 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke M75-79 47:29 10 30 Espen Falch-Plantin Pedersen BØNES M40-44 48:39 11 25 Terje Arnesen RÅDAL M60-64 53:23 12 67 Tor-Andre Aspenes OS M40-44 54:48 13 73 Leif Gunnar Borgen OS M55-59 55:06 14 46 Odd Wilhelmsen NESTTUN M60-64 55:18 15 59 Frode Eikeland Il-Fri M65-69 55:19



Premiepallen kvinner 10 km: Trine Rollefsen Næss, Oda Lamo og Maria Larsen.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5511 Oda Lamo Ntnui K20-34 48:57 2 126 Trine Rollefsen Næss BERGEN K20-34 49:00 3 5512 Maria Larsen Sotra Sportsklubb K20-34 51:54 4 5507 Marie Faanes RÅDAL K20-34 53:44 5 128 Anne Marthe Kjellid NESTTUN K35-39 57:13



Gangbrokryssing for Jonny Andersen og Espen Krohn-Hansen (18).



Inge Haukøy er brovakt.



Markus Galleberg (fremst), Nikolai Oppedal Berge og Renate Galleberg har alle kommet seg over gangbroen.



Tord Andresen på vei mot gressbanen og maratonporten opp mot Fana Stadion, som løper nummer to.



Sondre Haukanes.



Vel gjennomført 5 km for Kristine Anne Danielsen Knudsen, Sara Helene Danielsen Knudsen, Markus Danielsen Knudsen, Aleksander Aasen Knudsen.



På et tidspunkt ble det mye vann både utenfor og innenfor teltet. Men regnbyen ga seg fort.



Vel gjennomført for Pelle Føleide.