I det andre stevnet i serien som arrangeres av Gneist og Gular på Fana Stadion er vi nå kommet til Hans Jacob Berge 10000m Invitational, som går onsdag 16. juni.

Les mer om Hans Jacob Berge under her, han som som har gitt navn til dette stevnet.

Følgende øvelser står på programmet:

10000 meter, menn senior

5000 meter, kvinner senior

10000 meter kappgang

800 meter

100 meter

Høyde menn senior

Også kappgang har nå kommet med på programmet. Friidrettskretsen har vært på jakt etter en arrangør i kappgang for rekrutt-landslaget med tanke på kvalifisering til U20 EM i Tallin senere i år. Stipulert stevnestart her er kl. 17:00. Løpsøvelsene har stevnestart k. 18:00.

Arrangørene har også funnet plass til høyde under årets Hans Jakob Berge 10 000 meter Invitational. Grunnet lettelser i smittevernreglene er stevnet nå åpnet opp for deltagelse fra hele landet så lenge man fyller 15 år inneværende sesong.

Hele stevnet vil bli streamet med kommentarer fra ekspertkommentatoren Stein Fossen.

Lenke for å følge streamingen vil komme her.

Hans Jacob Berge

Hans Jakob Berge (fødd 1959) har løpt både for Gular og Gneist. I Gneist-drakta sette han i 1979 norsk juniorrekord (den gongen var junioralderen 20 år) med 29:29.5 og 8.plass under NM i Larvik. I same NM løp han 5000m på 14:05.4 som heldt til ein 10.plass i eit av dei beste åra for norsk langdistanseløping før 2021-sesongen. Desse tidene er persane hans, og dei er framleis bestenoteringar i Hordaland for 20 år som junioralder. Til dagleg er Hans Jakob bonde og rekneskapsførar i Ølve i Kvinnherad. Dottera Frida har to NM-gull på 1500 meter og har kretsrekorden på 3000m hinder.

