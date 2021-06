Lotte Miller fra Stavanger, og Kristian Blummenfelt, Casper Stornes og Gustav Iden, alle fra Bergen, skal delta i OL i Tokyo. Stornes og Miller ble tatt ut i dag, mens Blummenfelt og Iden har blitt tatt ut tidligere. Triatletene har vært gjennom en langvarig kvalifiseringsperiode i World Triathlon, som gjorde at Norge fikk maksimum antall deltakere på herresiden (3) og en startplass i kvinnenes konkurranse.



Kvinnenes konkurranse er 27. juli og herrenes vil foregå 28. juli. Konkurransene vil begynne kl 06.30 lokal tid, 23.30 norsk tid.



Dette var et uttak som forventet. Vi har vært forberedt på at det ble disse fire ganske lenge, forteller Arild Tveiten, sportssjef i Norges Triatlonforbund.

Om herreløpet sier han følgende:

- Det at vi har tre utøvere i feltet gjør at vi kan prege løpet og tenke taktisk. Det gir litt flere taktiske muligheter på sykkeldelen. Det er selvfølgelig mange sterke utøvere, men vi skal være med og prege denne konkurransen.

Av konkurrenter som Tveiten tror kan være farlige, trekker han fram Alex Yee fra Storbritannia og Vincent Luis fra Frankrike. Yee vant nylig i Leeds, og Luis har vist styrke på viktige konkurranser tidligere. Morgan Pearson fra USA viser også sterk form, og om Mola er med er han selvfølgelig en seierskandidat. Tyler Mislawchuk viste både form og at han presterer i varmen, når han vant i Mexico i helgen.

- På kvinnesiden handler det for Lotte om å posisjonere seg riktig etter svøm, og komme med i utbrytergruppa på syklingen. Vi anser det sikkert at det blir et brudd hvor de antatt beste jobber knallhardt på sykkel. Der håper vi at Lotte er med, og da kan hun gjøre det bra, avslutter Tveiten.