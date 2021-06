Fra 2. juni ble det åpnet for deltakelse på «tvers av kommuner» også for breddeidrett (senior). Fra tidligere var U20 og toppidrettsutøvere klarert, men den negative smittesituasjonen i Trøndelag har medført at flere kommuner innførte strenge lokale forskrifter, noe som medførte at breddeidrettsutøvere med bostedsadresse fra for eksempel Trondheim, ikke kunne delta. Til tross for stor usikkerhet, valgte Rindal IL å arrangere. Dette var altså det første mosjonsløpet som ble arrangert i Trøndelag utenfor Trondheim, dermed kunne de fleste av de 22 seniorløperne få lov til å sesongdebutere.



Løpere i hovedsak fra Rindal, Orkland, Heim, Surnadal og Sunndal dannet et godt grunnlag for å arrangere løpet. Så får man håpe at sitasjonen normaliserer seg fra slutten av juni, slik at arrangører slipper slike utfordringer som dette.



Da trimklassen uten tidtaking startet kl 10:30, var det regn og relativt kraftige vindkast. Allikevel møtte 88 løpsklare deltakere. En fin økning fra fjorårets 62. Da konkurranseklassene startet kl 12:00 hadde regnet gitt seg, og det ble nærmest vindstille. Først ut i løypa var klasse 11-14 år, som løp 1-kilometersløypa. Deretter startet 15-18-åringene, som løp en 3-kilometersløype og til slutt junior- og seniorløperne, som skulle gjennom 6 kilometer. Det vil si to runder rundt den idylliske Igltjønna i Rindal sentrum.





Sverre Solligård i klar ledelse allerede etter 1,5 km (Foto: Gunnar Bureid)

God løping

Det ble løpt svært raskt i årets løp. Sverre Solligård, Svorkmo/NOI var bare 13 sekunder bak Johan Bugges løyperekord på 18:55, og gikk dermed inn på andreplass på adelskalenderen med tiden 19:08. Med litt større press fra konkurrenter, kan nok rekorden ryke. Andreplassen gikk til Jo-Inge Sandvik, Svorkmo/NOI på 19:56. Dette betyr at han er blant de syv løperne som har løpt under 20 minutter i denne løypa. Den tredje beste totalt, ble junioren Erik Løfald, Rindal IL. Han løp på sterke 20:25, noe som var personlig rekord med 16 sekunder.



Jo-Inge Sandvik har fått ei lita luke til Erik Løfald. (Foto: Gunnar Bureid)





Morten Svinsås (35), Lars Morten Bardal (29), Mali Eidnes Bakken (22) og Ole Arnold Sødal​ (39). (Foto: Gunnar Bureid)



Også Alise Einmo, Rindal IL, løp godt. Hun brukte 22:30 på de to rundene og løp i mål 26 sekunder bak Hanne Mjøen Maridal sin løyperekord. Dette førte henne inn på tredjeplass på adelskalenderen. Mali Eidnes Bakken, fra arrangørklubben, løp inn på tiden 23:18 og ble nummer to totalt. Tiden var pers med 47 sekunder. Hun kunne ha løpt 3-kilometeren i 18-årsklassen, men valgte å rykke opp til junior for å få løpe 6 kilometer.





Damevinner Alise Einmo tauer på Lars Hol Moholdt, som kan se tilbake på en rekke NM-titler og internasjonale medaljer i ski-O. La opp etter forrige vinter, men «rører på seg» fortsatt. (Foto: Gunnar Bureid)



Malin Einmo, som løp inn til tredjeplass. (Foto: Gunnar Bureid)



Det ble også et «rekordras» på 3 kilometer. Svorkmoguttene Vegard Warnes og Lars Svorkmo, samt Erik Kårvatn, Rindal il, løp under Sondre Nordstad Moen sin gamle løyperekord på 10:05 fra 2006. De løp henholdsvis på 9:49, 9:52 og 10:00. Moen var 15 år det året han satte løyperekorden. Svorkmo var yngst av de tre som nå løp under rekorden, Han er 16 år. Uansett en svært interessant sammenligning.

46 deltok i konkurranseklassene i denne utgaven av løpet, mot 69 i fjor.



Lars Svorkdal,16 år (19), ble nummer to i mål. Vinneren Vegard Warnes (21) og Erik Kårvatn (20) er begge 18 år. Alle tre løp godt under Sondre Nordstad Moen sin løyperekord som han satte som 15-åring. (Foto: Gunnar Bureid)





Magnus Steien Løseth (15), Ådne Hoston Stiklestad (18) og Olav Fugelsøy (13). Alle i klasse 15-16 år. (Foto: Gunnar Bureid)



Resultater og statistikk

Trollheimsløpet fikk ny løypetrase i 1994. Siden har følgende statistikker hvert år blitt oppdatert: Adelskalender, Alle vinnere siden 1994, Passeringstider og ei oppstilling som viser poengstillingen i kampen om en vandrepremie. Statistikkene finner man her.

Offisiell resultatliste

Resultatliste pr. løype

Resultater med mellomtider: EQtiming.no





De tre beste i herreklassen. Fra venstre: Jo-Inge Sandvik (2. plass), Sverre Solligård (1. plass) og Erik Løfald (3. plass totalt og beste junior). (Foto: Kjetil Fagerholt)



Fra venstre: Mali Eidnes Bakken (2. plass og beste junior) og Alise Einmo (1. plass) (Foto: Kjetil Fagerholt)