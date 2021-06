Shelby Houlihan har de siste par årene vært en av verdens aller beste 1500 m-løpere, men sjøl om hun løp på sterke 3.54,99, måtte hun nøye seg med fjerdeplass i 1500 m-finalen i Doha i VM i fjor.



Under et stevne i Portland i fjor sommer viste hun også klasse på 5000 m med å forbedre den amerikanske rekorden til 14.23,92. Nå i helga starter det amerikanske OL-uttaket, der Houlihan ville vært en klar kandidat til å sikre seg OL-plass.

Testet positivt

Slik gikk det imidlertid ikke. Tidligere i uka kom nyheten om at hun hadde avgitt en dopingprøve som var positiv på det anabole steroidet nandrolon. Bowerman Track Club, som Houlihan er en del av, forklarte den positive testen med at hun hadde fått i seg forurenset svinekjøtt kjøpt fra en meksikansk matbu kvelden før hun ble testet. De som tror på Houlihan, hevder også at det ville være galskap av en proff utøver å dope seg med nandrolon da stoffet kan sitte i kroppen i opptil 18 måneder. Sjansen for å bli tatt vil for en eliteutøver som testes relativt ofte, være alt for stor.



Før og etter årtusenskiftet hadde vi ganske mange som avla positive tester for nandrolon. Ofte var forklaringen bruk av kosttilskudd som var forurenset med dette steroidet. Mest kjent var likevel Dieter Baumans forklaring som gikk ut på at han hadde fått i seg stoffet via tannkremen. Baumann vant OL-gull på 5000 m i 1992, og var en av de største tyske friidrettsstjernene.



Noen vil sikkert også huske at den norske spydkasteren Trine Hattestad avla positiv prøve på nandrolon, men hun ble seinere frikjent på grunn av prosedyrefeil.



Det som uansett står fast er at utestengelsen av Shelby Houlihan vekker nesten like mye oppmerksomhet i det amerikanske løpsmiljøet som det utestengelsen av Therese Johaug gjorde her i Norge da hun ble tatt for clostebol. Meningene er delte mellom de som tror at Shelby er uskyldig dømt, og de som mener at straffen er berettiget. Dommen kaster også store skygger over de andre utøverne i Bowerman Track Club, og ikke minst over trener Jerry Schumacher som har vært en av de store trenerne i USA, og som har framstått som den gode og reine sammenlignet med Nike-kollega Alberto Salazar som var kjent for å operere i gråsonen, og som til slutt mistet retten til å være trener.

Sterke ordelag

Den positive testen ble avgitt i desember, og Shelby Houlihan fikk saken anka direkte til CAS i håp om å bli frikjent før det amerikanske OL-uttaket der hun skulle løpt 1500 meteren. Med avslaget ser det mørkt ut for hele den framtidige karrieren til den spurtsterke 28-åringen. Hennes trener, Jerry Schumacher, brukte på pressekonferansen sterke ord i sin karakteristikk av de som hadde fått henne dømt:



“To the AIU and WADA. Shame on you. Shame on you for not caring about the truth. Shame on you for using athletes in a political chess match. You got it very wrong this time and that’s not OK. It’s not ok to be right 9 times out of 10 when you decide to execute someone’s athletic life and dreams. You don’t deserve this power”



Shelby Houlihan sjøl var ikke mer nådig:



"I feel completely devastated, lost, broken, angry, confused and betrayed by the very sport that I’ve loved and poured myself into just to see how good I was.”

Bedyrer sin uskyld

Så kan en innvende at det er noe lignende omtrent alle sier som blir tatt for doping. At de bedyrer sin uskyld og skylder på et eller annet. Letsrun.com-journalist Jonathan Gault belyser situasjonen og dilemmaene ganske godt i denne kommentaren.



Torsdag kveld var det noen som trodde at ting gikk Houlihans veg da hun en stund igjen var å se på startlista til OL-uttaket på 1500 m. Men etter en stund ble hun tatt ut igjen, og det er mye som tyder på at både årets OL og OL i 2024 vil gå uten Shelby Houlihan på startstreken.





Vi ser Shelby Houlihan på plassen foran Karoline Bjerkeli Grøvdal på 5000 meteren under VM i London i 2017. Siden den gang har de begge utvikla seg som løpere – før det nå tok en brå slutt for den amerikanske kvinna. (Foto: Bjørn Johannessen)