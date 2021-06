(Tekst og alle foto: Stein Arne Negård)



Kart Nybu og Maihaugen er tegnet etter den gamle sprintnormen i målestokk 1:4000. I alt stilte 95 løpere til start fra 13 klubber. Klassen med flest deltakere var N-åpen for de yngste nybegynnerne.



I de to eldste klassene D/H15-20 var det til slutt Birgitte Kleppa Madslien, Lillehammer OK og Lars Lien, Gjø-Vard OL som vant etter å ha løpt prolog, semifinaler med runners choice og fellesstart i finalen. Se alle resultater fra løpet og resultatlinker lengere ned i artikkelen.

Løpsinformasjon:

N-åpen: Normal sprint.

C-åpen: Normal sprint.

D/H-10: Normal sprint.

D/H 11-12: Prolog + jaktstart. D/H 13-14: prolog + jaktstart.

B-åpen: Prolog + jaktstart.

* D/H 15-20*: Prolog + semifinale m/ «runners choice» + finale



* Merk at de to klassene D/H 15-16 og D/H 17-20 er slått sammen i dette løpet for å kunne gjennomføre løpsøvelsen «knock-out-sprint» med nok antall startende. Resultatene regnes om av Mjøs-o i etterkant med tanke på poeng i trøyer.







Det ble mange tette duell på Maihaugen onsdag. Her er det Lars Lien fra Gjø-Vard (98) og Ole Gunnar Kleppa Madslien fra Lillehammer OK (101) som kommer fra hver sin kant inn til sisteposten i semifinalen med fullt fokus på å komme først til mål.



Resultater Nammo-cup finaler 16. juni 2021: Klasse: H17-20 A-finale Plass Navn Klubb Tid Etter 1. Lars Lien Gjø-Vard OL 07:57 +0:00 2. Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer OK 07:59 +0:02 3. Sander Tonjer Fingarsen Elverum OK 08:37 +0:40 4. Vegard Ranestad Hamar OK 09:05 +1:08 Klasse: H17-20 B-finale Plass Navn Klubb Tid Etter 1. Even Lien Gjø-Vard OL 09:28 +0:00 2. Annar Erlien Solerød Gjø-Vard OL 09:29 +0:01 3. Mats Lindaas Elverum OK 09:35 +0:07 4. Kristoffer Børke Sætaberget Vang OL 10:20 +0:52 Klasse: D17-20 A-finale Plass Navn Klubb Tid Etter 1. Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 09:03 +0:00 2. Martine Skjelsvik Lillehammer OK 09:04 +0:01 3. Emma Dåsnes Vang OL 09:16 +0:13 4. Anne Frøisland Vang OL 09:20 +0:17 Klasse: D17-20 B-finale Plass Navn Klubb Tid Etter 1. Ingeborg Hasle Haslestad Ringsaker OK 09:19 +0:00 2. Henriette Berg Løten o-lag 09:21 +0:02 3. Dina Torgersen Stavanger Orienteringsklubb 09:33 +0:14 4. June Rogstad Bekkevold Løten o-lag 09:35 +0:16



ALLE RESULTATER:

Prolog

Semifinaler og jaktstart

Finaler