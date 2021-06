Mens 5000 m hadde tilbud til både kvinner og menn, var det bare herrefelt på 10 000 m. Og det var her nivået var høyest. Eirik Gramstad viste at han fremdeles har fart i beina og var over minutter under NM-kravet. Med 30.58,08 var han 23 sekunder foran Magnus Højen på andreplass.



Det hører med til historien at Gramstad måtte låne sko like før start for å få løpet sitt godkjent. På Strava skrev han følgende i oppsummeringen:



"Takk til Henning (på vei hjem fra sin 5000 m) for lån av rykende ferskløpte Dragonfly da det viste seg at ASICS Metaracer plutselig var blitt forbudt."



Ikke alle deltakerne løp i godkjente sko, og på 10 000 m ble fem av løperne i ettertid diska for å ha løpt i sko med for tjukk såle. Ifølge en streng tolkning av det reglementet som Norges Friidrettsforbund har vedtatt, så skal alle i feltet diskvalifiseres dersom én løper i ureglementerte sko.



– Siden regelendringen kom så tett innpå dette løpet at mange ikke hadde fått satt seg inn i den, har vi i samarbeid med Friidrettsforbundet valgt å godkjenne tidene til alle som løp i godkjente sko, forteller stevneleder Stian Andersen til Kondis.



Minst en av dem som ble diska, løp under NM-kravet på 10 000 m. I tillegg til de fem på 10 000 meteren var det ei kvinne og tre menn som ble diska på 5000 m.

I lånte sko løp Eirik Gramstad lett av gårde med Knut Olav Øygard og Henrik Velle på slep. (Foto: Samuel Hafsahl)



OSI-dominans på kvinnenes 5000 m

5000 m-feltet for kvinner bestod stort sett av løpere fra OSI og BUL. Hun som leder an her, Synne Våge Bertelsmann Opheim, ble også første jente i mål. Anne Budal Murvold (41) beholdt andreplassen helt til mål. (Foto: Samuel Hafsahl)



5000 meteren for kvinner ble vunnet av Synne Våge Bertelsmann Opheim på 18.19,06. Fem av de seks første i mål løp for OSI, og bare BUL-jenta Sofie Kjos Bergum på tredjeplass klarte å blande seg inn. NM-kravet på 5000 m er ei tid under 18 minutter, så her var det ingen som klarte kravet.



Også litt lenger bak i feltet var det mest OSI- og BUL-drakter å se. Victoria Vermelid drar foran Anne Skuggedal Hansen og Ragnhild Brørs Kløven. Skuggedal Hansen var en av de ni løperne som denne kvelden ble diskvalifisert for å ha løpt i ikke-godkjente sko. (Foto: Samuel Hafsahl)



50-åring løp 5000 m på 16.06

Heller ikke på herresida var det noen som klarte NM-kravet som der er på 14.59,99. Men fire løpere var mindre enn 20 sekunder bak, og aller nærmest var Isak Sören Jonsson som vant på 15.06,87. Mannen som lot Eirik Gramstad få låne skoene sine, Henning Mæhle, kom på andreplass med 15.15,29.



Veteranen Håkon Helge Hjemly imponerte med å bli nummer ni med 16.06,25. Det var mannen som snart fyller 51 år, fornøyd med. På sin Facebook-oppdatering etter løpet skrev han følgende:



"Første løpet på Bislett på over 5 år! 5000 m hvor jeg ble løpende alene i tet i mitt heat de siste 4 km. Tiden ble 16.06 som er ok med tanke på at jeg løp gateløp på søndag og var min egen hare hele veien i dag. Skulle gjerne hatt med noen med på sub 16-fart i dag."



Helge Håkon Hjemly ble løpende i et vakuum, og med mer drahjelp håper han å se 15-tallet også i det året han fyller 51. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ådne Andersen hadde en travel kveld som hare på både 5000 og 10 000 m. Her gir han 5000 m-løperne perfekt opptrekk. (Foto: Samuel Hafsahl)



Mot slutten måtte vinneren, Isak Sören Jonsson, likevel gjøre jobben alene. O-løperen fra Oslo tok i fjor bronse i junior-VM i skiorientering. Nå ble det seier på et Bislett bada i sol. (Foto: Samuel Hafsahl)