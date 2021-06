På stevnets hoveddistanse ble det en klar seier til Marius Sørli fra Ask Friidrett. Tre mann var også under NM-kravet på 32 minutter.

I tillegg til 10000 meter for menn hadde stevnet 5000 meter for kvinner, 800 meter, 100 meter, høyde og kappgang. Startlisten bar litt preg av at det i en lang periode forut for påmeldingsfristen ikke var mulig å ta med deltakere fra en annen kommune på grunn av smittevernsrestriksjonene, noe som ble opphevet rett før dette arrangementet.

10 000 meter menn

På 10 000 meter var det Anders Bjørndal fra Gneist som hadde fått jobben med å være hare som skulle styre feltet inn til en tid under NM-kravet. Her valgte Marius Sørli å legge opp en noe høyere fart, og han tok teten i et løp som han gjorde helt alene. Det endte på 31:08 og en klar seier.

Litt før halvveis i løpet hadde feltet splittet seg opp, hele tiden liggende bak Marius Sørli. Den fremste gruppen som fulgte Anders Bjørndal besto av Tore Akerlie, Jonas Gjesdal og Lars-Olav Måkestad Apold. Bak disse løp Espens Joensen, som etter hvert brøt. Deretter fulgte 38-årige Johannes Thomsen og Ken Tony Johansen og lenge kjempet om NM-kravet.

Inn gjennom siste del av løpet var det Tore Akerlie som hadde mest fart å komme med, og da haren gav seg var han den fremste etter ledende Marius Sørli. Sammen med Lars-Olav Måkestad kom han i mål under NM-kravet.

Marius Sørli kjørte sitt eget løp, langt foran resten av løperne i feltet. (Foto: Arne Dag Myking)



Resultater 10000 meter menn:

I alt 16 deltagere på startstreken på 10000 meter, fordelt over to startrekker. (Foto: Tom Roger Johansen)



Bak hare Anders Bjørndal var det Tore Akerlie som viste størst løpsstyrke. (Foto: Arne Dag Myking)



Lars-Olav Måkestad Apold tar tredjeplassen, på en tid godt under NM-kravet. (Foto: Arne Dag Myking)



43 år gamle Jonny Kibsgaard (nr 42) løp inn til sterke 33:10. Foran ham ligger Bjørn Rusten Lundberg. (Foto: Arne Dag Myking)



Tom Erik Forsberg Karlsen (141) og Johannes Thomsen (161). (Foto: Arne Dag Myking)

Daniel Alemayehu Beeder (25). (Foto: Arne Dag Myking)



Lucas Bernard Marechet (147). (Foto: Arne Dag Myking)



Aleksander Lie. (Foto: Arne Dag Myking)

5000 meter kvinner

På kvinnenes lengste distanse var det Kjersti Fresvik som tok initiativet fra start, og hun fikk med seg Ingrid Helene Nyhus og Amalie Joensen på åpningstempoet sitt. De fikk en luke ned til Elin Hanevik og Anne-Mette Haugen Juuhl. Etter 2000 meter lå trioen an til et skjema på 17:30

Ved passering 2400 meter begynte det å bli en luke mellom Kjersti Fresvik og de to andre jentene, en luke som Amalie Joensen satte i gang med å tette. Etter en runde hadde hun kommet opp i ryggen til Kjersti og de fortsatte videre inn etter skjemaet til 17:30. Etter hvert ble det en ny luke i favør av Kjersti Fresvik, som gjorde siste del til et rent sololøp etter det skjemaet. Amalie Joensen brøt her løpet sitt, mens Ingrid Helene Nyhus var den som overtok andreplassen i løpet.

Kjersti Fresvik vant løpet på 17:23, kun fem sekunder etter hennes personlige bestetid på distansen, satt i 2015. Ingrid Helene Nyhus tok andreplass her, 13 sekunder etter bestetiden som hun satte tidligere i år. Strindheim-jenten løp tidligere for Gneist, men forrige registrerte baneresultat er fra 2012, så her har hun gjort et skikkelig comeback. Elin Hanevik sikret seg den siste pallplassen.

Kjersti Fresvik tok kommandoen fra første runde. Ingrid Helene Nyhus og Amalie Joensen henger seg på. (Foto: Tom Roger Johansen)

Etter hvert blir det en trio i tet. (Foto: Tom Roger Johansen)



Ingrid Helene Nyhus inn til andreplass. Strindheim-jenten løp tidligere for Gneist, men forrige registrerte baneresultat er fra 2012 så her har hun gjort et skikkelig comeback. (Foto: Tom Roger Johansen)

Premieoverrekkelse til Kjersti Fresvik. Det er sportssjef i Gular, Per Godvik, som står for overrekkelsen. (Foto: Tom Roger Johansen)



Stevnet hadde fått sitt navn etter Hans Jakob Berge. Han fikk da også sin fortjente oppmerksomhet da han selv var til stede på stevnet. Han har løpt både for Gular og Gneist, og i 1979 satte han norsk juniorrekord med 29:29.5. I dag er Hans Jakob 62 år gammel, bonde og regnskapsfører i Ølve i Kvinnherad. (Foto: Arne Dag Myking)