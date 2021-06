Løypen var denne gangen nokså lik den som ble benyttet i et av løpene i fjorårets Platoukarusellen. Fra starten ved Fanahytten og skianlegget på Totland gikk første delen opp ryggen til Totlandsfjellet og deretter bar det over til Livarden og ned langs fjellryggen som går fra toppen og ned mot mål på samme sted som start. Men i år gikk ikke den siste delen mot mål på grusveiene som går der, i stedet fikk løperne en sving ned gjennom terrenget nedover mot Grindåsen.

Og dette terrenget var vått, mange av løperne rapporterte at de enkelte steder hadde trakket ned i våt myr som rakk dem til låret.

Bakgrunnen for omleggingen var at arrangøren hadde fått tilbakemeldinger på at det ble for mye løping på grusveier ned mot mål, så nå ble det våte myrer i stedet. Men det var ingen som klaget, det virket som om deltakerne likte dette trasevalget, i hvert fall dem Kondis snakket med. Hvis man er fjelløper så skal det vel ikke være for mye veier der det løpes.

Vinnerne av dette andre løpet i Platoukarusellen ble løperparet Sara-Rebekka Færø Linde og Lorentz Erland Linde, begge med gode marginer til neste løper.

På neste plass i kvinneklassen fikk vi Renate Galleberg, hun løper like bra på fjell som asfalt, mens tredje kvinne Charlotte Watson kanskje er en mer typisk terrengløper.

På herresiden var det en sterk Varegg-dominans blant de beste, både vinner Lorentz Erland Linde og de etterfølgende løperne representerer Varegg: Tor Johan Nedreberg Askeland, Daniel May Instanes og Mark Purkis.

Det var omtrent like mange deltakere denne gangen som det var i det første løpet, 74.

For deg som er Kondismedlem har vi lagt ut bilder av alle deltakerne i en egen Pluss-sak.



Det var vått i løypen, spesielt i den siste delen. Her er Renate Galleberg på vei mot mål og andreplassen.



Resultatliste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 675 Sara-Rebekka Færø Linde BERGEN K35-39 00:55:38 2 701 Renate Galleberg NESTTUN K40-44 00:59:30 3 758 Charlotte Watson Varegg K23-34 01:02:45 4 774 Kristine Fjellanger Varegg K23-34 01:04:13 5 778 Sølvi Renate Nedreberg Askeland Varegg K23-34 01:04:54 6 717 Linda Gröning MAX K45-49 01:13:36 7 742 Hanne Liland Varegg / Fjellgeitene K50-54 01:14:25 8 732 Kimberley Joanne Hatfield HSI K40-44 01:14:29 9 602 Trine Hysing-Dahl BERGEN K35-39 01:15:32 10 730 Birte Hellen Hsi/ Fjellrypene K60-64 01:21:41 11 703 Øyvind Solheim PARADIS M50-54 01:24:13 12 748 Sophia Leiva MORVIK K23-34 01:26:15 13 777 Ingvild Ulset BERGEN K23-34 01:28:13 14 714 Lisbeth Fauskanger Ask Friidrett-Løp Sammen Askøy K50-54 01:31:40 15 709 Anne Grete Andreassen Ask Friidrett - Løp Sammen Askøy K45-49 01:31:42 16 715 Ida Flaageng BERGEN K35-39 01:35:29 17 747 Camilla Christine Sørensen Dragefjellet Løpeklubb/Vinmonopolet BIL avd Vest K35-39 01:35:38 18 744 Patricia Viviana Alme Flataker Fjellgeitene/ Melkesyre/ Opptur K35-39 01:39:51 19 725 Silvia Van De Kruijs NESTTUN K40-44 01:41:17

Lorentz Erland Linde i tet fra start av.

15 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 604 Lorentz Erland Linde Varegg M35-39 00:49:51 2 754 Tor Johan Nedreberg Askeland Varegg M23-34 00:51:55 3 772 Daniel May INSTANES Varegg Fleridrett M23-34 00:53:30 4 764 Mark Purkis Varegg M23-34 00:54:21 5 763 Anders Runningen BERGEN M23-34 00:55:32 6 771 Alexander Ødegård Fludal Varegg/Fjellgeitene M35-39 00:55:37 7 769 Even Magnus Aspli Frol IL M23-34 00:58:31 8 773 Julian Simon BERGEN M35-39 00:58:41 9 685 Erlend Hjelle Bjørgvin Løpeklubb M23-34 00:58:57 10 760 Gard Olav Langeland M23-34 00:59:12 11 723 Kurt Brekke Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M50-54 00:59:16 12 733 Bjørn Harald Bongom Varegg/Fjellgeitene M50-54 00:59:23 13 716 Tore Instebø Varegg/Fjellgeitene M45-49 00:59:32 14 719 Jørgen Rokne Dahle Varegg Fleridrett M18-19 01:02:24 15 795 Mathieu Bocchi Varegg/Equinor B.I.L. M23-34 01:02:25 15 713 Are Norhagen NESTTUN M45-49 01:02:25



Tor Johan Nedreberg Askeland.



Daniel May Instanes.



Charlotte Watson.



Et sterkt løp av Birte Hellen i klasse K60-64, hun tar 10. plassen.



Kristine Fjellanger.



Anne Grete Andreassen og Lisbeth Fauskanger er de mest entusiastiske under den seige oppstigningen til Totlandsfjellet. Begge i trøyene fra "Løp Sammen Askøy", som er en løpergruppe på Askøy som samler løpere på alle nivåer, og som har blitt veldig populær.



Adrian Helgesen og Preben Mjaatvedt på vei ned siste skrenten før målpassering.



Morten Ophuus går i mål, plassert i det som er skiløypene på Totland.



Janos Kozma hadde sørget for at det var minimalt med tøy som trengtes å vaskes etter løpet.



Kompisgjeng etter vel gjennomført fjelløp: Arild Solheim, Preben Mjaatvedt og Øyvind Solheim.

Mer informasjon om Platou Fjellkarusell 2021 finner du i vår forhåndssak for dette løpet.