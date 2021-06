Det har vært regnvått i Oslo natt til lørdag, men da Nordmarks12ern ble arrangert lørdag formiddag, var det fine løpeforhold i marka. Det var overskyet, relativt vindstille og tidvis duskregn. Allikevel ganske varmt, med opp mot 18-19 grader. På grunn av lettelser i restriksjonene rundt Covid19, ble det åpnet opp for noe som begynner å ligne et godt gammeldags mosjonsløp med fellesstart og mange løpere. Det ble i dag gjennomført 3 starter, med 60 løpere i hver pulje.



Arrangørene hadde gjort en solid innsats med løypemerkingen, og det var tydelige skilt, sagflispiler og løypevakter overalt.



Tøff løype

Det er ingen rekordløype som ble løpt i Nordmarka denne dagen. Den er relativt kupért. Fra Sognsvann løper man den nye lysløypa opp til Grinda, før man svinger innover i Maridalen. Allerede den første kilometeren byr på noen småseige høydemetere. Innover i dalen er det noe mindre kupért, men ved ankomst Hammeren, begynner stigningen for fullt. Fra bommen og oppover Ullevålseterveien, får man virkelig kjørt seg. Når løperne etter hvert passerer 8,5 kilometer er imidlertid det verste gjort - høydemetermessig sett. Da er det noe nedover, før man skal rundt Sognsvann og i mål.





Starten går for første pulje. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Vinner av dagens løp i herreklassen, ble Fredrik Schwencke fra Kamp/Vestheim IF. Han fullførte den tunge 12-kilometeren på 41:58. Dameklassen ble vunnet av Margrethe Bergane fra Konnerud IL, på 48:21. Sterke tider av begge to!



Fredrik Schwencke fra Kamp/Vestheim vant dagens herreklasse. Foto: Tom-Arild Hansen



Margrethe Bergane fra Konnerud IL løp raskest av alle damer i dag. Her fra Grefsenkollen Opp i 2019. Foto: Stian Schløsser Møller



Nordmarks12ern - Topp 10 Menn Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Fredrik Schwencke, Kamp/Vestheim IF Menn 20-34 år 41:48 2 Øyvind Heiberg Sundby, Tjalve Menn 35-19 år 43:25 3 Joakim Øyen, Oslo Menn 20-34 år 46:06 4 Kjetil Klevjer, Oslo Menn 35-39 år 03:46 5 Ole-Jacob Følling, Røa IL / Team Driv Trening Menn 40-44 år 46:50 6 Arild Hagesveen, Bøler IF Friidrett Menn 50-54 år 47:01 7 Christian Mykland, Team Mykland Menn 35-39 år 47:33 8 Erlend Ormbostad, Oslo Menn 40-44 år 47:47 9 Simon Pedersen, Rye Sp. Kl / SK Rye Menn 20-34 år 48:18 10 Ståle Fenstad, Stadsbygd IL Menn 35-39 år 48:44

Nordmarks12ern - Topp 10 Kvinner Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Margrethe Bergane, Konnerud IL Kvinner 19-20 år 48:21 2 Asta Ellingvåg, Oslostud. IK Friidrett Kvinner 35-39 år 49:10 3 Ingebjørg Arneberg Stueland, Voss IL Kvinner 20-34 år 51:17 4 Hanna Breivold, Bøler IF Friidrett Kvinner 20-34 år 52:14 5 Siri S. Ness Evensmo, Lyn Ski Kvinner 35-39 år 53:10 6 Ingjerd Meling, Tjalve Kvinner 35-39 år 54:36 7 Lene Heimdal, Tjalve Kvinner 20-34 år 56:20 8 Mathilde Ljøkjel, NTNUI Kvinner 20-34 år 57:53 9 Elin Tora Hoel Sjaastad, Gjerdrum IL Kvinner 45-49 år 59:39 10 Maja Riborg Lona, Lyn Ski Jenter 13-14 år 1:00.01



Øyvind Heiberg Sundby fra Tjalve løp inn til andreplass på 43:25. Foto: Tom-Arild Hansen





Asta Ellingvåg fra Oslostudentenes IK Friidrett, ble nummer 2 i dameklassen, på tiden 49:10. Det ble seier i klasse K35-39. Hun hadde absolutt overskudd til flere smil til fotografen, her hvor hun har løpt drøye 9 kilometer. Henrik Natvig fra Nittedal IL følger like bak. Han ble nummer 17 i herreklassen i dag, på tiden 50:16. Foto: Tom-Arild Hansen







Ole Jacob Følling (9) endte på 5. plass totalt, men vant klasse M40-44 år. Kjetil Klevjer (5) ble nummer 4, mens Joakim Øyer (43) som kommer lenger bak, knep 3. plassen. Foto: Tom-Arild Hansen







3. plass til Joakim Øyen på tiden 46:06. Her foran Arild Hagesveen (11) som vant klasse Menn 50-54 år på tiden 47:01. Foto: Tom-Arild Hansen







Siri S. Ness Evensmo fra Lyn Ski løp inn til 5. plass i kvinneklassen totalt, og 2. plass i K35-39. Hun løp på 53:10 i den harde løypa. Bak kommer Jørn Henry Christiansen, som fikk sluttid 52:30. Foto: Tom-Arild Hansen







Erlend Ormbostad (33) ble nummer 8 i dag. Tid: 47:47. Foto: Tom-Arild Hansen







Simon Pedersen fra Rye Sp.Kl (14) løp på 48:18 og ble nummer 9. Ståle Fenstad fra Stadsbygd IL (8) ble nummer 11, på 48:44. Foto: Tom-Arild Hansen







Tommy Halvorsen fra Lyn / Equinor, hadde godt overskudd før de siste 2-3 kilometrene. Han ble nummer 18 på 50:40. Foto: Tom-Arild Hansen







David Reiss-Andersen (182). Bakfra kommer Joakim Mohn (7) og Thomas V Schuler (med tommel opp). Det ble henholdsvis 28., 24. og 26. plass på disse. Foto: Tom-Arild Hansen







Joao Eiras fra Portugal og Sportsklubben Vidar i god stemning gjennom Nordmarka. Det ble 27. plass i herreklassen, og tiden ble 52:48. Foto: Tom-Arild Hansen









Bjørnar Hornnes, Vik IL (35) ble nummer 34 i herreklassen. Glenn Sørensen (42), kostet på seg en dabb og ble nummer 30. Mens Ger Van Graas (31) fra Nederland og Sportsklubben Vidar, ble nummer 32. Foto: Tom-Arild Hansen







Egil Bjerkli fra Nittedal IL løp på 55:25 og ble nummer 39 i dag. Foto: Tom-Arild Hansen







Tommel opp fra Halvor Haugan. Han løp på 55:04, som holdt til 37. plass i mål. Foto: Tom-Arild Hansen







Arne Gil ser fortsatt kvikk ut etter 9 kilometer. Han ble nummer 41 totalt i mål, på tiden 55:59. I klasse M55-59 holdt det til andreplass bak Tore Bjerkrheim. Foto: Tom-Arild Hansen







Marius Kampen Engevold fra Lyn føler seg fortsatt pigg. Det ble 48. plass i mål, på tiden 57:34. Foto: Tom-Arild Hansen







Mathilde Ljøkjel fra NTNUI, løp inn til 8. plass totalt i kvinneklassen, på tid 57:53. Foto: Tom-Arild Hansen