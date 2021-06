Det var i Kenyas uttaksmesterskap lørdag formiddag, at Timothy Cheruiyot løp seg ut av troppen som reiser til OL i Tokyo om bare en drøy måned. Med det forsvinner Jakob og Filip Ingebrigtsens kanskje aller største favoritt ut av startfeltet.



Det var Charles Simotwo som vant 1500-meteren på Moi International Sports Centre i dag, etter en formidabel sluttspurt på oppløpssiden og 3:33,02 på klokka. En sluttspurt hvor han da distanserte Kamar Etiyang (som ble nummer to, 3:33,12) og Abel Kipsang som ble nummer tre (3:34,36). Han spurtet da også forbi Timothy Cheruiyot, som til slutt endre på 4. plass, med 3:34,62.



Ifølge nettstedet Nation Africa, vil dette da utelukke han fra OL i Tokyo, med mindre Athletics Kenya gir han et såkalt «wild card». Forøvrig ble Cheruiyot visstnok sett haltende bort fra målområdet. Sondre Nordstad Moens trener, Renato Canova, skriver forøvrig på Lets runs forum: "Timothy kommer fra en hamstringskade. Han forsøkte å løpe, men mot slutten hadde han på grunn av skaden, ikke mulighet for noen fartsøkning".



Vinneren Simotwo var naturlig nok svært fornøyd.

- Jeg er kjempefornøyd med å ha kvalifisert meg på OL_laget, og denne seieren dediserer jeg til mine treningskompiser. Jeg har forberedt meg godt i Iten, og visste at jeg kunne ha en sjanse her i dag, sa han til pressen etter løpet. Han er altså klar for å delta i OL for første gang.



