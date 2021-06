Det var ikke den store deltakelsen i dagens motbakkeløp i Ålesund, men utsettelsen må ta skylda for det. Det blei en del avmeldinger. Totalt fullførte 50 deltakeret løpet som startet heilt nede ved sjøen i Eikenosvågen.

Erlend Nilsen Sandnes, NTNUI vant løpet på tiden 19.47. Erlend vant også løpet i 2017, men i dag løp han 2 sekund fortere enn den gang, da han representerte Emblem IL. Det er vel orientering som er Erlend sin hovedsport, men han løper også noen motbakkeløp.

Kvinneklassen blei vunnet av Elida Fuglem på tiden 25.13. Det er over tre minutt fortere enn hun sprang på i 2019. Da blei hun slått av sin lillesøster, Vilja. Men i dag var rollene byttet om. Familien Fuglem fra Valldal reiser rundt og er med på flere løp i sommerhalvåret. Ved siden av løping, er det jordbær og skigåing som er den store interessen for familien, der jorbærdyrking sørger for utkomme.

Neste år blir Eikenosa Opp arrangert på vanlig måte. Da blir det både grilling, forfriskninger og stort premiebord. I dag var arrangementet ganske nedskallert.

ALLE RESULTATER

Se flere bilder her

Litt usikker på om Per Jan Helset her har bedt om væskepåfyll eller en real dusj

TRIMKLASSEN

486 Per Arne Apalseth ÅLESUND Trimklasse 484 Tiril Brügger-Synnes ÅLESUND Trimklasse 482 Vidar Stokkan Hamnøy ÅLESUND Trimklasse 481 Maria Stokkan Hamnøy ÅLESUND Trimklasse 485 Mattias Dahlberg ÅLESUND Trimklasse

Erlend Nilsen Sandnes er fra Emblem, bor i Trondheim og sprang i dag på hjemmebane



Langrennsløperen Sindre Fylling fra Skodje er 16 år tok andreplassen

RESULTATER MENN

1 392 Erlend Nilsen Sandnes Ntnui M23-34 19:47.0 2 373 Sindre Fylling Stordal il Langrenn M16-17 21:37.0 3 372 Per Inge Bjørnestad Velledalen IL M50-54 22:04.0 4 368 Emil Stokkan Hamnøy ÅLESUND M under 14 22:30.0 5 371 Tobias Reite Intervallkollegiet M16-17 22:32.0 6 389 Leander Søvik Stordal IL Langrenn M14-15 22:40.0 7 394 Iben Armann Jeppesen Åles10 M23-34 22:46.0 8 366 Heine Fuglem Valldal M14-15 22:49.0 9 352 Frode Mauren Velledalen IL M45-49 23:15.0 10 355 Ole Martin Korsnes Sykkylven Fotball M23-34 23:39.0 11 383 Roy Bratseth ÅLESUND M45-49 23:43.0 12 362 Kristoffer Morterud OSLO M23-34 23:44.0 13 381 Iver Vartdal Emblem IL Langrenn M under 14 24:15.0 14 382 Steffen Moe Sparebanken Møre M40-44 24:17.0 15 378 Florian Brügger-Synnes ÅLESUND M under 14 24:57.0 16 361 Øyvind Dalseth ÅLESUND M35-39 24:58.0 17 385 Kristoffer Nonstad Salomon Norge M23-34 25:04.0 18 396 Terje Ottersen Blindheim IL M40-44 25:08.0 19 375 Victor Johannes Slørdahl Emblem il Langrenn M14-15 25:19.0 20 380 Stian Mork ÅLESUND M40-44 25:33.0 21 367 John Walderhaug Ferda Norge M50-54 25:39.0 22 360 Øystein Vartdal Riise ÅLESUND M35-39 26:13.0 23 357 Erik Farstad Spkl Rollon M23-34 26:52.0 24 369 Peder Stokkan Hamnøy ÅLESUND M under 14 26:56.0 24 354 Geir Midtbø Longva Radcliffe M23-34 26:56.0 26 377 Aleksander Amundgård Helset Åfik M14-15 27:36.0 27 376 Christian Prestegård Loen Active/Il Fanaråk M65-69 27:48.0 28 397 Johnny Nergård ÅLESUND M50-54 27:53.0 29 364 Sigve Fuglem Valldal M under 14 28:03.0 30 358 Per Gunnar Vasset Sparebanken Møre M65-69 28:13.0 31 374 Steffen Mork ÅLESUND M under 14 28:16.0 31 351 Stian Wiik m² Foto M40-44 28:16.0 33 386 Odd Arne Skjong ÅLESUND M23-34 28:44.0 34 500 Henning Hareide ÅLESUND M40-44 30:45.0 35 356 Fredrik Lade ÅLESUND M23-34 31:39.0 36 390 Linus Foss-Dahlberg ÅLESUND M under 14 32:45.0 37 391 Anders Knotten ÅLESUND M45-49 33:23.0 38 393 Cesar Lopez MANDAL M45-49 35:23.0 39 395 Per Jan Helset Ålesundløpene M75+ 36:23.0







Elida Fuglem, 16 år fra Valldal vinner kvinneklassen



Maria Drøpping Sæther, 14 år fra Valderøya tar andreplassen i kvinneklassen



Julie Drønnesund, snart 16 år fra Flisnes tar tredjeplassen

Vilja Fuglem, 12 år fra Valldal blir nummer fire



RESULTATER KVINNER