For de fleste var det en etterlengtet sesongdebut med startnummer på brystet denne lørdagen på Solastranden. Smittevernstiltakene var gode fra arrangørens side, og avviklingen av løpene gikk problemfritt. Deltakerne på 10-kilometeren ble delt inn i to grupper, med start henholdsvis klokka 09.30 og 11.30. Kun deltakerne i siste gruppe kunne kjempe om bestemannspremiene på distansen. Totalt var det påmeldt 335 løpere til 10 km, hvorav 241 fullførte. På halvmaraton som startet 13.30, var det 180 påmeldte, og 150 fullførte.



Det var meget gode løpsforhold. 12-14 grader og praktisk talt vindstille under 10 km-løpene. Det kom noe regnvær da den første gruppen var ute i løypa, men det var ikke til noe sjenanse. På halvmaraton var 14 grader og opphold. Det var noe mer vind, men allikevel lite til å være på Solastranden.



SE BILDER FRA 10-KILOMETEREN

SE BILDER FRA HALVMARATON



Resultater

10 km ble vunnet av Vienna Søyland Dahle og Kim Andre Haugstad. Halvmaraton ble vunnet av Karoline Hidle Lien og Thomas Asgautsen.



10 kilometer // Kvinner

Plass Navn Klasse Tid 1 Vienna Søyland Dahle, Skjalg IL K23-39 34:52 2 Anne Bjerke Årnestad, Oslostudentenes IK Friidrett K23-39 35:49 3 Kristin Vabø, Spirit Stavanger Friidrettsklubb K23-39 36:31 4 Maria Wiig, Spirit Stavanger Friidrettsklubb KU23 36:48 5 Christina Toogood, Sandnes IL K23-39 37:54



10 kilometer // Menn

Plass Navn Klasse Tid 1 Kim Andre Haugstad, Gjesdal IL M23-39 32:32 2 Rune Eie, Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-39 32:58 3 Einar Kalland-Olsen, Gjesdal IL M23-39 32:59 4 Marius Ruth, Skjalg IL M23-39 33:31 5 Bjøro Nevland, Gjesdal IL M23-39 34:25



Halvmaraton // Kvinner

Plass Navn Klasse Tid 1 Karoline Hidle Lien, Stavanger K23-39 1:30,25 2 Malin Goa, Randaberg K23-39 1:32,40 3 Gro Anita Aartun Imsland, Team Imsland K45-49 1:39,59 4 Ingrid Landråk, Team Landråk K23-39 1:42,08 5 Beate Norheim, GTI Friidrettsklubb K50-54 1:44,25



Halvmaraton // Menn

Plass Navn Klasse Tid 1 Thomas Asgautsen, Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-39 1:10,23 2 Filip Oanes, Jørpeland M23-39 1:12,39 3 Tom Ole Dalsrud, IL Skjalg M45-49 1:13,38 4 Frode Tjelta, Sandnes IL M45-49 1:14,15 5 Ole Martin Vedøy, Byggfornying AS M40-44 1:14,27



SE ALLE RESULTATER PÅ EQ TIMING

Arrangørens hjemmeside: solastrandenhalvmaraton.no





Alle bilder er fotografert av Turid Veggland.





Vinneren på 10 kilometer, Kim Andre Haugstad (201). Tid 32:32





Rune Eie (206) ble nummer 2 og Einar Kalland-Olsen (203) ble nummer 3.



Sivert Hebnes





Vienna Søyland Dahle (202), vant på tiden 34:52. Hun forteller at hun slet tungt gjennom hele løpet. Det har vært lite konkurransetrening, som naturlig er, og håper på bedre tid ved neste anledning.





Henning Tjøstheim.



Jørgen Grønsund



Leif Johannes Omland





Kristin Vabø (212), ble nummer 2 offisielt, men Anne Bjerke Årrestad som løp i gr. 1 klokka 09.30 hadde bedre tid.





Rune Solvang (217), Maria Wiig (223)



Ole Christian Willumsen (213)



Christina Toogood (222)





Marie Kloster (211), Sara Aarseth (219)





Thomas Wiik



Espen Swan-Rørvik (234)





Trygve Sekse (238), Tom Inge Asheim (243)



Lars Ole Gudevang





Elisabeth Knudsen (235) var meget godt fornøyd med å komme under 40 minutters-grensa for første gang!





Melodie Holgersen (253 ) og Lucas Hope (251)



Marius Ommundsen (277)



Pål Dannevig (269)



Lillian Hatløy





Karoline Helen (275) og Kjell Tore Helen (284)





Håkon Normann (295) og Charlotte Torvestad (307)



Håvard Haus





Oscar Bueno (302): Det var meget imponerende av en 8-åring å løpe på 46,49! Han er opprinnelig fra Venezuela, men familien flyttet til Norge i 2018.

Alle bilder er fotografert av Turid Veggland.



Thomas Asgautsen (1001) vant herreklassen under Solastranden halvmaraton med 1:10,23.





Filip Oanes (1002) ble nummer 2. Han var kjempefornøyd med å perse i sitt andre halvmaratonløp, og klarte å løpe under 1:15 med god margin. Sluttiden ble 1:12,39.



Tom Ole Dalsrud ble nummer 3 i dag.



Frode Tjelta





Ole Martin Vedøy (1008)



Roy Andre Erland (1005)



Eirik Dalva Skaale (1006) og Sjur Ferkingstad (1010)





Ketil Monssen (1003) og Livar Tjensvoll (1011)



Nils-Einar Glesnes



Ketil Helgevold



Bjørn Landråk



Anders Wold (1038)



Dagens vinner i kvinneklassen - Karoline Hidle Lien (1058) med tiden 1:30,25.



Malin Goa (1061) ble nummer 2 på halvmaraton.



Harold Downham



Gro Anita Aarthun Imsland kom på tredjeplass.



Trond Magne Hegglund.



Ingrid Landråk (1071) og Kristian Nilssen (1081)



Bernt-Kristian Mathisen



Beate Norheim



Erling Håmsø (1121)



Kay Zaccarini (1084)



Silje-Katrine Syvertsen



Sandra Emilie Brynjelsen



Jonny Andersen



Anja Hoffman



Startnummer 1073, Anja Hoffman, gjennomførte på imponerende vis, til tross for at hun ikke har trent på seks måneder!

- Jeg har vært gjennom flere store kreftoperasjoner, noe du kan lese mer om i en egen artikkel på Kondis. I dag løp jeg kun for å fullføre. For Kreftforeningen (med rosa og gul sløyfe i håret), og for alle som ikke har det så bra i alle verdens land. Derfor hadde jeg på meg så mange flagg i dag. Den flotte medaljen jeg fikk, vil jeg gi forære til noen ute i verden som ikke har det så bra, forteller Anja.