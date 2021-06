Ørsta fjellmaraton tilbyr tre distanser: halvmaraton (1350 høydemeter) og heilmaraton (2700 høydemeter) og en korte løype på 7,2 km (330 høydemeter)



Det var totalt 115 som fullførte, 70 på halvmaraton, 24 i mosjon (halvmaraton), 13 på maraton og 8 på kort løype. Det betyr at den femte utgaven på rad av løpet gav deltakerrekord.



Vær og føre

Det var fine forhold for deltakerne. Rundt 10 grader fra morgonen, det var litt lett tåke på starten på dagen, men den lettet og temperaturen steg.



Helmaraton



Plass Navn Klubb/Stad Passering Mål

1 Torbjørn Sande Ørsta 02:14:00 04:46:38 2 Andreas Skylstad Norangdal IL 02:12:00 05:10:00 3 Espen Avset Fredriksen Romsdal randonee/Averøy3fjell 05:45:41

1 Linda Hovde Spjelkavik og omegn 03:05:00 07:00:30 3 Anna Magrethe Tråve Lærdal IL 03:08:00 07:39:00 2 Seline Kvalheim-Tømmerstøl Volda løpeklubb 03:53:00 08:25:25

Halvmaraton

Plass Navn Klubb/Stad Tid

1 Irene Svidal Sandane Turn og idrettslag 02:24:50 2 Eirin Aasen Kvalheim Almenning IL 02:32:54 3 Liv Jorun Andenes Sandane 02:39:12

1 Elias Birkeland Romsdal Randoneeklubb 02:05:40 2 Bjørn Ole Vassbotn Volda Turn og IL 02:10:33 3 Helge L. Wangberg Angina IL/Sport1 RøykenRacingTeam 02:14:00





Kort løype

1 Terje Rebbestad Tartanmandag 00:35:47 2 Magnus Hagen Tylldal IL 00:40:40 3 Sigbjørn Klungsøyr Melve Nattlandsfjellet Boyz Club 00:44:30

1 Stine Marie Løvoll Hovdebygda IL 00:43:09 2 Maria Kolås Volda Sjukehus Ikringtreningsteam 00:51:00 3 Astrid Johanne Hageland Kalvatn Aktiv Trening 01:01:10



Frivillige stiller som fotografer og hyttefolket med mat/drikkestasjon

Arrangøren ønsker å gi en stor takk til hyttefolket på Mosætra med Inger Lise og Rune Ørstavik i spissen, som for femte året på rad har hjulpet deltakarane med drikke og påfyll av både næring, humør og motivasjon halveis i løypa. Takk til Eivind Flåskjer som tok turen opp i fjellet for å fotografere de spreke deltakerne.

Flere bilder og alle resultater på Ørsta Fjellmaraton sin hjemmeside og facebookside.



Tider og resultatlister





En ekte fjellmaraton må selvsagt ha en flott logo! Illustrert ser du de tre toppene i traseen: Grøthornet, Sandhornet og Rambjøra.





Start gått for maraton. Fra venstre Andreas Skylstad, Espen Avset Fredriksen og Torbjørn Sande. Foto: Arild Foldal.





Linda Hovde vant maraton. Andreplassen gikk til Anna Magrethe Tråve som var uheldig og løp feil på runde 2 som gjorde at hun løp over 45 km. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Full innsats under barneløpet. Foto: Arild Foldal.