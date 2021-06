Dette er et mosjonsløp litt utenfor det vanlige. Løypa er flat og fin, og som arrangøren sier - det er umulig å løpe seg bort. Underlaget er hardpakket grus, og bør være relativt skånsomt for bein og føtter. Søndag 20. juni gikk startskuddet for første gang- Fartsholdere var på plass, temperaturen lå og vaket rundt 17-18 grader og himmelen var lettskyet. Perfekt for løping!



Løypa

Å beskrive løypa på Bjerke travbane er egentlig like enkelt som å beskrive løypa på Bislett stadion, Det går rundt og rundt. Men i motsetning til Bisletts 400 meter per runde, så blir det på Bjerke 905 meter. Opprinnelig skulle man løpe i selve travbanen, men på grunn av de doserte svingene der, fant man det smartest å legge løypa inn til oppvarmingsbanen. Der er det flatt hele veien rundt. Deltakerne kunne velge mellom distansene 5 kilometer og 10 kilometer, og det var henholdsvis 57 og 131 løpere som fullførte de to distansene.



Resultater 10 kilometer

På 10-kilometeren var det en tidligere skiløper som stakk av med førsteplass. Anders Gløersen fra Rustad IL er nok kjent for mange løpeinteresserte allerede, og har levert gode prestasjoner i løpesko tidligere. Så også i dag. Han vant på tiden 31:31. Det var drøye to minutter foran Kristian Fridtjof Funderud fra Svinndal Ski og Triatlon (33:36). På tredjeplass fulgte Jon Fiva fra Tyrving IL, på 33:56.



Av kvinnene var det Kathrine Vinknes som løp raskest rundt travbanen. Hun løp på 41:29. På andreplass finner vi Kristina Maria Holm fra HIT (43:46) og på tredjeplass endte Susanne Fleten (44:33).



10 kilometer // Menn

Plass Navn Km-tid Tid 1 Anders Nøstdahl Gløersen, Rustad IL 3:09 31:31 2 Kristian Fridtjof Funderud, Svinndal Ski og Triatlon 3:21 33:36 3 Jon Fiva, Tyrving IL 3:23 33:56 4 Njål Torillson Tyssing, Velledalen IL 3:24 34:08 5 Lars Magnus Tangen 3:25 34:16



10 kilometer // Kvinner

Plass Navn Km-tid Tid 1 Kathrine Vinknes 4:08 41:29 2 Kristina Maria Holm, HIT - Hard Intensiv Trening 4:22 43:46 3 Susanne Fleten 4:27 44:33 4 Maria Jones 4:28 44:45 5 Julie Sønsteby Flaagen, Brandbu IF 4:35 45:51

SE ALLE RESULTATER FRA 10-KILOMETEREN



Resultater 5 kilometer

Håkon Hjemly fra Aurskog-Høland Friidrett tok førsteplassen med 16:34. På andreplass kom Rafal Gola fra Czarnecki Run Team (17:43) og på tredje kom Karsten Kopland fra Losjen Runners (17:51).



Raskeste kvinne ble Eldbjørg Moxnes fra OSI Friidrett, som løp på 18:29. Petra Jacoby fra Sverige og SK Rye tok andreplassen (20:26) og Silje Sande fra Supersilje tok tredjeplass (20:35).



5 kilometer // Menn

Plass Navn Km-tid Tid 1 Håkon Hjemly, Aurskog-Høland Friidrett 3:18 16:34 2 Rafal Gola, Czarnecki Run Team 3:32 17:43 3 Karsten Kopland, Losjen Runners 3:34 17:51 4 Harald Slettemark 3:40 18:23 5 Steinar Beurling, Statnett BIL 3:43 18:40

5 kilometer // Kvinner

Plass Navn Km-tid Tid 1 Eldbjørg Moxnes, OSI Friidrett 3:41 18:29 2 Petra Jacoby, SK Rye 4:05 20:26 3 Silje Sande, Supersilje 4:06 20:35 4 Johanne Lægran, Sportsklubben Vidar 4:11 20:56 5 Anne Myhr, SK Vidar 4:35 23:00

SE ALLE RESULTATER FRA 10-KILOMETEREN