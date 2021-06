Blant deltakerne på Grønn slette i Jegersberg denne avslutningstorsdagen for siste karuselløp før ferien var der bare én mening, dette hadde vært en fabelaktig fin løype og en flott opplevelse for alle. I det gode og varme været, med truende værmelding om regnskyll mot kvelden, fikk vi heldigvis beholde de tørre og fine løypene ut hele løpet.

I marsjen frem mot mer normale arrangement hadde Utvalget denne gangen «pustet» liv i de store, blå oppblåsbare portalene ved start og innkomst. Og løperne ble ikke bare budt bananer, men også vann fra dispenser, for deltakere med spritvaskede hender. Det ble satt pris på i varmen.

Når høstens karuselløp starter opp (17/8) håper vi alle at det skal bli mulig å få i gang igjen tidtakingspuljer på avslutningsdagen. Og at deltakerne får mer enn én dag til å gjennomføre, har kommet for å bli. Dette har vist seg veldig populært.



Resultater

Av jentene i vanlig løype fikk vi en knallsterk vinnertid fra Trine Mjåland (14:54), også bedre enn alle guttene. Bak henne ble det veldig sterk tid også på Anne Haaland Simonsen (15:51), foran Anne Kari Borgersen (17:08), Gina Gallefoss Stray (17:38) og Lisbeth Jensen Gallefoss (17:39). Hos guttene vant Truls Klungland (15:15), foran Frode Lindblom (15:20), Tormod Klungland (15:30), Tarjei Breiteig (15:34) og Kjetil Marius Ulland Salvesen (15:59).

På milslukeren ble Inger Britt Bakstad (39:40) best, foran Margaret Anne Heald (44:12) og Anne Grethe (45:52). Blant gutta var det kjempefart på Simen Koland (29:27), foran Jørgen Solli Strøm-Olsen (30:20) og Ståle Thortveit (33:06).

SE ALLE RESULTATER HER



Nedenstående rapport fra Terrengkarusellen, er sendt oss fra Sverre Larsen



Løypa i Jegersberg var en variert rundløype. Den korte varianten var 3,7 kilometer, mens den lengre "Milslukeren", som vanlig var den doble distansen, altså 7,4 kilometer. Det var flott vær, godt og varmt og deltakerne var i strålende humør. Mange koste seg i Jegersberg, og det var ei super og variert og tidvis krevende løype som vi ble servert ute i terrenget.



Det var mange folk som deltok og trivdes i Jegersberg, og jeg tok en prat med noen av dem. Blant andre Frode Lindblom.





Frode Lindblom (52)

Hva er Jegersberg for deg?

- Det er mitt andre hjem. Jeg trener her mye. Men jeg varierer å trene mellom stedene i Kristiansand, og det er mange fine løyper. Og jeg viser meg mye i Jegersberg, og det er så fint her.



Har du vært mye plaget under korona-tiden?

-Nei, ikke noe særlig. Men på en måte. Jeg savner fellesstarten klokken 17.30, og den går jo ikke lenger, men den kommer nok i fremtiden. Vi har imidlertid en godt tilbud fremdeles i karusellen, siden folk har holdt seg mye aktive i denne tiden. Det gjelder å spre glede og varme. Og så er det artig med konkurranse mot seg selv og mot andre. Jeg synes tidligere fellesstarter var fine, og de er ønskelige fremover!



Synes du det er viktig å fokusere på trivsel og utvikling?

-Ja, det er viktige ting, og mange er opptatt av det. Når det gjelder trivsel, er det bra å være glad i å trene. Og det er dessuten godt å få et avbrekk fra korona. Når det gjelder utvikling, er det viktig å ha noen mål i livet. Man kan gå eller løpe i karusellen. Og så er det artig å ha litt høy puls også!

Hva mener du om karusell-tilbudet?

- Det er et flott tilbud, og vi møter mange folk og får nye venner. Også får vi sett mange steder i og rundt Kristiansand. Så man bør droppe fastlegen og heller bruke naturen! Det er ingen gode grunner til ikke å bevege seg, og det er deilig!





Christine Ruud Fjellheim (40)

Hva synes du om vennskapet og samholdet i karusellen Christine?

- Det er helt topp! Det er stort sett familietreff når jeg er med. Det er trivelig. Jeg har to raske kusiner, som er mye i teten! Og, jeg har ingen planer om å ta dem igjen i løypa!

Bør vi være positive og konstruktive og glade når vi er med på dette?

- Ja, så absolutt. Karusellen er et hyggelig tiltak. Og det gjør godt å hilse på hverandre, og ofte blir man kjent med nye mennesker også!



Hva er ditt mål med sesongen?

- Det er å være med på flest mulig løp! Og så løper jeg helst Milslukeren med to runder!



Eddie Salvesen til venstre og Petter Salvesen til høyre​.



Hva tror du skal til for å folk blir fornøyde med karusellen Eddie?

- Det er at folk er og blir i form av det! Og at det er fint vær. Det er viktig at det er folk i sekretariatet, og at løypene er bemannet. Og så er det viktig å ha førstehjelp og beredskap, om ulykken skulle være ute. Og så får man en ekstra treningsøkt!

Hva synes du om det sosiale miljøet i karusellen?

- Det er bra å treffe folk! Karusellen gir idrettsglede og fellesskap. Vi er mange som gleder oss til løp og turer under denne korona-tiden. Vi gleder oss til fellesstarten kommer tilbake, men vi er opptatt av gode tider, og at vi kan konkurrere. Vi har fristart nå, og det merker vi, siden vi ofte er alene der vi løper eller går i løypa. Men vi går gjennom denne tiden sammen, og så kan vi jo løpe fort, om vi ønsker det!

Holder du deg i god form?

- Ja, det gjør jeg! Jeg trener 2 til 3 ganger i uka, og jeg er en mosjonist. Jeg løper helst lange distanser når jeg trener, og det innebærer at jeg løper mellom 10 km og 15 km.

Hva mener du om ledelsen av karusellen?

- Det er suverent! Og flere av dem som arrangerer er villige til å stå i fronten! Det sosiale er viktig, og det alltid i fokus. Sjefen for karusellen er fantastisk. Han er en god leder og inspirator, som ønsker å møte og se alle!



John Magnus Humborstad (71)

John, hva slags fordeler har folk av karusellen?

- Dette er et fellesskap der vi møtes. Vi har anledning til å være med på fysisk aktivitet. Vi holder oss i form, og vi er glade. Og så kommer vi oss ut i naturen!



Vi er stolte over inntrykkene og tilbakemeldingene som vi får fra karusellen. Det er bare hyggelig, og vi møtes også i en positiv vending på sosiale medier og Facebook!



Hva er ditt inntrykk av folks erfaringer med karusellen?

- Folk er skikkelig fornøyde. Det er godt at det finnes et løpetilbud i denne korona-tiden, siden folk ønsker å være ute. Vi får bare positive meldinger av deltakerne. Mer enn 1400 deltakere har klart å gjennomføre ett eller flere løp i år! Vi som arrangerer er positive, fleksible og greie med folk. Vi møter mange!



Terrengkarusellens hjemmeside

Terrengkarusellen på Facebook