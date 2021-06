Østby IL kommer i år med nyheten Trysilmila som vil følge deler av Trysil Skimaraton-løypa med distansene 6 og 10 km for de aktive. Det vil også være barneløp og 2,5 km som et tredje alternativ for trimmere uten tidtaking.

Fra lysløypa/folkestien nær Østby sentrum. (Arrangørfoto)



10 km-løypa går vekselsvis på grus og sti, ca 3,5 km grus, 200 m asfalt og resten sti. Stipartiene på tilsammen ca 6,3 km følger i stor grad Trysil Skimaraton-løypa nærmest Østby, men i motsatt retning av hva som gås på ski. Start og mål er i lysløypa/folkestien ved Østby samfunnshus. Terrengpartiene er for det meste faste furumoer, men med innslag av noen myrpartier som er kloppet.





I deler av terrengpartiene er det opparbeidet nye stier. (Arrangørfoto)



Total stigning i hovedløypa er ca. 140 høydemeter med to lengre stigninger. 6 km er lettere med færre høydemeter og mindre andel sti. Det vil være drikkestasjoner etter ca 3,8 og 7 km på 10 km, og ca. 3 km ut i 6 km-løypa. Det blir vanlig klasseinndeling på 10 km, og en dame- og en herreklasse på 6 km. De tre beste herrer og damer totalt på 6 og 10 km blir premiert, og ellers et bredt utvalg av trekningspremier blant alle deltakere med og uten tidtaking. Alle får diplom og i barneløpet er det premier til alle.



Løpskontor, garderober og parkering ved Østby samfunnshus i umiddelbar nærhet til start- og målområdet. Henting av startnummer på løpskontoret på løpsdagen.









Segment på Strava: Trysilmila 10 km (Løypekart kommer!)

Trysilmila på Facebook

Trysilmila på termnlista

PÅMELDNGEN ER ÅPNET







