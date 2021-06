Det var fint løpsvær med sol og 15-16 grader under årets andre løp i Sommerkarusellen fra Fana Stadion. Det var fellesstart for alle distanser så det har etter hvert blitt mer normale forhold for avvikling av løp, ikke puljestarter lengre altså.

Det skjedde en feildirigering av 10 km-løperne som medførte at de tok ekstrasløyfen på begynnelsen av løpet, og ikke på slutten, men det hadde ikke noe å si for resultatlisten, distansen var korrekt.

På 5 km var ble det et oppgjør mellom Jonas Gjesdal fra Varegg og den noe yngre Jon-Anders Haukøy fra Gneist. De fulgte hverandre store deler av løpet, men i mål ble 10 sekunder i favør av Jonas Gjesdal. Endre Berg Leiren som startet løpet med å henge på de to foran måtte slippe seg ned, men han tok tredjeplassen.

Beste kvinne på 5 km ble Torunn Jensen, som vi har sett på premiepallen tidligere på Vinterkarusellen, men nå tok hun steget helt til topps. Hun sikret seg seieren helt mot slutten, for det var Mie Hoff som ledet gjennom mesteparten av løpet. I mål hadde Torunn sikret seg et to sekunders forsprang på Mie. Og som sist ble det unge Lena Nyvoll Tangen på tredjeplass.

På 10 km var det Kaja Theis Birkeli som ble klart beste kvinne. Hun har deltatt tidligere på Vinterkarusellen, men tiden nå var hennes beste, 40:49. På andreplass kom Gneist-sprinter Anne Dolvik, som fikk en litt lengre distanse enn vi er vant til å se henne på. Trine Rollefsen Næss på tredje.

Tor Andre Krogstad ble beste mann på 10 km, etterfulgt av Christian Raknes og Eivind Kvitstein.

(klikk på bildene for å se dem i større oppløsning)

Denne trioen tok teten fra start på 5 km, det er Jonas Gjesdal som setter farten i front. (Foto: Arne Dag Myking)

12 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5542 Jonas Gjesdal Varegg Fleridrett M20-34 16:44 2 5563 Jon-Anders Haukøy Gneist M15-19 16:54 3 5520 Endre Berg Leiren Strindheim IL M20-34 18:10 4 175 Tord Andresen Gneist M15-19 18:27 5 5537 Jørgen Rokne Dahle Varegg Fleridrett M15-19 18:32 6 5525 Snorre Hjartnes BERGEN M20-34 18:52 7 162 Didrik Stuhaug Hatlelid Gneist M1-14 18:59 8 84 Lars Småberg MATHOPEN M15-19 19:01 9 150 Julian Brenna Loddefjordløperne M15-19 19:30 10 34 Dawid Franek Matvareexpressen M40-44 19:32 11 176 Jonny Andersen FRI IL M45-49 19:56 12 53 Aleksander Aasen Knudsen MOLDE M45-49 20:31



Mie Hoff ledet an på 5 km for kvinnene og hadde lenge et godt forsprang, men måtte helt til slutt se seg slått av Torunn Jensen. (Foto: Arne Dag Myking)



Torunn Jensen vinner til slutt 5 km etter en god opphenting av Mie Hoff. (Foto: Arne Dag Myking)

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 75 Torunn Jensen BØNES K20-34 19:54 2 5521 Mie Hoff NESTTUN K20-34 19:56 3 23 Lena Nyvoll Tangen Fana IL K1-14 22:04 4 149 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 22:45 5 20 Sølvi Nyvoll Tangen Fana IL K45-49 22:47 6 179 Ingrid Øvregard BØNES K20-34 22:54 7 21 Anne Kløve FANA K55-59 23:11 8 94 Kjersti Rognes Solbu FYLLINGSDALEN K40-44 24:10 9 5527 Patricia Rojas FYLLINGSDALEN K20-34 24:33 10 136 Linn Gjesdal Varegg K20-34 25:00 11 55 Lise Vesterbukt LAKSEVÅG K50-54 25:02 12 120 Torbjørg Kjoberg BFG Bergen Løpeklubb K55-59 25:05 13 5560 Christine Bergvatn FØRDE K40-44 25:16 14 143 Barbro Brekke RÅDAL K20-34 25:55 15 132 Lene Jeanette Skråmestø Tryg K35-39 26:10

Tor Andre Krogstad vinner 10 km for menn (Foto: Arne Dag Myking).

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5544 Tor Andre Krogstad Olivia Zachariasbryggen M35-39 36:57 2 5553 Christian Raknes RÅDAL M35-39 37:53 3 5534 Eivind Kvitstein Rygene IL M20-34 38:21 4 12 Sølve Solheim RÅDAL M20-34 38:59 5 104 Andreas Bjørkhaug Schlumberger (Onesubsea) M40-44 40:20 6 47 Ola Brattvoll STRAUMSGREND M50-54 40:33 7 18 Espen Krohn-Hansen RÅDAL M35-39 40:40 8 108 Ole-Jacob Theis Birkeli Schlumberger (Onesubsea) M20-34 40:49 8 5530 Ole Holgersen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy M20-34 40:49 10 85 Øystein Risøen Opptur Motbakkeklubb M50-54 41:35 11 22 Frode Fjeldstad BFG Bergen Løpeklubb M40-44 42:05 12 57 Ole Ones KLEPPESTØ M20-34 42:12 13 5543 Idar Odland Varegg Fleridrett M15-19 42:25 14 177 Sondre Haukanes Gneist M1-14 42:48 15 77 Jarle Johan Larsen Bergen Triathlon Club M55-59 43:37

Oppover Flyplassveien rett etter at løperne har kommet ut veien langs golfbanen. Dawid Franek leder an denne gruppen. (Foto: Arne Dag Myking)



Ingen kan true Kaja Theis Birkeli som leder 10 km gjennom løpet og vinner distansen klart for kvinnene. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5539 Kaja Theis Birkeli Team Matvareexpressen K20-34 40:49 2 5565 Anne Dolvik Gneist K20-34 42:36 3 126 Trine Rollefsen Næss BERGEN K20-34 47:29 4 5547 Kristine Gjerald OSLO K40-44 48:58 5 5561 Sandra Hope Møller RÅDAL K20-34 50:21 6 54 Monica Solberg BFG Bergen Løpeklubb K35-39 53:52



Anders Stensaker lå lenge godt an på 10 km, men brøt mot slutten av løpet. Her på vei over gangbroen over Flyplassveien.(Foto: Arne Dag Myking)

Det er mange unge som deltar i Sommerkarusellen. Her er Daniel Wasbø på vei inn til et godt løp på 5 km som gir en andreplass i klasse M1-14. (Foto: Arne Dag Myking)

Pelle Føleide er nok en av de aller yngste. (Foto: Arne Dag Myking)



Asbjørn Kvernrød løper for Gular og tar en klasseseier på 5 km i M75-79. (Foto: Arne Dag Myking)



Sonja Maultzsch, Hannes Hall og Marte Gaupseth Allers. (Foto: Arne Dag Myking)



Anne Kløve gjør et godt løp på 5 km som bringer henne inn på topp tre for årsstatistikken for klasse K55-59. (Foto: Arne Dag Myking)

Frida og Ole Einar Fjeldstad. (Foto: Arne Dag Myking)

Jarle Johan Larsen. (Foto: Arne Dag Myking)



Kjetil Kårbø på vei over gangbroen. (Foto: Arne Dag Myking)



Løperne passerer over gressbanen før de kommer inn i maratonportten inn til Fana Stadion. (Foto: Arne Dag Myking)



Premiepallen kvinner 10 km: Anne Dolvik, Kaja Theis Birkeli og Trine Rollefsen Næss. (Foto: Arne Dag Myking)



Premiepallen kvinner 10 km: Mie Hoff, Torunn Jensen og Lena Nyvoll Tangen. (Foto: Tom Roger Johansen).

Premiepallen menn 10 km: Christian Raknes, Tor Andre Krogstad og Eivind Kvitstein. (Foto: Tom Roger Johansen).



Premiepallen menn 5 km: Jon-Anders Haukøy, Jonas Gjesdal og Endre Berg Leiren. (Foto: Tom Roger Johansen).