I likhet med del 1 av Allianseklubbenes stevneserie, som ble arrangert i slutten av mai, ble det satt mange personlige rekorder også i del 2. Kondis vil komme tilbake med en egen bildesak for medlemmer fra dette stevnet.



3000 meter hinder // Kvinner senior

Under Alliansesklubbenes stevne del 1, satte Sigrid Alvik pers på 2000 meter hinder. I del 2, den 22. juni, var hun påmeldt hindeløp igjen - denne gangen 3000 meter. Og nok en gang ble det pers. Hun fikk 10:20, 97, som er halvsekundet bedre enn forrige rekord.



Sigrid Alvik, fra UM2020, da hun vant en soleklar seier i J17 på 2000 meter hinder. (Foto: Samuel Hafsahl)



Plass BIB Navn Klubb Tid 1 172 Sigrid Alvik TYR 10:20,97 2 174 Kristin Svendby Otervik LRSKG 10:29,60 3 173 Anna Marie Nordengen Sirevåg VIDAR 10:50,59



1500 meter // Kvinner senior

På kvinnenes 1500 meter, ble det førsteplass til Sara Busic fra Skjalg, på tiden 4:23,27. Andreplassen gikk til Christine Næss fra Tyrving, på 4:23,50, som var noen få tideler bak persen hun satte på Bislett for et par uker siden. Mari Roligheten Ruud fra Runar tok tredjeplassen, på nye personlig rekord 4:23,84.



Det ble flere perser, blant annet for Selma Løchen Engdahl (4. plass). Hun forbedret sin tid med 6 hundredeler. Maiken Homlung Prøitz (8. plass) perset med 4 tideler. En forbedring ble det også av 15 år gamle Julie Sand-Hansen. Hun løp i mål på 4:45,10. For Gjendine Gjelstad Rebård ble det kraftig forbedring fra 5:05,77 til denne kveldens 4:48,12.





Sara Busic (57) spurter til seier foran Christine Næss (58). (Foto: Samuel Hafsahl)

Plass BIB Navn Klubb Tid 1 57 Sara Busic SKJA 4:23,27 2 58 Christine Næss TYR 4:23,50 3 55 Mari Roligheten Ruud RUNAR 4:23,84 4 54 Selma Løchen Engdahl TJAL 4:24,30 5 52 Malin Edland TJAL 4:25,10 6 59 Anne Hjort Arntsen SRILD 4:25,85 7 53 Leona Andersen Vedvik TNSBF 4:34,27 8 62 Maiken Homlung Prøitz SARP 4:35,62 9 60 Julie Sand-Hansen EIKKV 4:45,10 10 67 Gjendine Gjelstad Rebård RUNAR 4:48,12



1500 meter // Menn senior

Vinner Ånung Viken fra Vollan Idrettsklubb var nær på å perse under 1500 Elite-stevnet på Bislett for to uker siden. Den kvelden var han 20 hundredeler bak. Nå derimot, kan han notere ny personlig rekord på 3:38,85. På andreplass kom Oliver Anderse Vedvik fra Tønsberg Friidrettsklubb, og tredjeplassen gikk til Benjamin Olsen fra Sarpborg IL.



Esten Hansen-Møllerud Hauen fra Ren-Eng sørget også for personlig rekord under dette stevnet. Det ble forbedring med over to sekunder. Nytt godt løp var det også av Andreas Fjeld Halvorsen Vidar) på 3:50,99. Sander Dybwad Mathiesen (Vidar) perset med over sekundet, og for August Da Silva Sveen (Jotun IL) på 9. plass, ble det krafrtig forbedring med 7 sekunder. Nesten sub 4.





Ånung Viken (140) tar seieren foran Oliver Andersen Vedvik (139). (Foto: Samuel Hafsahl)



Plass BIB Navn Klubb Tid 1 140 Ånung Viken VOLL 3:48,85 2 139 Oliver Andersen Vedvik TNSBF 3:49,49 3 151 Benjamin Olsen SARP 3:49,71 4 145 Esten Hansen-Møllerud Hauen REN 3:50,09 5 138 Andreas Fjeld Halvorsen VIDAR 3:50,99 6 137 Sander Dybwad Mathiesen VIDAR 3:51,08 7 160 Senay Amlesom Fissehatsion ULLK 3:52,14 8 134 Simen Gløgård Stensrud NITT 4:00,02 9 158 August Da Silva Sveen JOT 4:00,96 10 144 Helge Langen RIND 4:02,34

5000 meter // Menn senior

Persing var det også på 5000 meteren for menn senior. Eivind Trym Wikshåland skrelte cirka 18 sekunder av sin tidligere rekord fra NM i Bergen i fjor. Han nye pers lyder 14:22,39. Han vant foran Mathias Moen, som hadde omtrent samme forbedring. Ny pers på 14:28,31.



Eivind Trym Wikshåland (94) foran Mathias Moen (96). Dette ble også stillingen i mål. Begge på solide perser. (Foto: Samuel Hafsahl)



Plass BIB Navn Klubb Tid 1 94 Eivind Trym Wikshåland GULA 14:22,39 2 96 Mathias Moen OSI 14:28,31 3 92 Eldar Thomassen Fagerbakke BIF 15:17,87 4 90 Andreas Bjørnstad Schwencke KAVE 15:20,37 5 101 Jonas Riseth TJAL 15:37,64 160 Senay Amleson Fissehatsion ULLK DNF