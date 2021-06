Det var fint sommervær og gode løpsforhold i Springkarusellens sist løp før sommeren. Løypen er også flat og det var ikke så mye vind, så den eneste hindringen var muligens at løperne måtte dele løypen med turgåere som var ute og spaserte rundt det idylliske Tveitevannet.

Det var 41 deltagere denne gangen, noe som er litt over gjennomsnittet for denne sesongen.

Den raskeste løperen var denne gangen Andreas Lervik som kom seg under 17 minutter på de 5 kontrollmålte kilometerne rundt vannet. Tom-Erik Sund og Jørgen Wengaard kom inn på de neste plassene.

Den raskeste kvinne var Solveig Berg Olsen fra Brønnøysund som benyttet Springkarusellen som ferieaktivitet, og resten av familien var heiagjeng. Med gode 19:48 skjøv hun Solveig Vannes ned på andreplass. Hanne Tande var tredje kvinne i mål.

Arrangørene opplyser at de til neste løp den 17. august kommer til å teste ut 10 km som en ny distanse i Springkarusellen. Her blir det på samme måte som i Sommerkarusellen, man velger ikke distanse før start. Alle står på 5 km og de som løper 10 km flyttes over automatisk.

Alle resultater fra Springkarusellen 22. juni

Leif Nordland på vei gjennom løpet på turveien rundt Tveitevannet.

De tre beste herrer: Tom-Erik Sund, Andreas Lervik og Jørgen Wengaard.

Resultater menn 5 km fellesstart:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 233 Andreas Lervik BPI Herrer 40 - 44 år 16:47 2 230 Tom-Erik Sund BFG Bergen Løpeklubb / Team Trivest Herrer 35 - 39 år 17:23 3 237 Jørgen Wengaard BERGEN Herrer 30 - 34 år 17:36 4 231 Leif Nordland HSI Herrer 50 - 54 år 19:00 5 243 Pål Körnbeßter Tresselt BERGEN Herrer 30 - 34 år 19:12 6 245 Tor Aune Svanøe NESTTUN Herrer 40 - 44 år 19:31 7 229 Hans Marius Solevåg BØNES Herrer 50 - 54 år 19:38 8 235 Ole Holgersen Ask Friidrett Herrer 30 - 34 år 19:45 9 238 Evgeny Alexander Tangedal Ulriken Sneagles Herrer 25 - 29 år 19:59 10 236 Chris Eriksen Sbanken Herrer 40 - 44 år 20:34 11 234 Janos Kozma Asko Vest Herrer 40 - 44 år 20:37 12 240 Bård Ekeland BERGEN Herrer 30 - 34 år 20:46 13 227 Richard Parson Equinor BIL Herrer 30 - 34 år 20:56 14 16 Ole Morten Kårbø BERGEN Herrer 40 - 44 år 20:57 15 34 Kjetil Birkeland Moe Sweco BIL Herrer 35 - 39 år 21:50 16 33 Yngve Solbakken BERGEN Herrer 35 - 39 år 21:56 17 4 Johannes Lunde Bækkalokke Herrer 75 - 79 år 22:44 18 21 Roald Gulbrandsøy Statens Vegvesen Herrer 70 - 74 år 22:45 19 232 Per Eilif Træen Løp Sammen Askøy Herrer 40 - 44 år 22:48 20 8 Morten Rygh FYLLINGSDALEN Herrer 45 - 49 år 23:07 21 241 Bernt Idar Sleire Rafferaffen Herrer 35 - 39 år 23:30 22 15 Tobias Boye Bub-Bergen Herrer 20 - 24 år 23:54 23 246 Nils Bjarte Landro ÅGOTNES Herrer 55 - 59 år 24:14 24 11 Jan Kårbø DNB Herrer 60 - 64 år 24:20 0 35 Jonas Birkeland BERGEN Gutter 0 - 14 år 24:43 25 239 Arild Birkeland Bergen Løpeklubb Herrer 70 - 74 år 24:47 26 24 Asbjørn Kvernrød Bækkalokket Herrer 75 - 79 år 29:36 27 12 Arthur Lillefosse SAS Klubben Herrer 75 - 79 år 31:30 28 26 Knut Erik Reigstad VALESTRANDSFOSSEN Herrer 35 - 39 år 31:54

Andreas Lervik var den raskeste gjennom den 5 km lange løypen: – Målet var å komme under 17 minutter, og det gikk jo bra.



Solveig Berg Olsen er på ferie i Bergen, og som en ferieaktivitet vant hun i Springkarusellen. Barna var tilstede og heiet på mamma.

Resultater kvinner 5 km fellesstart:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 225 Solveig Berg Olsen BRØNNØYSUND Kvinner 30 - 34 år 19:48 2 244 Solveig Vannes BERGEN Kvinner 45 - 49 år 21:55 3 228 Hanne Tande BØNES Kvinner 50 - 54 år 22:46 4 77 Ingrid Næss Johansen Gneist Kvinner 20 - 24 år 23:08 5 242 Christine Bergvatn FØRDE Kvinner 40 - 44 år 23:54 6 31 Ingvild Lunderød Øverbø BERGEN Kvinner 20 - 24 år 24:24 7 7 Eva-Marie Østbye Sweco BIL Kvinner 25 - 29 år 26:02 8 299 Hilde Kristine Hvidevold Sweco BIL Kvinner 35 - 39 år 26:26 9 20 Katrine Garnæs Sweco BIL Kvinner 40 - 44 år 27:16 10 22 Siw Elin Rygh FYLLINGSDALEN Kvinner 50 - 54 år 27:21 11 27 Siri Trosvik BERGEN Kvinner 35 - 39 år 34:35



Fra starten. De tre beste går ut i første rekke.

Det var fine løpsforhold for Ingvild Lunderød Øverbø og de andre deltagerene i Springkarusellen.

Over broen ved Tveitevannet.



Arild Birkeland er farfar til Jonas Birkeland, og begge deltok i Springkarusellen.

Solveig Vannes løper inn som andre kvinne.



Vi omtaler gjerne ikke så ofte den jobben som arrangørene gjør for å få i stand løp, men her er i hvert fall et bilde av tidtaker Tom Roger Johansen som bistår Bedriftsidretten Vestland med å arrangere Springkarusell. Her flytter han tidsregistreringsutstyret fra start til mål.

Per Eilif Træen i fint driv rundt vannet.

Avslapping etter målgang.

