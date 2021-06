Friidrettsinteresserte har nok god kjennskap til Henrik Ingebrigtsens skadehistorikk. Spesielt de siste sesongene har vært trøblete for den eldste av de tre løpende brødrene Ingebrigtsen. I 2019 hadde han en svært humpete sesong, den gangen på grunn av store problemer med en tå. En tå som også hadde gitt problemer tidligere i karriéren hans. Helt fra EM i Glasgow tidlig i 2019 var han sterkt påvirket av smertene. De preget sesongoppkjøringen den gangen, fortsatte gjennom hele løpsseongen frem til oktober - da tåa endelig ble operert.



Fokuset flyttes til VM 2022

I stedet for OL-oppladning, vil de neste 6 ukene tilbringes på krykker. Samtidig flyttes fokuset fra årets OL, til neste års VM.

- Nå er det VM neste år som han ønsker å prestere i. Han vet at han uansett ikke ville vært på sitt beste i OL nå, forteller landslagslege Erlend Slotvik til VG.



Å legge opp er tydeligvis ikke et alternativ for Henrik, som nok en gang skal gjennom et rehabiliteringsprogram og kjempe seg tilbake mot toppen. Steg for steg, dag for dag. OL ryker som nevnt, men han er allikevel positiv med tanke på fremtiden.

- I mellomtiden får jeg nøye meg med å heie på de norske utøverne fra sofaen, sier Henrik i en kommentar.